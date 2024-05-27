Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Videosunu Çekip Bir Story Attığında Zenginmişsin Gibi Görünmeni Sağlayacak Ürünler
Videosunu Çekip Bir Story Attığında Zenginmişsin Gibi Görünmeni Sağlayacak Ürünler
Bazı ürünler var ki, sahip olanlar için çok özel ama sahip olmayanlara göre fazla abartılan, sadece statü sembolü olan ürünler. Peki gerçekten öyle mi? Bırakalım bunun kararını okurlar versin. Kullanıcıların yorumlarını ve ürünlerin özelliklerini sizin için ekledik. Bakalım Dyson Airwrap saç şekillendirici ya da dikey süpürge övgülerini hak ediyor mu? iPhone 15 Pro Max alınır mı? Gucci güneş gözlüğü ya da Balmain sneaker için o paralar harcanır mı? Haydi bakalım söz sizde!
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi
2. Dyson V15 Detect™ Kablosuz Süpürge
3. Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyd Hava Temizleyici
4. Dyson Airwrap Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti
5. Roborock Q8 Max Plus Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz
7. Balmain Paris Siyah Taban Çorap Sneaker
8. Versace Erkek Kol Saati
9. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak
10. Gucci GG1221S Güneş Gözlüğü
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Apple iPhone 15 Pro Max
12. Apple Watch 9. Seri Akıllı Saat
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın