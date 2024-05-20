Biraz Renklenmek İçin Harika Bir Zaman: Kiko Milano Makyaj Ürünlerinde İndirim Fırsatı Burada!
Biraz Renklenmek İçin Harika Bir Zaman: Kiko Milano Makyaj Ürünlerinde İndirim Fırsatı Burada!
Kiko'nun en favori rujunu ya da muhteşem farlarını almak için harika bir zaman. Çünkü Kiko Milano'da 1000 TL alışverişe net 200 TL indirim fırsatı başladı. Bunun yanı sıra bazı ürünlerde %30 indirim fırsatı da devam ediyor. İhtiyaçlarını almanın şimdi tam zamanı. Senin için Kiko Milano'nun en beğenilen ürünlerini listeledik. İndirimli stoklar tükenmeden hemen sepetinize eklemek için içeriğimize mutlaka göz atın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.
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1. Dudaklarınızın favorisi olacak Kiko Milano 3D Hydra lip gloss dudak parlatıcısı.
2. Işıltılı toprak tonlarını sevenlerin favorisi: Kiko Milano New Glamour Multi Finish Göz Farı Paleti!
3. Islak ve kuru kullanıma sahip devrim niteliğinde bir göz farı.
4. Kirpiklerinize yoğun hacim verecek, yoğun siyah renkte Kiko Milano maskara.
5. Hyaluronik asit içeren Kiko Milano Hydra Pro Glow aydınlatıcı özelliğe sahip nemlendirici krem.
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6. Kadifemsi dokuya sahip olan Kiko Milano stick allık.
7. Bronzlaştırıcı, allık, aydınlatıcı ve pudra içeren Kiko Milano yüz paleti.
8. Kiko Milano göz kalemleri %30 indirimde ayrıca 1000 TL üzerine 200 TL indirim kampanyasına da dahil.
9. Süper ışıltılı etkisiyle bir damlası ile bile yüzünüzü aydınlatacak olan Kiko Milano Glow Highlighting Drops.
10. Dudaklarınıza mükemmel dokunuşu yapmanız için gerekli olan dudak kalemi, gloss ve makyaj çantasından oluşan Kiko Milano Choco Kiss Mini Pochette Set.
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11. En sevilen üçlümün bir arada olduğu Kiko Milano Multi Finish Trio Allık & Bronzer Paleti.
12. Kiko Milano'nun en sevilen ve en çok satılan çift taraflı ruju: Kiko Unlimited Double Touch!
13. Yoğun renk ve ultra parlak bitişe sahip Wet Look Dudak Parlatıcı Kalem.
14. Kiko Milano'nun 12 saate kadar kalıcı etkiye sahip en sevilen allığı ile kapanışı yapalım.
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