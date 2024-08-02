Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Temmuz Ayının En Çok Satan Kitapları
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Temmuz Ayının En Çok Satan Kitapları
Sıcaklardan kavrulduğumuz Temmuz ayını geride bıraktık... Ağustos ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının deniz kenarında keyif yaparken en çok okuduğu kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak yeni bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve okuyanların yorumları ile beraber tek tek listeledik.
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1. Dürtme - Richard H. Thaler / Cass R. Sunstein
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2. Sessiz Hasta - Alex Michaelides
3. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel
4. Hayat En Çok İyileri Kırar - Acar Baltaş
5. Labirent - Amin Maalouf
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6. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
7. Ateş ve Kan - George R. R. Martin
8. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl
9. Salkım Sokak No:3 - İclal Aydın
10. Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit
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11. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
12. Dünyanın En Önemli Öğrencisi - Şermin Yaşar
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