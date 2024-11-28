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Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

etiket Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 12:46

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yuvarlak Masa Matları

Yuvarlak Masa Matları

Yeşil rengindeki masa matları tam yılbaşı masasına özel. Kırmızı ile uyumlu olacak masa matlarına herkes bayılacak. Sofranızın dekorunu tamamlayacak masa matları kaçmaz. 4 tane gelen matlar 122 TL.

Yuvarlak Masa Matları

TEMU external

Yalıtımlı Seyahat Kupası

Yalıtımlı Seyahat Kupası

Yalıtımlı seyahat kupası ile dışarıda rahatça sıcak içecekler içebileceksiniz. Kahvenizi hep istediğiniz sıcaklıkta içmek için bu kupayı alabilirsiniz. Bu kupa sadece sıcak tutmuyor, soğuk da tutuyor. 223 TL'den bu kupaları almak için son günler, bizce kaçırmayın!

Yalıtımlı Seyahat Kupası

TEMU external

Plastik Yığılabilir Ayakkabı Kutuları

Plastik Yığılabilir Ayakkabı Kutuları

Ayakkabılarınızı hâlâ nereye koyacağınızı bilemiyor musunuz? O zaman bu şeffaf plastik ayakkabı kutuları tam sizlik. 20 tane gelen ayakkabı kutularını üst üste koyarak kendinize bir ayakkabılık yapabilirsiniz. 'Ayakkabılık fiyatında olur bu kadar kutu, nasıl alayım?' diye düşünmeyin bile, bu ayakkabı kutularının hepsi 123 TL.

Plastik Yığılabilir Ayakkabı Kutuları

TEMU external

Peluş Beyaz Yuvarlak Alan Halısı

Peluş Beyaz Yuvarlak Alan Halısı

Beyaz rengiyle her odanın dekoruna uyan halı peluş. Ayağınızla bastığınızda yumuşacık hissedeceğiniz halı kaymıyor. Beyaz renginden korkmayın, makinede yıkanabildiği için temizliği çok kolay. Salon veya yatak odası için uygun halı 40 cm. Fiyatı da hiç beklemediğiniz kadar düşük, 123 TL.

Peluş Beyaz Yuvarlak Alan Halısı

TEMU external

Noel Kahve Kaşığı Seti

Noel Kahve Kaşığı Seti

4 parça gelen set çok şeker değil mi? Yılbaşına özel bu kahve kaşıklarını kendinize ya da sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz. Üzerinde çam ağacı, çorap, Noel baba ve geyik olan kahve kaşığı seti altın renginde. İçinde 2 kaşık ve 2 çatal olan set 160 TL. 

Noel Kahve Kaşığı Seti

TEMU external
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Premium Pergament Pişirme Kağıdı

Premium Pergament Pişirme Kağıdı

50 tane gelen fırın pişirme kağıdı gerçekten sudan ucuz diye nitelenebilir. 50 tanesi 28 TL'ye gelen pişirme kağıdı yapışmıyor. Fırında bir şeyler yaparken kullanabileceğiniz kağıtlar her eve lazım.

Premium Pergament Pişirme Kağıdı

TEMU external

Bohem Tarzı Akrilik Noel Zencefilli Ev

Bohem Tarzı Akrilik Noel Zencefilli Ev

LED ışıklı ev çok güzel! Yılbaşı için evinizi süslemek istiyorsanız bu evi alabilirsiniz. 24x24 cm olan ürün, evinizin en güzel parçası olacak. Noel hediyesi olarak da düşünebileceğiniz ev fiyatıyla da sizi mutlu edecek. Bu ev 131 TL.

Bohem Tarzı Akrilik Noel Zencefilli Ev

TEMU external

Paslanmaz Çelik Pasta Kesici

Paslanmaz Çelik Pasta Kesici

Pasta yapıyorsanız bölme işleminin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Evde sürekli pasta yapıyorsanız bu kesici işlerinizi kolaylaştırıyor. Kesicinin fiyatını duyunca 'Bu kadar zamandır ben niye uğraşmışım ki' diyeceksiniz. Pastaları kolayca kesen bu ürün 61 TL.

Paslanmaz Çelik Pasta Kesici

TEMU external

Kaymaz Silikon Banyo Lifi

Kaymaz Silikon Banyo Lifi

Peeling ve ayak masajı için kullanabileceğiniz bu ürün banyo yapmayı kolaylaştırıyor. Kaymaz bu ürün silikon. Banyo yaparken sırtınızı daha rahat sabunlamanızı sağlayan lifin yumuşak kılları var. Rahatlığınızı düşünüyorsanız 96 TL olan bu lifi kaçırmayın deriz! 

Kaymaz Silikon Banyo Lifi

TEMU external

Peluş Ren Geyiği

Peluş Ren Geyiği

Ren geyiklerini Aralık yaklaştıkça her yerde görüyoruz. 25 cm olan geyiğin başka boyları da var. 25 cm olanın fiyatı 112 TL. Yılbaşı için alabileceğiniz peluş ren geyiği çok güzel. En çok satan ürünlerden olan ren geyiğini çocuklar da çok sevecek.

Peluş Ren Geyiği

TEMU external
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Pipping Torba ve Uç Tutucu

Pipping Torba ve Uç Tutucu

Pasta yaparken en zoru kremayı torbaya koymak. Koyarken her tarafa bulaşmasını engellemek zor. Ama bu tutucu işinizi çok kolaylaştırıyor. Fiyatı da 122 TL, bu fiyata o eziyeti çekmeye hiç değmez!

Pipping Torba ve Uç Tutucu

TEMU external

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mulan
mulan
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