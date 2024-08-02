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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Temmuz Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Temmuz Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:18

Sıcaklardan kavrulduğumuz Temmuz ayını geride bıraktık... Ağustos  ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının deniz kenarında keyif yaparken en çok okuduğu kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak yeni bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve okuyanların yorumları ile beraber tek tek listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Dürtme - Richard H. Thaler / Cass R. Sunstein

1. Dürtme - Richard H. Thaler / Cass R. Sunstein

Hayatta bir türlü doğru kararlar alamadığınızı düşünüyorsanız bu kitap size bir yol gösterici olabilir.

Her gün, bireysel yatırımlardan, çocuklarımızın okullarına, yediğimiz öğünlerden, savunduğumuz davalara kadar değişen çeşitli konularda kararlar alıyoruz. Ne yazık ki, çoğu zaman beceriksizce seçimler yapıyoruz. Bunun sebebi, yazarların da açıkladığı gibi, insan olarak hepimizin, hata yapmamıza sebep olan çeşitli önyargılara teslim olması. Hatalarımız bizi, daha yoksul, daha az sağlıklı hale getiriyor; çoğu kez, eğitim, finansman, sağlık gibi konularda kötü kararlar alıyoruz. Thaler ve Sunstein, bizi farklı bir dünyaya davet ediyor. İnsanların nasıl düşündüklerini bilerek, kendileri için, aileleri ve toplumları için en iyisini seçmelerini kolaylaştıran seçim ortamları tasarlayabileceğimizi gösteriyorlar.

Fiyatı 261 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Akıcı ve her sayfasında akıl notu almak isteyeceğiniz bir kitap.'

Amazon

2. Sessiz Hasta - Alex Michaelides

2. Sessiz Hasta - Alex Michaelides

Psikolojik gerilim kitapları içinde en çok satılan kitap türü sevenlerin favorisi olmuş.

Zekice kurgulanmış harika bir gerilim romanı. Elinizden bırakmadan soluksuz okuyacağınız bir roman arıyorsanız, buna mutlaka bir şans verin.

Alicia Berenson, otuz üç yaşında, kocasını suratına beş kez ateş ederek öldürdü. Sonrasında tek kelime bile konuşmadı.

Adli psikoterapist Theo Faber, yıllardır kimsenin başaramadığını başarıp Alicia'yı konuşturabileceğinden emin. Ama olur da başarırsa, gerçeği duymak isteyecek mi?

Fiyatı 106 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sonu ters köşe bir kitap. Çok beğendim tek solukta okudum.'

Amazon

3. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

3. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Tam bir plaj keyfi kitabı. Mizah ve eğlence kitapları içinde en çok satılan kitap bu.

Bu elinizdeki kitap belki de sizin küçük çaplı ve hesaplı terapiniz ya da kaybettiğinizi düşündüğünüz, oysa kanepe minderinin arasına kaymış neşeniz olabilir.

Gülse Birsel demiş ki: ' Aklıma gelenlere kendi kendime güleceğime, dedim anlatayım da hep beraber gülelim.' 

O zaman bize de okumak düşer.

Fiyatı 119 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem komik üslubu, hem de nüktedanlığıyla beni çok güldürdü. Zeki mizah seven herkesin bayılacağı bir kitap. Aynı zamanda kargo da oldukça hızlıydı.'

Amazon

4. Hayat En Çok İyileri Kırar - Acar Baltaş

4. Hayat En Çok İyileri Kırar - Acar Baltaş

Gelişim psikolojisi alanında en çok satılan kitap bu olmuş.

Günümüzde dünyanın kötüye gittiği ve her şeyin bozulduğu yönünde genel bir kanı var. Hemen herkes dünyadaki olumsuzluklardan ve hayatında eksik gördüklerinden şikayet ediyor. Hepimiz bir yandan günlük rutinler içinde yaşam mücadelesi verirken bir yandan da kendimizi gerçekleştirmek ve anlamlı bir hayat yaşamak istiyoruz.

İşte böylesi dönemlerde nereden başlayacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyor ve anlamı, farkındalığı, öz disiplin ve sağlam iradeyi bize hatırlatacak 'bir bilgeye' ihtiyaç duyuyoruz.

Acar Baltaş, tam da bu noktada yeniden ayağa kalkmak için enerjimizi doğru yere koymamız, gücümüzün ve yetkinliklerimizin farkında olmamız için bize bu kitapla kapı aralıyor.

Fiyatı 80 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yine yeniden yazılmış harikulade bir kitap Acar Baltaş’tan! Edinilmesi ve okunması gerekli!'

Amazon

5. Labirent - Amin Maalouf

5. Labirent - Amin Maalouf

Denemeler içinde en çok satan kitap bu.

Amin Maalouf 'Labirent'te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor

'Çok geç değil. Bu 'labirent'ten çıkma olanaklarına sahibiz. Yeter ki önce yolumuzu yitirdiğimizi kabul edelim.'

Fiyatı 104 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tarihin, haliyle bugünün ve geleceğin, sadece reel durum ve rasyonellikle açıklanamayacağını çok iyi açıklayan bir eser.'

Amazon
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6. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

6. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Kişisel gelişim kitapları içinde en çok satan kitap 'Seninle Başlamadı' olmuş.

Zeytin Ağacı 2.sezonunun gelmesinin etkisini görüyoruz sanki...

Mark Wolynn, bilemediğimiz ve acı çekmemize sebep olan çözülmemiş travmalarla bizi atalarımıza derinden bağlayan yolları aydınlatma konusunda muhteşem bir iş başarıyor. Bize derinden anlayışı, diyalog görselleştirmelerini ve şevkatle yeniden bağlanmayı sağlayacak teknikler ve beceriler sunuyor.

Bu kitap hala okumayanlar için burada.

Fiyatı da 122 TL.

'Gerçekten müthiş ve herkesin şiddetle okuması gereken bir kitap. Bakış açısını tamamen alt üst eden olaylara ve kırgınlıklara karşı bir de bu taraftan bak diyen bir kitap ayrıca çok akıcı ve sürükleyici bir kitap. İçinde alıştırmaların olması tamamen yazarla okuyucuyu bütünleştirip sorunların asıl kaynağına ulaştırmayı hedefliyor.'

Amazon

7. Ateş ve Kan - George R. R. Martin

7. Ateş ve Kan - George R. R. Martin

Tanrılar, Targaryenlar için bir kez daha yazı tura atıyor… ya kan ya da ateş. Dünyaca bilinen ve televizyona uyarlanan Taht Oyunları’nın yazarı George R. R. Martin’den Targaryenların tarihi bütün detaylarıyla anlatılıyor! 

Fiyatı 297 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fatih Aegon’dan itibaren Targaryen’lerin ve ejderhalarinin hikayesini merak edenlere muazzam eser, House of Dragon’da gecen Rhaenyra’ya ne oldugunu merak ediyorsaniz dizi bitmeden alin okuyun.. 😄

George dayı yaz bitir artık seriyi be, Allah rızası için, hadi güzel abim.'

Amazon

8. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

8. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı‘nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatıyor.

Okurlar, Frankl’ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü fark edecektir. Gasset, Heidegger ve Sartre’dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, varoluşun çetin koşullarında “anlam”ı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, “İnsanı insan yapan nedir?” sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor.

Fiyatı 112 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap psikoloji alanında öncü bir alana dair ve bütün mevzuyu gerçekten anlaşılabilir bir şekilde açıklıyor. Yalnızca yazarın anılarına dair olabileceği hakkında çekincelerim vardı fakat böyle olmadığını gördüm. Okunmaya değer.'

Amazon

9. Salkım Sokak No:3 - İclal Aydın

9. Salkım Sokak No:3 - İclal Aydın

Bu kitapta İclal Aydın ile nostaljik bir yolculuğa çıkacaksınız.

Her şeye güldüğümüz mutlu yıllardı. Biz çocuktuk, anne babalarımız da gençti. Başkaları yaşlanır, başkaları eksilir sanırdık. Biz değil, başkaları. 

Salkım Sokak ve 'bizimkiler' dokunsam canlanacak bir fotoğraf gibi.

Kalabalık göçmen ailelerin iç içe yaşadığı, küçücük evlere dünyanın en bereketli sofralarının sığdığı; tertemiz, umutlu, erkenci insanların birbiriyle derdini ve ekmeğini paylaştığı, İzmir'de gizlenmiş bir harikalar dünyasıydı sanki o sokak.

Fiyatı 172 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beğendim. Kimi yerde duygulandım kimi yerde gülümsedim. Eski mahalle kültürünü çok güzel tanımlayıp anlatmış, geçmişe, geçmiş dostluk ve kardeşliklere özlem duymamak mümkün değil. Bir nostalji gibiydi benim için, keyifle okudum. Ve hayat ne kadar büyük sürprizlere gebe yeniden anlıyor insan.'

Amazon

10. Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit

10. Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit

Ahmet Ümit'ten insanlığın en yüce duygusu olan aşkın doğasına dair bir hikayesi.

'Bir Aşk Masalı', beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı'ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Fiyatı 48 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Piyasanın yarı fiyatına gayet hızlı bir şekilde elime ulaştı. Artık kitap alışverişlerinde tek adresim Amazon.'

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11. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

11. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Ve aylardır en çok satılanlardan düşmeyen meşhur kitap karşınızda!

Hala okumadıysanız şimdi tam zamanı.

Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.

Fiyatı sadece 76 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun zamandır okumak istiyordum. Fiyat olarak en uygun buradaydı. Herkesin okumasını tavsiye ederim.'

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12. Dünyanın En Önemli Öğrencisi - Şermin Yaşar

12. Dünyanın En Önemli Öğrencisi - Şermin Yaşar

Çocuk edebiyat ve kurgu kitapları içinde en çok satan kitap karşınızda.

1 milyondan fazla okura ulaşan, uluslararası çok satan Dedemin Bakkalı'nın yazarı Şermin Yaşar'dan yine her yaştan kitapseverlerin favorisi olacak bir eser.

Bir ortaokul, insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Bunu Fikri Bey'e sormak lazım. Yani 119 Fikri'ye..

Fiyatı 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'9 yaşındaki kızım severek okuyor.'

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Haziran ayının en çok satan kitapları da aşağıda...

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