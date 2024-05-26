Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Lekelerden Uzak Durun: 2024'ün En Popüler Güneş Kremleri Burada!

etiket Lekelerden Uzak Durun: 2024'ün En Popüler Güneş Kremleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 17:23

Güneş yüzünden cildinizde lekeler oldu ve bu yüzden iyi bir leke karşıtı güneş kremi mi arıyorsunuz? Ya da belki teniniz çok beyaz ve hassas, bu sebeple koruması yüksek alerji yapmayan bir güneş koruyucu arıyorsunuz. Merak etmeyin, sizin için herkesin cilt yapısına ve ihtiyacına uygun bir güneş kreminin içinde bulunduğu harika bir liste yaptık. 2024 yılının en sevilen güneş kremleri burada!

 Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 26 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. The Purest Solutions Lekeli Ciltler İçin Antioksidan Destekli Güneş Kremi

1. The Purest Solutions Lekeli Ciltler İçin Antioksidan Destekli Güneş Kremi

BB krem gibi etkisi olan harika bir yüz güneş kremi.

Arbutin ve niacinamide ile desteklenen formüle sahip olan The Purest Solutions güneş kremi, ciltte leke oluşumunu önler ve cilt tonu eşitsizliklerinin giderir. Ayrıca kırışıklık bakımı ile birlikte cildi UVA/UVB ve mavi ışıklardan da korur. İçerdiği aktiflerin desteği ile cilt bariyerini iyileştirir ve onarır, cildi derinlemesine nemlendirirken, doğal parlaklık kazandırır ve cilde uyumlu bir ton sağlar.

Güneş koruması tüm cilt tiplerinin gerek duyduğu bir ürün. The Purest Solutions güneş kremi de lekeli ciltler, nem ihtiyacı olan tüm cilt tipleri ve yaşlanma karşıtı bakıma ihtiyaç duyan ciltler için ideal bir koruma sunuyor.

İndirimli fiyatı 299 TL.

Bu arada, kutu içindeki QR kodu okuttuğunuzda sizin adınıza bir ağaç dikiliyor.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün güzel sürümü kolay yağlı bir his bırakmıyor beğendim kokusu da çok güzel.'

Amazon

2. NIVEA Sun SPF 50+ Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi

2. NIVEA Sun SPF 50+ Suya Dayanıklı Nemlendirici Güneş Kremi

SPF 50+ güneş koruma faktörü ile çok yüksek koruma sağlayan güneş spreyi aynı zamanda cildinizi de 48 saate kadar nemlendiriyor.

Deniz, güneş, kum derken hızla kuruyan cildinize çok iyi gelecek olan vücut güneş kremi.

Sprey formunda olduğu için kullanımı da çok rahat. Suya dayanıklı olması da havuz ve deniz içindeyken de korumaya devam etmesi açısından harika.

Fiyatı 390 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yıllardır bu ürünü kullanıyorum çok memnunum kargo da çok hızlı geldi.'

Amazon

3. La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi

3. La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi

Yoğun güneş ışığına maruz kalan, alerjiye eğilimli, hassas veya güneşe karşı toleranssız normal, karma ve yağlı ciltler için ideal bir güneş kremi.

Yüksek korumalı iyi bir krem arayanların favorilerinden.

Fiyatı 509 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Birkaç senedir kullanıyoruz ailecek. Çok az miktarda yüze parça parça sürmemize rağmen etkisi anında fark ediliyor. Şakasız söylüyorum 10 gün boyunca full kremle dışarıya çıkın ve 10 gün sonra krem sürmediğiniz yerlerle karşılaştırın. Sürdüğünüz yerdeki beyazlık farkı çok çok fazla. Beyazlığa çok önem veren birisiyim ve kesinlikle tavsiye ederim.'

Amazon

4. Mustela SPF50+ Güneş Koruyucu Losyon

4. Mustela SPF50+ Güneş Koruyucu Losyon

Çocuğunuz için güvenle kullanabileceğiniz bir güneş kremi.

Tüm cilt tipleri için uygun olan güneş koruyucu losyonun sprey şeklindeki başlığı da kolay uygulama imkanı sunuyor.

Fiyatı 369 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel orijinal ürün kullandık çocuğum güneşte hiç yanmadı. Diğer ürünlerdeki gibi öyle yoğurt sürmüş gibi de olmuyor. Kokusu da yok çok beğendim teşekkür ederim.'

Amazon

5. Avene Fluide SPF 50+ Normal Karma Ve Hassas Ciltler İçin Güneş Koruyucu Krem

5. Avene Fluide SPF 50+ Normal Karma Ve Hassas Ciltler İçin Güneş Koruyucu Krem

Hassas ciltler için çok yüksek koruma sağlayan Avene güneş koruyucu krem, suya karşı da dayanıklı.

Ciltte hemen emiliyor, sürümü kolay.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce eczaneden aldığım üründü. Orijinal tereddüt etmeden kullanılabilir.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hawaiian Tropic Silk Hydration Spf 50 Güneş Koruyucu Losyon

6. Hawaiian Tropic Silk Hydration Spf 50 Güneş Koruyucu Losyon

Mis gibi kokusu ile hem içinizi ferahlatacak hem de cildinizi koruyacak bir losyon.Egzotik tropikal çiçek, meyve ve hindistan cevizi içeren losyon, güneşin zararlı ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlar.

Güneşe karşı yoğun koruma sağlayan losyon aynı zamanda cildi koruyarak yumuşacık yapar.

Ellerde yapışkanlık hissi bırakmaz ve tam 8 saat boyunca suya dayanıklıdır.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü çok sevdim güneşte çok hafif parıldıyor. Yağlı bir his yok kokusu da muhteşem meyveli ve tam bir yaz kokusu.'

Amazon

7. Bioderma Photoderm Cream SPF50+ Kuru Ciltler için Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi

7. Bioderma Photoderm Cream SPF50+ Kuru Ciltler için Yüksek Korumalı Yüz Güneş Kremi

Uygulama sonrası yağlı bir his ve beyaz leke bırakmayan güneş kremi, hassas ve kuru cilde sahip olanların favorisi.

Fiyatı 518 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel bir ürün beğendim cildi nemlendiriyor çabuk emiliyor ve yağlı his bırakmıyor.'

Amazon

8. Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base SPF50+ Pembe Bazlı Güneş Koruyucu

8. Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base SPF50+ Pembe Bazlı Güneş Koruyucu

Missha güneş koruyucu, %2 kalamin içerdiği için koyulaşmış olan cilde enerji vererek canlı ve parlak bir görünüme kavuşturur.

Koyulaşmış cildi, aydınlık ve canlı bir görünüme kavuşturan pembe bazlı bu güneş kremi, kullananlar tarafından çok övülüyor.

Yapışkan ve yağlı bir his bırakmaz.

Fiyatı şu anda indirimde 535 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Benim en sevdiğim tarafı 50 faktör koruma yapmasına rağmen güneş kremi yapışkanlığı bırakmaması oldu. Sürdükten sonra kadifemsi bir his bırakıyor ve telefon ekranında iz bırakmıyor. İndirimde aldığım için tam bir fiyat performans ürünü oldu memnun kaldım. Yok denecek kadar hafif muhteşem bir kokusu var bu arada 😍'

Hepsiburada

9. L'oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Günlük Yüz Güneş Kremi

9. L'oréal Paris Bright Reveal Spf 50+ Koyu Leke Karşıtı Fluid Günlük Yüz Güneş Kremi

Ultra hafif dokulu olan güneş kremi, yağlı veya yapışkan bir his bırakmaz.

Düzenli kullanım sonrası, koyu lekelerin görünümünü gözle görülür şekilde azaltırken cilt tonunu da eşitler ve cilt daha genç görünür. 

İndirimli fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Avene Hassas Bölgeler için Stick Güneş Kremi

10. Avene Hassas Bölgeler için Stick Güneş Kremi

Çantanızda hep yanınızda taşıyabileceğiniz, yüksek korumalı, sürmesi kolay stick formda bir güneş kremi.

Suya karşı dayanıklı olduğunu da ekleyelim.

SPF50+ korumalı stick güneş kreminin fiyatı 500 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir ürün, beyazlık kalma derdi yok, kullanması kolay, kokusu güzel ama yoğun değil, ilk sürdüğünüz de parlak bir görünüm oluyor ama kısa süre içinde geçiyor. Boyutu küçük ama bir yaz gider diye düşünüyorum. Küçük olduğu için her yerde yanımda, kuru ciltliyim ben baya sevdim. Alınır.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bade Natural Ton Eşitleyici ve Cilt Aydınlatıcı Pembe Yüksek Korumalı Güneş Koruyucu Stick

11. Bade Natural Ton Eşitleyici ve Cilt Aydınlatıcı Pembe Yüksek Korumalı Güneş Koruyucu Stick

Doğal mineral filtreler ve değerli bitkisel yağlar ile formüle edilen güneş koruyucu stick, mineral filtre olan çinko oksit içeriği ile güneş ışığını yansıtır, Doğal bitkisel yağlar ile ciltteki güneş hasarını önler ve Spf 50 değeri ile Uva Ve Uvb’ye karşı geniş spektrumlu yüksek koruma sağlar.

Cilde doğal bir ışıltı kazandıran güneş koruyucu stick'in fiyatı normalde 379 TL ama şu anda ek %10 indirimi mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Markaya güvendiğim ve tamamen doğal olduğu için tercih ettim. Severek kullanıyorum. Sürülümü çok kolay. En büyük artısı kimyasalsız olması. '

Hepsiburada

12. Heliocare Color Gelcream Light Güneş Koruyucu

12. Heliocare Color Gelcream Light Güneş Koruyucu

Antioksidan özelliğe sahip olan jel krem, ışıltılı bir bronzluk elde etmenize yardımcı olurken yüksek koruma faktörü ile güneş koruyucu bakım da sağlar.

Fiyatı 549 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir ürün, iki yıldır kullanıyorum ve her indirimde de mutlaka yedekliyorum.'

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın