Televizyon Seyretmek Yerine Okumayı Seçenlerin Tercih Ettiği Haftanın Çok Satan Kitapları!
Televizyon Seyretmek Yerine Okumayı Seçenlerin Tercih Ettiği Haftanın Çok Satan Kitapları!
Elinizdeki kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur...
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Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani
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2. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara
3. Var mısın? - Doğan Cüceloğlu
4. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
5. Yedi Krallık Şövalyesi - George R. R. Martin
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6. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum
7. Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca
8. Atomik Alışkanlıklar - James Clear
9. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
10. Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami
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11. Ne Oldu Sana? - Bruce D. Perry
12. Bana Dokunma - Tahereh Mafi
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