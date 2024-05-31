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Tam Otomatik Espresso Makinesinden Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Tam Otomatik Espresso Makinesinden Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:46

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Philips otomatik kahve makinesinden Domestos çamaşır suyuna. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan televizyon acaba hangisi olmuş? Huawei akıllı saat ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 31 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kaira A++ Inverter Duvar Tipi Klima

1. Kaira A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Kalitesiyle uygun fiyatı birleştiren bu klima, sessiz çalışması ve verimli performansıyla kullanıcılardan tam puan alan bir ürün. Şık tasarımı ve WiFi özelliğiyle de çok beğeniliyor.

Montaj dahil fiyatı 17.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kargo hızlıydı. Servis özenli bir montaj yaptı. Daikin kalitesi ile hizmet aldık. Elektrik tesisatı için bir usta çağırmak gerekti. Montaj ücreti alınmadı. Memnun kaldım, tavsiye ederim.'

Hepsiburada

2. Valletta Indigo 5'li Renkli Bambu Silikon Spatula Seti

2. Valletta Indigo 5'li Renkli Bambu Silikon Spatula Seti

Mutfağında kullanışlı olduğu kadar sevimli olan bir spatula setine ihtiyaç duyanlar için harika bir set.

İndirimli fiyatı 139 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle ne kadar minnoş bir ürün çok çok beğendim satıcıya çok teşekkür ederim. Kalitesine bayıldım. Rabbim bol kazançlar versin inşallah. Mutfağımın minnoş seti iyi ki almışım dedim. Bugün kullandım o kadar pratik ki küçük olduğuna aldanmayın çok güzel iş görüyor alacaklara tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

3. Çaykur Tiryaki Çay

3. Çaykur Tiryaki Çay

Gerçek tiryakilerin tercihi...

Tiryaki olmayanları bile eşsiz lezzeti ile birer çay tiryakisine dönüştürecek bir çay.

1 kg çayın fiyatı 165 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Touch Sketc 48’li Çift Uçlu Marker Kalem Seti

4. Touch Sketc 48’li Çift Uçlu Marker Kalem Seti

Bu aralar öğrencilerin favorisi olan kalem seti. Çantası ile geldiği için de çok kullanışlı. Renkleri de harika.

Fiyatı indirimde 375 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzeller renkleri harika. Ürün özelliklerinde yazıldığı gibi alta sayfaya geçiriyor. Hatta resim defterinden bile alt sayfaya geçiyor ama ona rağmen çocuklarım çok beğendi ve mutlu oldular. Taşıma çantasında olması kullanımını kolaylaştırıyor renkleri çabuk bulmayı kolaylaştırıyor ve düzenli şekilde saklanıyor.'

Hepsiburada

5. Techmaster Araç Oto Güneşlik Katlanabilir Şemsiye Ön Cam Güneşlik

5. Techmaster Araç Oto Güneşlik Katlanabilir Şemsiye Ön Cam Güneşlik

Şemsiye şeklindeki tasarımıyla saniyeler içinde pratik bir şekilde açıp kullanabileceğiniz ürünün genişliği 145 cm, yüksekliği de 79 cm.

Çoğu araca uymaktadır ama siz yine de aracınızın ön camını ölçerek sipariş etmeyi ihmal etmeyin.

Güneşlik, güneşi engelleyerek aracınızın içindeki yüzeylerin yıpranmasına engel olur.

Fiyatı 369 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi

6. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi

Zeminden bulaşık süngerlerine, banyo seramiklerinden tuvaletinize kadar her yerde evinize hijyeni getiren bir temizlik ürünü.

Üstelik harika kokuyor.

Maksimum hijyen için doğru tercih.

Fiyatı 38 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün sağlam bir şekilde paketlenmişti, sorunsuz şekilde elime ulaştı. Kargo hızlıydı teşekkürler Hepsiburada.'

Hepsiburada

7. Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

7. Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

İster sıcak ister soğuk tam 20 çeşit kahveyi, Türkçe menü kolaylığı ile keyifle yapabileceğiniz harika bir kahve makinesi.

Fiyatı 21.959 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün bantlarını çıkarıp açma tuşuna basın ve Türkçe menüyü seçin sonrasında cihaz size adım adım ne yapmanız gerektiğini söylüyor kurulum çok kolay. Cihaz çok güzel kutulu geliyor ve hızlı kargo şüpheniz olmadan alışveriş yapabilirsiniz bu arada diğer metal renkle hiçbir farkı yok 20 çeşit kahve yapıyor buzlular falan da dahil.'

Hepsiburada

8. Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat - Hediyeli!

8. Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat - Hediyeli!

Şu anda Huawei saati alana kordon hediye!

1.82' Amoled ekranı ve ultra ince tasarımı ile kolunuzda çok şık duracak çok kullanışlı bir saat.

Pil ömrü çok iyi, ayrıca hem ios hem Android ile uyumlu.

Bu saat ile resmen bileğinizde bir fitness kursuna sahip olacaksınız.

Fiyatı 4498 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Hediye fırsatını kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Fit2 kullanan eşime aldım çok beğendi. Özellik ve ara yüz olarak Huawei watch 4 ile aynı. Sesli görüşme var. Şarkı ekleme var.. uygulama yükleme var... Saat yüzü özelleştirme var.. Widget ekleme var ..Yanında yedek kordonda istediğimiz renk geldi . Hepsijet farkıyla Anneler günü teslim edildi. Harika bir amoled ekranı var cihaz gerçekten güzel parasını hak ediyor. Yedek kordon ve ön sipariş indirimi bitmeden aldık.'

Hepsiburada

9. Onvo 82 Ekran Uydu Alıcılı HD LED TV

9. Onvo 82 Ekran Uydu Alıcılı HD LED TV

32' yani 82 cm boyutuyla oturma odası, yatak odası ya da mutfağınız için ideal ölçülerde bir televizyon.

Ses ve görüntü kalitesi de tatmin edici.

Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

Fiyatı 4.193 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün geldi 3 gün denedim gayet iyi çalışıyor beğendik. Ürünün kalitesine göre uygun bir fiyat almanızı tavsiye ederim.'

Hepsiburada

10. General Camp Alüminyum Katlanabilir Masa

10. General Camp Alüminyum Katlanabilir Masa

Ölçüleri 70x70x70 cm olan katlanabilir masa, taşıması kolay ve kaliteli bir ürün.

Yaz aylarında açık havada vakit geçirmeyi sevenler için harika bir ürün. İster kamp, ister piknik her ortamda size eşlik edecek pratik bir masa.

Fiyatı 790 TL.

Sepette de ek iindirimi sizi bekliyor.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün boyutu yüksekliği ideal. Hafif olduğu için taşıması kolay. Memnun kaldık.'

Hepsiburada
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11. Puma Anzarun Lite Erkek Günlük Ayakkabı

11. Puma Anzarun Lite Erkek Günlük Ayakkabı

Puma'nın yenilikçi yumuşak iç tabanı ile ilk adımdan son adıma kadar konforu yaşayacaksınız.

Rahat ve hafifi bir ayakkabı arayan erkeklere duyurulur.

Fiyatı 1277 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabının tabanı çok rahat. Çok hafif bir ayakkabı. Yürüyüş yapması önceki bilindik marka ayakkabımdan daha iyi. Tam numaranızı alın ayağınız taraklı değilse olur. '

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12. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak

12. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak

Neredeyse her arabanın içecek tutma bölümüne uyan yapıya sahip çift duvarlı vakum izolasyonlu termos bardak, çayınızı, kahvenizi ve diğer içeceklerinizi 7 saate kadar sıcak, 10 saate kadar soğuk ve 30 saate kadar buz gibi tutar.

0.35 litre olduğu için kolay taşınır.

Fiyatı 1055 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kalitesi güzel 4.5 saat neredeyse aynı sıcaklıkta tutuyor damlatma yapmıyor.'

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13. Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 10’lu Paket

13. Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 10’lu Paket

Duracell AA piller, günlük cihazlara güvenilir şekilde güç sağlamak için ideal çok amaçlı alkalin pillerdir.

Normal pillere oranla çok daha uzun ömürlüdürler.

Fiyatı 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Akşam sipariş, sabah teslimat, dolum tarihi yeni, daha ne olsun. Teşekkürler.'

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