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Biraz Renklenmek İçin Harika Bir Zaman: Kiko Milano Makyaj Ürünlerinde İndirim Fırsatı Burada!

etiket Biraz Renklenmek İçin Harika Bir Zaman: Kiko Milano Makyaj Ürünlerinde İndirim Fırsatı Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 13:17

Kiko'nun en favori rujunu ya da muhteşem farlarını almak için harika bir zaman. Çünkü Kiko Milano'da 1000 TL alışverişe net 200 TL indirim fırsatı başladı. Bunun yanı sıra bazı ürünlerde %30 indirim fırsatı da devam ediyor. İhtiyaçlarını almanın şimdi tam zamanı. Senin için Kiko Milano'nun en beğenilen ürünlerini listeledik. İndirimli stoklar tükenmeden hemen sepetinize eklemek için içeriğimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dudaklarınızın favorisi olacak Kiko Milano 3D Hydra lip gloss dudak parlatıcısı.

1. Dudaklarınızın favorisi olacak Kiko Milano 3D Hydra lip gloss dudak parlatıcısı.

Nemlendirici formüle sahip olan 3D efektli dudak parlatıcısı, dudaklarınız için aradığınız gloss.

Çarkıfelek meyvesi yağı ile zenginleştirilmiş formülü dudaklarınıza inanılmaz hacim katar ve onları yumuşacık ve parlak yapar.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle stok yapılması gereken bir gloss.'

Hepsiburada

2. Işıltılı toprak tonlarını sevenlerin favorisi: Kiko Milano New Glamour Multi Finish Göz Farı Paleti!

2. Işıltılı toprak tonlarını sevenlerin favorisi: Kiko Milano New Glamour Multi Finish Göz Farı Paleti!

Metalik, mermer ve ışıltılı tam 9 renkten oluşan harika bir far paleti.

Kaygan dokuda, yoğun pigmentli bu harika far paleti ile bakışlarınıza derinlik katmak çok kolay olacak.

Fiyatı 849 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kiko kalitesi, pigmentleri çok iyi.'

Hepsiburada

3. Islak ve kuru kullanıma sahip devrim niteliğinde bir göz farı.

3. Islak ve kuru kullanıma sahip devrim niteliğinde bir göz farı.

Kapatıcılığı harika, parlaklığı göz alıcı.

Kremsi dokusu ile uygulaması da çok kolay.

Fiyatı 499 TL.

750 TL ve üzeri alışverişlerinizde de anında 150 TL indirimi kapabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Bu farın güzelliği şaka mı? Mutlaka alın aldırın.'

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4. Kirpiklerinize yoğun hacim verecek, yoğun siyah renkte Kiko Milano maskara.

4. Kirpiklerinize yoğun hacim verecek, yoğun siyah renkte Kiko Milano maskara.

Topaklanma yapmaz.

Formülü yumuşatıcı ve besleyici özelliklere sahip hint yağı içerir. Kirpiklerinizi hem korur hem de muhteşem siyah rengiyle yoğun hacim verir.

Fiyatı şu anda %30 indirimde 349 TL.

Ayrıca indirime ek olarak 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde de anında 150 TL indirimi de kapabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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5. Hyaluronik asit içeren Kiko Milano Hydra Pro Glow aydınlatıcı özelliğe sahip nemlendirici krem.

5. Hyaluronik asit içeren Kiko Milano Hydra Pro Glow aydınlatıcı özelliğe sahip nemlendirici krem.

Gençleşmiş ve ışıltılı bir cilt için uzun süre kalıcı nemlendiricilik sağlar.

Aktif bileşenler cildi oksidatif stresten korur ve sağlıklı bir ışıltı verir. Formül, cildi aydınlatmaya yardımcı olan arpa tohumu özü, hyalüronik asit ve cildin güzelliğini artıran devrim niteliğinde bir kozmetik buluş olan ActiGlow içerir. Ürün ipeksi bir dokuya ve açık pembe bir renge sahiptir. Ürün uygulandığında hoş bir serinlik hissi verir. Cilt nemlenir ve ışıldar.

Yüz bakımında favoriniz olacak bir ürün.

Fiyatı 949 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Kadifemsi dokuya sahip olan Kiko Milano stick allık.

6. Kadifemsi dokuya sahip olan Kiko Milano stick allık.

Yüzünüzde çok doğal duran, kolay dağıldığı için uygulaması da son derece kolay olan harika bir allık.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Herkese uyabilecek bir renk, dağılımı kolay. Simsiz olması çok iyi, rengi çok doğal duruyor.'

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7. Bronzlaştırıcı, allık, aydınlatıcı ve pudra içeren Kiko Milano yüz paleti.

7. Bronzlaştırıcı, allık, aydınlatıcı ve pudra içeren Kiko Milano yüz paleti.

Kadifemsi dokuda, yüksek pigmentli ve kalıcı dokunuşa sahip bir yüz paleti.

Tek bir paletle hatlarınızı belirginleştirin, canlandırın, vurgulayın ve makyajınızı sabitleyin.

%30 indirimli fiyatı 699 TL.

 Almak isteyenler için burada.

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8. Kiko Milano göz kalemleri %30 indirimde ayrıca 1000 TL üzerine 200 TL indirim kampanyasına da dahil.

8. Kiko Milano göz kalemleri %30 indirimde ayrıca 1000 TL üzerine 200 TL indirim kampanyasına da dahil.

İndirim ve kampanya combosu yaparak karlı alışverişin kraliçesi olmak isteyenler için harika.

Tek bir ürünle sonsuz bahar görünümleri yaratmak, göz şeklinizi belirginleştirmek ve üç çarpıcı tonla bakışlarınızı yoğunlaştırmak için ideal bir ürün.

Mat bitişli üçlü göz kaleminin %30 indirimli fiyatı şu anda 454 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Süper ışıltılı etkisiyle bir damlası ile bile yüzünüzü aydınlatacak olan Kiko Milano Glow Highlighting Drops.

9. Süper ışıltılı etkisiyle bir damlası ile bile yüzünüzü aydınlatacak olan Kiko Milano Glow Highlighting Drops.

Bu aydınlatıcının bir damlası bile cildinizde muhteşem bir ışıltı yaratacak.

Bu yüzden zaten bu ürün, Kiko'nun en sevilen ve en çok satılan ürünlerinden biri.

Fiyatı 599 TL.

Bir ürün daha alırsanız ve sepetinizi 1000 TL'ye tamamlarsanız anında 200 TL indirimden faydalanacağınızı da hatırlatalım.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel ürün ml olarak bayağı küçük fakat bir kaç dokunuş zaten yeterli olacaktır o yüzden uzun süre gider ışıl ışıl beğendim.'

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10. Dudaklarınıza mükemmel dokunuşu yapmanız için gerekli olan dudak kalemi, gloss ve makyaj çantasından oluşan Kiko Milano Choco Kiss Mini Pochette Set.

10. Dudaklarınıza mükemmel dokunuşu yapmanız için gerekli olan dudak kalemi, gloss ve makyaj çantasından oluşan Kiko Milano Choco Kiss Mini Pochette Set.

Dudak kalem, ruj ve makyaj çantasından oluşan harika bir set.

Fiyatı 949 TL.

Almak isteyenler için burada.

'34numara dudak kalemi,103 lip gloss, orijinal boyda geldi. Set içeriği güzel, tam kahve tonları kalem-ruj combosu arayanlara göre.'

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11. En sevilen üçlümün bir arada olduğu Kiko Milano Multi Finish Trio Allık & Bronzer Paleti.

11. En sevilen üçlümün bir arada olduğu Kiko Milano Multi Finish Trio Allık & Bronzer Paleti.

1 bronzlaştırıcı ve 2 allık içeren yüz paleti ile mükemmel makyaj fırçanızın ucunda.

Ürün dokuları yumuşak, sürümü kolay ve en önemlisi de yoğun pigmentlidir.

Favori setiniz olacak.

Fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Renkler oldukça canlı ve yoğun.'

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12. Kiko Milano'nun en sevilen ve en çok satılan çift taraflı ruju: Kiko Unlimited Double Touch!

12. Kiko Milano'nun en sevilen ve en çok satılan çift taraflı ruju: Kiko Unlimited Double Touch!

Bir rujda aranan her şey bunda var. Kalıcı, asla yapış yapış değil ve renkleri harika.

12 saate kadar kalıcı olan ruj, çift taraflı olduğu için parlaklığını istediğiniz dozda ayarlama şansına sahipsiniz.

Fiyatı 599 TL.

3 veya daha fazla ürün aldığınızda anında %20 indirim fırsatı da sizi bekliyor.

Farklı renk tonları arasında kararsız kalırsanız birkaç tane almanız için güzel bir fırsat.

Almak isteyenler için burada.

'Rengi çok doğal kalıcılığı mükemmel çok seviyorum favori rujum oldu.'

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13. Yoğun renk ve ultra parlak bitişe sahip Wet Look Dudak Parlatıcı Kalem.

13. Yoğun renk ve ultra parlak bitişe sahip Wet Look Dudak Parlatıcı Kalem.

Kremsi yapıdaki bu kalem sayesinde dudaklarınız pürüzsüz, parlak ve göz alıcı olacak.

Fiyatı 479 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rengini ve dokusunu çok beğendim. Ben gün boyu kalıcı ürünleri sevmediğim için kalıcılığı da benim için yeterli.'

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14. Kiko Milano'nun 12 saate kadar kalıcı etkiye sahip en sevilen allığı ile kapanışı yapalım.

14. Kiko Milano'nun 12 saate kadar kalıcı etkiye sahip en sevilen allığı ile kapanışı yapalım.

Gün boyu cildinizde sağlıklı bir ışıltı yaratacak olan kadifemsi yapıda, ultra pigmentli bir allık.

Rengi harika ve 12 saate kadar kalıcı.

Ürün gözünüze küçük gelebilir ama oldukça uzun süre dayanıyor merak etmeyin.

Fiyatı 579 TL.

Bir ürün daha alırsanız ve sepetinizi 1000 TL'ye tamamlarsanız anında 200 TL indirimden faydalanacağınızı da hatırlatalım.

Almak isteyenler için burada.

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