Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Yuvarlak Masa Matları
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Yalıtımlı Seyahat Kupası
Plastik Yığılabilir Ayakkabı Kutuları
Peluş Beyaz Yuvarlak Alan Halısı
Noel Kahve Kaşığı Seti
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Premium Pergament Pişirme Kağıdı
Bohem Tarzı Akrilik Noel Zencefilli Ev
Paslanmaz Çelik Pasta Kesici
Kaymaz Silikon Banyo Lifi
Peluş Ren Geyiği
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Pipping Torba ve Uç Tutucu
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