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Videosunu Çekip Bir Story Attığında Zenginmişsin Gibi Görünmeni Sağlayacak Ürünler

etiket Videosunu Çekip Bir Story Attığında Zenginmişsin Gibi Görünmeni Sağlayacak Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 17:05

Bazı ürünler var ki, sahip olanlar için çok özel ama sahip olmayanlara göre fazla abartılan, sadece statü sembolü olan ürünler. Peki gerçekten öyle mi? Bırakalım bunun kararını okurlar versin. Kullanıcıların yorumlarını ve ürünlerin özelliklerini sizin için ekledik. Bakalım Dyson Airwrap saç şekillendirici ya da dikey süpürge övgülerini hak ediyor mu? iPhone 15 Pro Max alınır mı? Gucci güneş gözlüğü ya da Balmain sneaker için o paralar harcanır mı? Haydi bakalım söz sizde!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Mayıs  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

1. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahveniz taze taze çekilip bardağınıza damlarken çekeceğiniz bir video ile herkese günaydın demeye hazır mısınız?

Pahalı bir cafe'de önünüze servis edilmiş kadar havalı gözüken lattenizin fotoğrafını çekmeyi de unutmayın.

Benim derdim fotoğraf video değil diyorsanız yine de doğru yerdesiniz.

Çünkü bu kahve makinesi ile birbirinden lezzetli 20 çeşit kahve yapabilirsiniz. İster sıcak, ister soğuk...

Evet, övüldüğü kadar var...

Fiyatı 23.111 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kahve alışkanlığı olanlar için kolay ve kaliteli bir seçenek.. Biraz fiyat araştırması ve deneyim videosu izledikten sonra almaya karar verdim. Öncelikle ilk kez böyle tam otomatik bir makine kullanıyorum bu nedenle bu tarz makinalar arasında kıyaslama yapamam sadece bu ürün özelinde yorum yazacağım. Makinayı açtığınız andan sonra 1 dakika dolmadan kahvenizi alıp içiyorsunuz. Malzeme kalitesi zaten global bir marka olması nedeniyle gayet güzel. Öğütülmemiş kahve kullandım. Neredeyse tüm kahve çeşitlerini denedim ve hepsinden memnun kaldım.'

Hepsiburada

2. Dyson V15 Detect™ Kablosuz Süpürge

2. Dyson V15 Detect™ Kablosuz Süpürge

Devir, süpürgenin bile özendirildiği bir devir. 

Son model Dyson ile temizlik yaparken story atmak görenlerin sizi bir tık kıskanmasına neden olacak hemen söyleyelim...

Gerçek kullanıcıların, keşke fiyatı daha uygun olsa da herkes faydalansa dediği bir süpürge modeli bu.

Çünkü bu Dyson çok başka. Fluffy Optic temizleme başlığıyla mikroskobik tozları bile gösterir. Toz yoğunluğunu ve zemin tipini hisseder; emiş gücünü ona göre otomatik olarak ayarlar.

60 dakikaya varan çalışma süresine sahip LCD ekranlı Dyson'ın fiyatı 28.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok iyi. Başka bir makinaya ihtiyacınız kesinlikle kalmaz. Halı ve sert zemin başlıkları beklediğimden iyi temizliyor. Keşke fiyatlar bu kadar yüksek olmasa da herkes böyle kaliteli ürünlere rahat ulaşabilse :('

Hepsiburada

3. Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyd Hava Temizleyici

3. Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyd Hava Temizleyici

Dyson hava temizleyici, odanızın havasını tamamen temizler ve hijyenik olarak nemlendirir. Ayrıca sizi serinletir.

HEPA H13 filtre 0.1 mikron kadar küçük partiküllerin %99.95'ini yakalar. Alerjisi olanlar için harika bir hava temizleyici, formaldehiti bile yok eder.

Odanızın hava kalitesini tamamen iyileştirir. Neden daha önce almadım diyeceğiniz bir ev yaşam ürünü.

Fiyatı 31.899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun zamandır araştırıyordum. Almışken en iyisini almak istedim. Serin bir hava veriyor kanatlarından ve ferahlatıcı bir durum sağlıyor. Henüz çok erken ama alerjik olan oğlum için 2-3 gece iyi geçti diyebilirim. Taşınması zor diye damacana su taşıma aletinin üstüne koydum ve tam oldu. 5 litre su haznesiyle taşınması gerçekten zordu. Bununla kolay bir şekilde istediğim yere götürebiliyorum. Şimdilik memnunum.'

Hepsiburada

4. Dyson Airwrap Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

4. Dyson Airwrap Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Kurutun. Bukle yapın. Şekillendirin. Elektriklenme ve aşırı ısı olmadan düzleştirin.

Saçlarınız zarar görmeden kısa sürede şekillensin... İster saç modelinizi çekin, ister onu nasıl yaptığınızı anlatan bir video...

İsterseniz de sadece kendinize saklayın saçlarınızın güzelliğinin sırrını.

Fiyatı 19.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten zaman tasarrufu ve saçlarım çok daha sağlıklı gözüküyor. İlk kurutmamda bile herkes saçların ne güzel gözüküyor dedi. Bu kadar fark yaratacağını düşünmemiştim. Beğenmeyenlere şaşırıyorum.'

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5. Roborock Q8 Max Plus Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

5. Roborock Q8 Max Plus Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

Kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri bu robot süpürgeyi almak olabilir inanın...

Otomatik çöp istasyonu ile size ekstra kolaylık sağlayacak, siz evde yokken bile evi tertemiz yapacak bir model.

Bir süpürgem olsun o da bu olsun isterdim, net.

Fiyatı 23.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Almadan önce kullanıcı yorumları okumayı tercih eden biri olarak bir süre kullanıp öyle yorum yapmak istedim, yaklaşık 10 gündür her gün çalıştırıyorum öncelikle çekim gücü çok iyi yerde kalan çorabı bile içine çekmişti,

Haritalaması kolay ve kullanım esnasında hatasız ilerliyor,

Şarjı kullanım hızına göre erken veya geç bitebiliyor minimum ve maximum gibi, halılarda normal süpürge kadar etkili toz alım gücü gerçekten iyi iz yapacak kadar memnun ediyor beni.'

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6. Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz

6. Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz

Hem sağlıklı hem leziz hem de hızlı bir şekilde harika yemekler hazırlayabileceğiniz bir airfryer.

Üstelik XXL boyu ile en büyük sofralara bile yetecek büyüklükte...

Airfryer XXL'yi kullanarak tek bir dokunuşla taze veya dondurulmuş kızartmalar, bagetler veya bütün bir tavuk, hatta balık bile pişirebilirsiniz.

Fiyatı 8399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İlk çıktığı zamanlarda aşık olmuştum bu renge. Rengi kesinlikle harika. O kadar şık duruyor ki anlatamam. Hemen patates kızartması denedim otomatik patates ayarında. Çok güzel pişti. İçi yumuşacıktı. Fotoğraflara ekledim. Philips tarif uygulamasından bakarak sufle denedik. Biz başarılı olamamış olabiliriz bilemiyorum. Birebir aynı tarifi yaptık ancak sufleye tekrar şans vereceğim. Hızlı pratik daha ne olsun. Boyut olarak bayağı büyük. ben rengine, kalitesine aşık oldum. Çok korumalı geldi satıcıya teşekkür ediyorum. Hediye gelen aksesuarlar çok pratik. Alın, aldırın. ❤️🌺✨'

Hepsiburada

7. Balmain Paris Siyah Taban Çorap Sneaker

7. Balmain Paris Siyah Taban Çorap Sneaker

Hem rahat hem tarz bir sneaker arayan beyler için...

Biraz da giyimine özen gösteren ve marka seven biriyseniz bu tam size göre demektir.

Fiyatı 39.599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Versace Erkek Kol Saati

8. Versace Erkek Kol Saati

Versace asaletini kolunda taşımak isteyenler için. Gold ve yeşilin muhteşem uyumu...

Yıllar geçse de modası geçmeyecek harika bir aksesuar.

Fiyatı şu anda indirimde 20.700 TL.

Benzer bir model kadınlar için de var.

Almak isteyenler için her ikisi de burada.

'Orijinal ürün garantisi ile geldi. Çok teşekkür ederim.'

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9. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

9. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley tipik çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde soğuk içecekleri 12 saate kadar soğutabilir ve buzlu içeceklerin sıcaklığını 2 güne kadar koruyabilir.

Sızdırmayan pipetli tasarımı ile içmesi de son derece kolay.

Fiyatı 1648 TL.

Almak isteyenler için burada.

Stanley termosların hepsine göz atmak için, buraya tıklamanız yeterli.

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10. Gucci GG1221S Güneş Gözlüğü

10. Gucci GG1221S Güneş Gözlüğü

Camında markanın logosu olan bir gözlükten daha abartılı ne olabilir ki?

Gösterişi sevenler için harika bir model.

Fiyatı 23.749 TL.

Almak isteyenler için burada.

Gösterişi severim ama camda logo olması da ayrı bir level, o kadara gerek yok diyorsanız, burada sizin için daha sade modeller olduğunu da hatırlatalım.

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11. Apple iPhone 15 Pro Max

11. Apple iPhone 15 Pro Max

Bugüne kadar çıkmış en havalı telefonlardan biri...

iPhone 15 Pro Max, uzay endüstrisi standartlarında güçlü ve hafif titanyum tasarıma, dokulu mat cam arka yüzeye ve tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan Ceramic Shield ön yüzeye sahip. Üstelik suya, sıçramalara ve toza dayanıklı.

Yedi adet profesyonel lens ile inanılmaz kadraj seçeneklerine sahip olan güçlü bir kameraya sahip. Oyun performansı çok iyi ve pil ömrü de diğer modellere kıyasla oldukça başarılı.

256 GB olanın fiyatı 85.286 TL.

Dilerseniz 512 GB ve 1 TB seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Üzerine uzun uzun şöyle iyi, böyle harika demeye gerek olmayan bir akıllı telefon. Kıymetli eşime hediye olarak almıştım. İyi günlerde kullansın.'

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12. Apple Watch 9. Seri Akıllı Saat

12. Apple Watch 9. Seri Akıllı Saat

Tüm akıllı özelliklerine ek güvenlik konusunda da çok başarılı olan Apple Watch 9. seri, kolunuzdayken zengin gözükmemeniz mümkün değil.

Çünkü bu seri, daha akıllı, daha parlak ve daha güçlü.

Sert bir düşüş veya ciddi bir araba kazası gibi durumlarda sizi acil servise bağlayan düşme algılama ve trafik kazası algılama özelliklerinin yanı sıra sadece bir düğmeye basarak acil yardıma ulaşabildiğiniz Acil SOS düğmesi de bulunuyor.

Tarzınıza en uygununu seçebilmeniz için bir sürü farklı rengi de var.

Fiyatı 30.799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel. Çalışan kişiler, bazı sağlık problemi olanlar ve spor yapanlar için büyük lütuf. Bildirimleri görmek sağlığı egzersizi detaylı şekilde takip etmek güzel. Saat üzerinden telefon yakınlardaysa konuşma yapabilmek güzel. Kadran çeşitliliği çok güzel kıyafetlerinize uydurabiliyorsunuz. Şarjı sadece gündüz kullanıyorum sabah 8 akşam 6 gibi 2 gün gidiyor. Çok hızlı şarj oluyor 1 saatte fulleniyor sıfırdan.'

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