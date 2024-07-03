Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları

Bayramı geride bıraktık, Haziran ayını da bitirdik... Temmuz ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının bayram tatilinin de içinde olduğu Haziran ayında en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak yeni bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve okuyanların yorumları ile beraber listeledik.

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