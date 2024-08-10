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Televizyon Seyretmek Yerine Okumayı Seçenlerin Tercih Ettiği Haftanın Çok Satan Kitapları!

etiket Televizyon Seyretmek Yerine Okumayı Seçenlerin Tercih Ettiği Haftanın Çok Satan Kitapları!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 10:46

Elinizdeki kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur...

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Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

1. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

Fransa'da 1 milyondan fazla satan, tam 40 dile çevrilen, 9 ödüllü bir kitap ile başlayalım.

Üç kadın. Üç hayat. Üç kıta.

Tek bir talep: özgürlük!

3 farklı ülkede geçen, 3 kadının hikayesi...

Tek bir ortak noktaları olan bu kadınların birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını bilmeden, kaderlerine razı olmayıp savaşmaya karar verdiği, umut ve dayanışmayla dokundukları hayatları anlatılıyor bu kitapta.

''Hayır' deme gücünü keşfeden üç kadının eşsiz hikayesi.'

Fiyatı 96 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Muazzam bir kitaptı, 3 hayatı aynı anda yaşadım, sonunda da her şey birleşti, yollar kesişti, iyi ki okudum iyi ki denk geldim bu kitaba.'

Amazon

2. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

2. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

Dostluk, aşk, kalp kırıklığına dair dokunaklı, müthiş bir hikaye...

Üniversiteden tanışan dört erkek arkadaş: Nazik, yakışıklı ve oyunculukta kariyer yapmak isteyen Willem. Sanat dünyasına hızlı bir giriş yapmak isteyen, zeki ama bazen kalpsiz davranabilen JB. Hayallerini gerçekleştirememiş, aileden zengin mimar, Malcolm. Bu arkadaş grubunun merkezinde duran, tam bir kapalı kutu olan avukat Jude. Yıllar içinde dörtlünün dostlukları bağımlılık, şöhret ve kibirle dönüşür ve derinleşir. Üç arkadaşın karşılaştıkları en büyük zorluk, hem bedensel hem de duygusal olarak ağır yaralı arkadaşları Jude'un yanında yer almak olacaktır. Jude'un üstesinden gelemediği çocukluk travmaları tüm yaşamını etkileyecek ve dostları onu hayatta tutmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

'Travma ve arkadaşlık öylesine zekice ve derin bir kavrayışla ele alınıyor ki bu roman bundan sonra bu konuda yazılmış tüm romanlar için bir ölçüt olacak.'

Fiyatı 282 TL, burada.

'Kitap alışverişlerimi hep buradan yapıyorum ve o kadar memnunum ki hem piyasaya göre en uygun fiyatlar burada hem de gerçekten hasarsız, orijinal kitaplar burada. Kitabı ise henüz okumadım ancak popüler olmasından ötürü merak uyandırdı. Beğeneceğimi umuyorum.'

Amazon

3. Var mısın? - Doğan Cüceloğlu

3. Var mısın? - Doğan Cüceloğlu

Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biriydi şüphesiz. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevapları vermiş bu kitapta da...

Hayatın anlamı nedir? Umutsuzluk nasıl aşılır? Çevremiz bizi nasıl etkiler? gibi soruların cevabını bulabileceğiniz rehber niteliğinde bir kitap.

Fiyatı 85 TL, burada.

'Hocam hayatımıza ışık olmaya devam ediyor. Kitap sohbet havasında bir röportaj olduğu için sanki Doğan Hocayla konuşuyormuşuz gibi. Amazon zaten kitap konusunda bence çok hassas. Hızlı gönderiyor.'

Amazon

4. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

4. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Özellikle kadınların mutlaka okuması gereken kitaplardan biri bu.

Yayımlandığında büyük övgüler almış bu sıra dışı kitap, kadınları vahşi derinliklerine doğru heyecanlı bir yolculuğa çağırırken, kadın psişesinin bugüne dek hazırlanmış en büyük sözlüğü olarak da okunabilir. Kurtlarla Koşan Kadınlar, kadınlarla vahşi bir noktada buluşmak isteyen erkekler için de vazgeçilmez bir rehber özelliği taşıyor. 

Fiyatı 234 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her kadının başucu kitabı olması gereken bir kitap. Dili biraz farklı. Kalınlığından dolayı zor da gelebilir ilk başta fakat büyülü bir iyileştirme özelliği var. Herkese tavsiye ederim.'

Amazon

5. Yedi Krallık Şövalyesi - George R. R. Martin

5. Yedi Krallık Şövalyesi - George R. R. Martin

Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht'ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin'in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor. Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni'nin 160'tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık'ın dünyasına taşıyacak!

Fiyatı 284 TL, burada.

'Hem uygun fiyat hem de ciltli kitap. Darısı serinin geri kalanlarının başına.'

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6. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

6. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

Hyunam-Dong Kitabevi, huzuru ve güven duygusunu yakalamanızı sağlayacak, size kitapların iyileştirici gücünü hatırlatacak yürek ısıtan bir hikâye.

Aile ilişkileri iş hayatı kendini gerçekleştirme ve benzeri bir çok konudan bahseden çok güzel bir kitap.

Fiyatı 130 TL, burada.

'Kitabı okurken sanki bende o kitabevindeydim. Çok güzeldi bayıldım. Bu kitapta ki karakterlerin hayatına ortak olmak çok güzeldi.'

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7. Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

7. Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine’de Seneca doğaya uyumlu yaşama mecburiyetini çeşitli açılardan ve yaşadığı dönemden örnekler vererek ele alıyor.

Fiyatı 19 TL, burada.

'Bir kitapta şöyle bir şey okumuştum; 'her kitap, değersiz bir hayat önyargısına inen balta olmalı' diyordu. Bu kitaba tam uyan bir tabir. Hayatın kıymetini düşüncelerimize bir balta gibi sertçe indiren eser.'

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8. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

8. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Okunması gereken kitaplardan... 

“İyi alışkanlıklar yaratıp kötü alışkanlıklardan kurtulmanın ardında yatan bilim üzerine bir kitap... Aydınlatıcı.”

Çok fazla övgü alan bir kitap bu.

James Clear, daha az şeye odaklanıp daha fazla başarı elde etmemiz için bize alışkanlık yaratma konusundaki temel bilgilerin özünü sunuyor bu kitapta.

Fiyatı 144 TL, burada.

'Bence başarının sırrını çok güzel özetlemiş kesinlikle tavsiye ederim.'

Amazon

9. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

9. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Japon edebiyatının güzide eserlerinden. Etkileyici ve akıcı bir kitap.

İnsanlığımı Yitirirken, Osamu Dazai'nin uzun yıllara yayılan edebi intihar mektubunun son bölümü.

Fiyatı 48 TL, burada.

'Oldukça etkileyici ve sarsıcı bir kitap. Hassas kişiler için tetikleyici de olabilir.'

Amazon

10. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

10. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

Asya edebiyatı eserleri arasında en çok satılan ve okunan kitap şu anda bu.

Akıcı, sıcacık bir kitap.

Herkesin ve her şeyin bir hikâyesinin olduğu bu dükkânda Hitomi hayatı, aşkı ve insanlar ile sırlar arasındaki nazik valsi keşfetmeye başlar. Japonya’nın önemli romancısı Hiromi Kawakami’den, bir başınayken sıradan duran ama bir eskici dükkanında yan yana geldiklerinde neredeyse sihirli bir anlam yaratan insanların ve eşyaların yalın, neşeli ama aynı ölçüde hüzünlü öyküsü.

'İnce ince düşünülmüş, abartısız, tuhaf, arızalı karakterler... Ve kitabın sonuna vardığınızda, onları fazlasıyla önemserken buluyorsunuz kendinizi' 

Fiyatı 91 TL.

Meraklıları için burada.

'Kitabı bir günde kolaylıkla bitirdim diyebilirim, beni hiç sıkmadı ve çok akıcıydı. Farklı yönü olan insanları birleştiren bir dükkan Nakano eskici dükkanı, her gün envai çeşit insan geliyor ve bunların arasından bir kaç kişinin olaylarına değiniyor ama benim en çok hoşuma giden dükkanın ana üyelerinin arasındaki muhabbet oldu. Gerçekten çok hoş bir kitaptı.'

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11. Ne Oldu Sana? - Bruce D. Perry

11. Ne Oldu Sana? - Bruce D. Perry

İnsanlara yaklaşımda bakış açısını ve yaklaşımı 'Derdin ne senin?'den 'Ne oldu sana?' sorusuna kaydıran Winfrey ve Dr. Perry her birimizin bizi şekillendiren deneyimleri daha iyi anlayabilmesini sağlayarak hepimizin kendi hayatına dair iç görüler kazanmasına yardımcı oluyor, böylece kendimizle ve başkalarıyla kurduğumuz ilişkileri güçlendirerek daha iyi bir yaşam sürmemizin yollarına işaret ediyor.

Fiyatı 140 TL, burada.

'Okunması gereken kitaplardan. Köpek gibi büyütülmüş çocuğu da tavsiye ederim.'

Amazon

12. Bana Dokunma - Tahereh Mafi

12. Bana Dokunma - Tahereh Mafi

Serinin ilk kitabı...

Tahereh Mafi, Bana Dokunma’da yürek burkan bir romantizmle distopya türünü bir araya getiriyor. Juliette’in iç dünyasını yenilikçi bir üslupla metnine yansıtan yazar, okurları Juliette’in zihninin içine davet ediyor.

Fiyatı 231 TL, burada

'Çok güzel kitap beğendim serinin tamamı güzel bu ilk kitabı.'

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