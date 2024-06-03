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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Mayıs Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Mayıs Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 17:51

Mayıs ayını da bitirdik... Haziran ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının Mayıs ayında en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve yorumları ile listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Mayıs ayı boyunca en çok satılan kitap karşınızda.

'Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.'

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Hala okumadıysanız şimdi okumanın ya da sevdiğiniz birine hediye etmenin tam zamanı.

Fiyatı 96 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap akıcı ve yalın bir anlatıma sahip. Maneviyatı çok güçlü olmayan biri dahi okuduğunda içeriğin özünü kolayca anlayacaktır.'

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2. Jose Mourinho / Kazanmanın Anatomisi - Robert Beasley

2. Jose Mourinho / Kazanmanın Anatomisi - Robert Beasley

Futbolseverlerin ilgisini çekecek bir kitap.

Sporun bir akıl ve felsefe oyunu olduğunu savunan Mourinho, kariyeri boyunca çıraklıktan ustalığa tecrübe ettiklerini, futbol kültürünün dünya üzerinde ne kadar farklılıklar gösterdiğini anlatırken bir yandan da futbol hakkında tüyolar vermeyi de ihmal etmiyor.

Fiyatı 223 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mourinho'nun hayatını veya geçmiş başarılarını merak ediyorsanız eğer kesinlikle almalısınız. Hem hayatı, hem başarıları hem futbol camiasının arka planında neler döndüğünü anlatan güzel bir kitap. Tüm sayfaları merakla okudum.'

Amazon

3. İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci - Michael Shermer

3. İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci - Michael Shermer

Mühendislik kitapları içerisinde en çok satan kitap kendisi.

Bir kitabın size göre olup olmadığını anlamanın en iyi yolu arka kapağı okumaktır malum...

Kararınızı kolay vermeniz için buraya arka kapaktan bir kesiti bırakıyoruz: 'İnançlar nasıl doğar, şekillenir, pekiştirilir, ayakta kalır, değiştirilir ve yok edilir? Bu çalışma psikolog, bilim tarihçisi ve dünyanın en ünlü şüphecilerinden biri olan Michael Shermer’in otuz yıllık birikiminin ürünüdür. Shermer’a göre beyin bir inanç motorudur. Önce inançlar gelir, sonra açıklamalar. Duyu verilerinden gelen bilgiyi işleyen beyin doğal olarak önce bir kalıp arar, daha sonra bu kalıba göre anlam bulur. İşte beynimizin noktaları birleştirerek yarattığı bu kalıplar inançlardır, inançlar bir kere oluşunca, bunları sağlamlaştırmak için kanıt aramaya başlanır. Shermer bu sürecin nasıl işlediğini göstermek için siyasetten ekonomiye, dinlerden komplo teorilerine ve doğaüstü olaylara kadar gerçek yaşamdan sayısız örnekler veriyor. En sonunda da inançlarımızın gerçeklerle bağdaşıp bağdaşmadığına karar vermek için en iyi aracın bilim olduğunu gözler önüne seriyor.'

Fiyatı 152 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem çok hızlı geldi, hem de piyasadaki en uygun fiyatlı kitaptı ve çok da kaliteliydi.'

Amazon

4. Kızıl Karma - Jean Christophe Grange

4. Kızıl Karma - Jean Christophe Grange

Korku kitapları içerisinde en çok satan kitap 'Kızıl Karma' olmuş.

Jean-Christophe Grange, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırıyor.

Genç bir kadının bir yoga pozisyonunda, çıplak ve parçalanmış cesedi bulunur. Polis Jean-Louis Mersch, cinayeti soruşturmaya başlar ve hikaye de bu şekilde başlar...

Fiyatı 230 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Diğer yorumları okuyunca acaba demiştim ama Amazon yine yanıltmadı, özenli kargo yapılmıştı ve kitabın baskısı da çok kaliteli.'

Amazon

5. Doğu Ekspresinde Cinayet - Agatha Christie

5. Doğu Ekspresinde Cinayet - Agatha Christie

Kurgusu ile sizi anında kendine bağlayan sürükleyici bir cinayet romanı.

Konusuna da kısaca göz atalım...

Trende defalarca bıçaklanarak öldürülen Amerikalı yolcunun kompartımanının kapısı içeriden kilitlidir. Sonunda, trende yolculuk etmekte olan Hercule Poirot cinayeti incelemeye başlar. Ancak kimi yolcular cinayetin izlerini yok edebilmek için yaşlı dedektifin dikkatini dağıtmaya çalışırlar. Poirot, kehanet sayılabilecek bir saptamayla cinayeti bir değil iki şekilde çözümlemeyi başarır.

Ciltsiz olarak alırsanız 120 TL, ciltli olanı ise 239 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sürükleyici ve akıcı bir hikaye, güzel bir hikaye kurgusu. Kısa film tadında bir olay örgüsü ile karakterlerin vicdani adaletlerini sağlama çabası ve trene son anda binen davetsiz misafir dedektif Hercule Poirot'un gözünden iki farklı saptamayla çözülen cinayet.'

Amazon
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6. Tavşan - Mona Awad

6. Tavşan - Mona Awad

Fantastik tür kitaplar içerisinde en çok satan 'Tavşan' olmuş.

Bu kitap aynı zamanda Time ve Vogue dergilerine göre 2019 yılında çıkan en iyi kitap.

Sıra dışı kitaplardan hoşlananlar bunu sevecek. Biraz da konusundan bahsedelim...

Samantha Heather Mackey, New England’daki Warren Üniversitesi’nin seçkin yüksek lisans programına katılan en aykırı tipti. Karanlık hayal gücünün arkadaşlığını çoğu insanınkine tercih eden burslu öğrenci Samantha, yazarlık sınıfının diğer dört üyesi olan, birbirlerine “Tavşan” diyen ve aynı şekilde hareket edip konuşan, havalı ve zengin kız grubu tarafından tamamen dışlanıyordu.

Ancak Samantha, Tavşanların efsanevi Müstehcen Salon’una davet edildiğini söyleyen bir kart aldığında her şey değişecekti. Tavşanların ürkütücü ama bir o kadar da kutsal dünyasının derinliklerine dalıp, canavarca yaratımlarını ortaya çıkardıkları ayinsel Atölye’ye katıldığı zaman gerçekliğin sınırları belirsizleşecekti. Samantha çok geçmeden kendisini karşı konulmaz ve tehlikeli bir dünyanın içinde bulacaktı.

Fiyatı 150 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu kitabın şeytani bir güzelliği var. Mona Awad soğukkanlı bir dahi.” −The Washington Post

Amazon

7. Karanlık Orman - Cixin Liu

7. Karanlık Orman - Cixin Liu

Karanlık Orman, en çok hediye edilen kitaplardan biri. Bilim kurgu sevenlerin favorilerinden.

Bu kitap, daha önce çok defa çok satanlar listemizde yer verdiğimiz Üç Cisim Problemi'nin devam kitabı. 

Devam kitabı olan Karanlık Orman ile Dünya'yı bekleyen tehlike giderek yaklaşıyor.

Fiyatı 286 TL.

Almak isteyenler için burada.

Ancak almak isteyenler için hemen söyleyelim kitabın çevirisi ile ilgili bir sıkıntı var. : 

'Amazon'un kalite ve teslimat anlayışından çok memnunum; fakat alacaklara bilgilendirme olsun, hayatımda bu kadar tuhaf bir çeviri okumamıştım. Çevirmeni tanımıyorum başka işleri nasıldır bilmiyorum; ama Çince aslından çevrilmiş iddiaya göre. Bana sorarsanız direkt google çeviri kullanılmış.

1. ve 3. kitaplarda böyle bir çeviri sorunu yok. Kitabın ana fikrini anlıyor musunuz? Evet; ancak o kadar daha ötesini beklemeyin çeviri anlamında. Yoksa kitap serisi hasarsız güzel kargolanmış halde hızlı bir şekilde elime ulaştı.'

Amazon

8. Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk

8. Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk

Askeri lider biyografileri içinde en çok satan kitap bu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Şubat 1923'te İzmir'de yaptığı bu konuşma, nutuktan çok bir liderin halkıyla sohbeti olarak okunabilir. İzmir'in kurtuluşundan kısa bir süre sonra yapılan bu toplantıda Atatürk, farklı kesimlerden insanlara hayalindeki Türkiye'yi anlatır, eğitimden kadın haklarına, dinden askeriyeye çeşitli konulardaki düşüncelerini halkla paylaşır.

Fiyatı 24 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mustafa Kemal Atatürk kitabı olduğu için gözüm kapalı aldım kesinlikle alınmalı ve okunmalı.'

Amazon

9. Neyin Var Porsuk? - İş Bankası Kültür Yayınları

9. Neyin Var Porsuk? - İş Bankası Kültür Yayınları

Küçük porsuğu teselli etmekle ilgili dostluk temalı sıcacık bir hikaye.

'Küçük Porsuk ağaçtan düşünce birazcık kolu çizildi. Arkadaşları, onu teselli etmek için ellerinden geleni yaptılar. Baykuş onunla ilgilendi. Sincap biraz üfledi. Kokarca komiklik yaptı. Ama Porsuk yine ağlamaya devam etti. Peki ne zamana kadar?'

Devamı kitapta.

Fiyatı sadece 22 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Renklendirmesi çok hoş 21 aylık oğlumla severek okuduğumuz güzel interaktif bir kitap tavsiye ederim

Amazon

10. Ezbere Yaşayanlar: Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri - Emrah Safa Gürkan

10. Ezbere Yaşayanlar: Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri - Emrah Safa Gürkan

Ezbere Yaşayanlar'da iki yüz bin yıllık insanlık mirasının ortaya koyduğu birbirinden değişik toplum ve kültüre yönelerek davranışlarımızı şekillendiren ana etmenleri inceleyecek; kültürle biyoloji, geçmişle gelecek, gelenekle yenilik arasındaki çekişmeyi merkeze alarak, şartların alışkanlıklarımızı ne noktaya kadar değiştirebildiğini tetkik edecek ve doğamıza ne kadar hükmedebildiğimizi göreceğiz.Fiyatı 54 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Henüz bitirmedim ama akıcı bir anlatımı var yeni şeyler öğrenmek, özellikle yanlış veya eksik bildiğin şeylerin doğrusunu öğrenmek güzel.'

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11. Yaratıcı Eylem / Bir Var Olma Biçimi - Rick Rubin

11. Yaratıcı Eylem / Bir Var Olma Biçimi - Rick Rubin

Yaratıcı Eylem, yaratıcılığın yaşamımızda kapladığı alanı nasıl genişletebileceğimizi gösteren ışıltılı ve ilham verici bir kitap.

Fiyatı 109 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sanat üstüne düşünen, sanat yapan herkes okumalı.'

Amazon

12. Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessao

12. Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessao

Bugün sadece Portekiz edebiyatının değil tüm dünyanın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Huzursuzluğun Kitabı'ndaki her metin, kırık bir aynanın, gerçekliğin bir yanını yansıtan ve sonsuzca çoğaltan bir parçası...

Fiyatı 147 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitabı tavsiye üzerine aldım çok beğendim.'

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