Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Mayıs Ayının En Çok Satan Kitapları
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Mayıs Ayının En Çok Satan Kitapları
Mayıs ayını da bitirdik... Haziran ayına yeni girmişken şöyle bir geriye dönüp bakalım kitap kurtlarının Mayıs ayında en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için fiyatları ve yorumları ile listeledik.
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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
2. Jose Mourinho / Kazanmanın Anatomisi - Robert Beasley
3. İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci - Michael Shermer
4. Kızıl Karma - Jean Christophe Grange
5. Doğu Ekspresinde Cinayet - Agatha Christie
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6. Tavşan - Mona Awad
7. Karanlık Orman - Cixin Liu
8. Türkiye'nin Geleceği - Mustafa Kemal Atatürk
9. Neyin Var Porsuk? - İş Bankası Kültür Yayınları
10. Ezbere Yaşayanlar: Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri - Emrah Safa Gürkan
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11. Yaratıcı Eylem / Bir Var Olma Biçimi - Rick Rubin
12. Huzursuzluğun Kitabı - Fernando Pessao
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