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Tam Otomatik Espresso Makinesinden Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Tam Otomatik Espresso Makinesinden Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Philips otomatik kahve makinesinden Domestos çamaşır suyuna. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan televizyon acaba hangisi olmuş? Huawei akıllı saat ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 31 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kaira A++ Inverter Duvar Tipi Klima
2. Valletta Indigo 5'li Renkli Bambu Silikon Spatula Seti
3. Çaykur Tiryaki Çay
4. Touch Sketc 48’li Çift Uçlu Marker Kalem Seti
5. Techmaster Araç Oto Güneşlik Katlanabilir Şemsiye Ön Cam Güneşlik
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6. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi
7. Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi
8. Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat - Hediyeli!
9. Onvo 82 Ekran Uydu Alıcılı HD LED TV
10. General Camp Alüminyum Katlanabilir Masa
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11. Puma Anzarun Lite Erkek Günlük Ayakkabı
12. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak
13. Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 10’lu Paket
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