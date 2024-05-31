Tam Otomatik Espresso Makinesinden Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Philips otomatik kahve makinesinden Domestos çamaşır suyuna. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan televizyon acaba hangisi olmuş? Huawei akıllı saat ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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