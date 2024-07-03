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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 16:43

Bayramı geride bıraktık, Haziran ayını da bitirdik... Temmuz ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının bayram tatilinin de içinde olduğu Haziran ayında en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak yeni bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve okuyanların yorumları ile beraber listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Sürekli listemize girmeyi başarabilen bir kitap bu.

Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 93 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap akıcı ve yalın bir anlatıma sahip. Maneviyatı çok güçlü olmayan biri dahi okuduğunda içeriğin özünü kolayca anlayacaktır.'

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2. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

2. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Biri demiş ki 'Gülse Birsel'in alışveriş listesini bile okurum.' Hakikaten öyle.

Bu kitap Gülse Birsel hayranlarını çok sevindiren bir kitap olacak kesinlkle.

Gülse Birsel diyor ki: 'Mutsuz olmak için milyonlarca sebep bulabilirsiniz: Ekonomi, ülkenin hali, küresel ısınma, gelecek kaygısı,  iyi dönerin artık çok zor bulunması… Ama gülmek için çok sağlam bir sebep var. Hayattayız. Ve arabesk rap’çiler öyle düşünmese de hayat güzel ve yaşamaya değer! '

Devamı kitapta...

Fiyatı 126 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok komikti zaten kalemini sevdiğim bir kadın kitaba da bayıldımmmm.'

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3. Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

3. Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca

Tam bir başucu kitabı. Çok değerli bilgilerle dolu. Altını çize çize okuyacağınız size çok katacak olan bir kitap.

Fiyatı 20 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Herkesin okuması ve rafında olması gereken bir kitap. Hayatın içindeki boşluklara bakmaya çalışırken düşüp de kaybolanlar için, bazı şeylerin kalıcı olmadığını hatırlamamız ve buna göre yaşamamız gerekiyor dostlar.'

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4. İyi Hissetmek - Dr. David Burns

4. İyi Hissetmek - Dr. David Burns

Kendinizi çıkılmaz bir sokakta gibi mi hissediyorsunuz?

O zaman size iyi bir haberimiz var! Kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük özgüven saygısı ve depresyonun diğer ‘dipsiz kuyularından’ ilaçsız kurtarabilirsiniz. İyi Hissetmek’te, psikiyatrist Dr. David D. Burns duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuyor.

- Duygudurumunuzdaki dalgalanmaların nedenlerini anlayın!

- Olumsuz fikirleri kafanızdan silip atın!

- Suçluluk duygunuzla başa çıkın!

- Sevgi ve onay bağımlılığınızın üstesinden gelin!

- Özgüveninizi arttırın!

- ‘Hiçbir şey yapmamak’ ile baş edin!

- Depresyonun acı veren girdabından kurtulun!

Bu kitabı mutlaka okuyun, size iyi gelecek.

Fiyatı 150 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Düşünceleriniz duygularınızı belirler , düşüncelerinizi düzeltin duygularınız düzelsin. ilk sayfalarda etkisini hissedebileceğiniz hayatınıza yön verecek bir kitap okuyun okutun.'

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5. Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri - Edouard Louis

5. Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri - Edouard Louis

Edouard Louis, Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri'nde annesini anlatıyor bu kez. Kırk beş yaşına vardığında isyan bayrağını çeken, arzuladığı gibi yaşamayı seçerek yavaş yavaş özgürleşen, sonunda kendini keşfeden bir kadının hikayesini kendi gözünden aktarıyor. Çocukken farklı bir anneye sahip olma arzusuyla bugün onu her şeye rağmen özgür ve mutlu bir kadın olarak görme deneyimi arasındaki anlatısında hayatlarımızı yöneten zalim sistemleri ve onlardan kaçış olasılığını da ele almaktan kaçınmıyor - yine çekincesizce, yine güçlü bir şekilde.

Anlatım biçimi ile sizi içine çeken bir kitap.

Fiyatı 58 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Stoacının Günlüğü: Kendine Hakim Olma Sabır ve Bilgelik Üzerine 366 Düşünce - Ryan Holiday

6. Stoacının Günlüğü: Kendine Hakim Olma Sabır ve Bilgelik Üzerine 366 Düşünce - Ryan Holiday

Felsefe kitapları içinde en çok satılan kitap bu hafta Stoacının Günlüğü olmuş.

Mutluluğa nasıl kavuşuruz? Öfkemizi kontrol etmenin en etkili yolu nedir? Başarının gerçek ölçütü ne olmalıdır? Kederimizin üstesinden gelip hayatımıza nasıl bir anlam katabiliriz? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı Stoacı felsefenin özünü oluşturur. İşte Stoacının Günlüğü de bu antik bilgeliği temel alan faydalı bir rehber görevi görüyor.

“Bugüne dek durup kendini dinlemeye hiç zaman bulamamış, yüksek tempoya alışık insanları bile esaslı Stoacılara dönüştürecek bir çalışma.”

Fiyatı 164 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Okuyun ve düşünün. Eksik olan yanlarınızı keşfedin ve kendinizi değiştirin.'

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7. 4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

7. 4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

Ayşe Kulin sevenlerin bayılacağı bir kitap.

Usta romancı Ayşe Kulin, tek mekanda kurguladığı ve dört gün üç gecelik bir zaman dilimini kapsayan romanında, 1960 darbesini, okurunu sıradan görünen ama içinde hiç de sıradan olaylar yaşanmayan bir apartman dairesine konuk ederek anlatıyor. Her ayrıntısı incelikle işlenmiş Dört Gün Üç Gece, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin unutulmaz hadiselerinden birine farklı bir yöntemle, aşkla, ayna tutan bir eser.

Fiyatı 110 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayşe Kulin'i okumayı seviyorum. Tüm kitaplarını almaya çalışıyorum. Romanlarının kurgusu, anlatımı, olay örgüsü hoşuma gidiyor.'

Amazon

8. Dünyanın En Önemli Öğrencisi - Şermin Yaşar

8. Dünyanın En Önemli Öğrencisi - Şermin Yaşar

Kitap tam 160 sayfa. Puntoları da büyük olduğu için, çocukların bir çırpıda keyifle okuyacağı bir eser.

Fiyatı 194 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kızıma karne hediyesi aldım çok çabuk elimize ulaştı teşekkürler Amazon.'

Amazon

9. Yabancı - Albert Camus

9. Yabancı - Albert Camus

Bu romanda, bir Arap'ı öldüren ama bu suçtan çok, gerçek duygularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi reddettiği için dışlanan bir 'yabancı' aracılığıyla, 20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşma anlatılıyor.

Fiyatı 71 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten mükemmel ve etkileyici bir yapıt insanın kendine ve topluma olan yabancılaşmasını çok iyi yansıtan bir sanat eseri.'

Amazon

10. Ayvayı Yedik Müzesi - Mert Arık

10. Ayvayı Yedik Müzesi - Mert Arık

Çocuğunuza alabileceğiniz harika kitaplardan biri.

Bu kitabı okuduktan sonra hayal dünyanızda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Haydi gelin! Sizi de Ayvayı Yedik Müzesi'ne bekliyoruz!

Fiyatı 55 TL.

Almak isteyenler için burada.

'4'e ve 3'e giden çocuklarım beğendi kargo hızlı kitap güzeldi Öneri ile almıştık diğer kitapları da çok güzeldi.'

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11. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

11. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

'İnandırıcı, sürükleyici ve oldukça dokunaklı bir hikaye.'

Çok düşük bir IQ ile doğan Charlie, bilim adamlarının, zeka seviyesini artıracak deneysel ameliyatı gerçekleştirmeleri için kusursuz bir adaydır. Bu deney Algernon adındaki laboratuvar faresinde test edilmiş ve büyük bir başarı elde edilmiştir.

Ameliyattan sonra, Charlie'nin durumu günlüğüne yazdığı raporlarla takip edilmeye başlanır. İlk yazdığı raporlara çocuksu bir dil ve imla hataları hakimdir. Ve sonra ameliyat etkisini göstermeye başlar. Charlie artık, insanların kendisiyle dalga geçemeyeceğini ve bir sürü arkadaş edineceğini, aşık olduğu kadına açılabileceğini düşünür. Fakat zekası normalin çok üstüne fırladığından, çevresinde yadırganır, kıskanılır ve istemiş olduğu arkadaşları edinmekte yine başarısız olur ve yine yalnızdır...

Bu deney, son derece önemli bir buluş olarak görülüyordu, ta ki Algernon'da ani bir gerileme baş gösterene kadar... Acaba Charlie'de de aynı gerileme olacak mıydı?

Fiyatı 97 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İnsanı dehşete düşüren bir yapıt. Sorgulatan, düşündürücü bir eser. Galiba iyi ki insanların ortalama IQ düzeyi 95-110 arasında!'

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12. Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

12. Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

Nobel ödüllü büyük yazarımız Orhan Pamuk'un harikulade aşk romanı...

Okuyanlar için koleksiyonluk, okumayanlar için kütüphanelerine güzel bir ilave...

Masumiyet Müzesi'ni okurken yalnız aşk hakkında değil, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki bütün düşüncelerinizin derinden etkilendiğini ve kitabın rengârenk dünyasından hiç ayrılmak istemediğinizi göreceksiniz.

Kitabın içinde de sizi bir sürpriz bekliyor.

Fiyatı 174 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitapta müzeye giriş için bilet var böyle ince düşünmeleri çok hoşuma gitti.'

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Mayıs ayının en çok tercih edilen kitapları da burada...

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