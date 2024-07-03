Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haziran Ayının En Çok Satan Kitapları
Bayramı geride bıraktık, Haziran ayını da bitirdik... Temmuz ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının bayram tatilinin de içinde olduğu Haziran ayında en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak yeni bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve okuyanların yorumları ile beraber listeledik.
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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
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2. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel
3. Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine - Lucius Annaeus Seneca
4. İyi Hissetmek - Dr. David Burns
5. Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri - Edouard Louis
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6. Stoacının Günlüğü: Kendine Hakim Olma Sabır ve Bilgelik Üzerine 366 Düşünce - Ryan Holiday
7. 4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin
8. Dünyanın En Önemli Öğrencisi - Şermin Yaşar
9. Yabancı - Albert Camus
10. Ayvayı Yedik Müzesi - Mert Arık
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11. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes
12. Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk
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