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Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

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etiket Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 15:55

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mısır Soyacağı

Mısır Soyacağı

Plastik soyacak sayesinde mısırları ayıklamak artık çok kolay. Mutfağınızda yer alması gereken soyacakla her şey kolaylaşıyor. 43 TL olan soyacak çok çok ucuz!

Mısır Soyacağı

TEMU external

Vintage Dokuma Depolama Sepeti

Vintage Dokuma Depolama Sepeti

2 tane gelen bu sepetler çok şık duruyor. 20x11 ve 14x9 cm olan sepetleri banyodan oturma odasına her yerde kullanmanız mümkün. 34 TL olan sepetler evinizi güzelleştirmeye yarıyor.

Vintage Dokuma Depolama Sepeti

TEMU external

Karpuz Dilimleyici

Karpuz Dilimleyici

Karpuz dilimlerken siz de zorlanıyorsanız bu dilimleyici tam sizlik. Mutfakta çok işinize yarayacak dilimleyiciyi sevdiğiniz herkese alın deriz! 159 TL olan dilimleyici herkese hediye almalık! 

Karpuz Dilimleyici

TEMU external

Pijama Takımı

Pijama Takımı

Baskılı pijama takımı tam pijama partilerine göre. Rahat ve tarz bu takımda ayı baskıları var. Tabii bu kalitede bir pijama takımının fiyatını da insan merak ediyor. 178 TL olan pijama takımının rahatlığına bayılacaksınız.

Pijama Takımı

TEMU external

Kıvrımlı Önü Düğmeli Üst

Kıvrımlı Önü Düğmeli Üst

Farklı üstler arıyorsanız bu üste bakabilirsiniz. Yeşil rengiyle tam bir yaz rengi olan üstü bahar ve yaz aylarında giyebilirsiniz. 64 TL olan üstün 3 ayrı rengi var. O kadar ucuz ki her rengini almak isteyeceksiniz.

Kıvrımlı Önü Düğmeli Üst

TEMU external
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Sevimli Dinozor Şapkası

Sevimli Dinozor Şapkası

Bu kadar tatlı bir şapkayı varsa çocuğunuza yoksa sevdiklerinizin çocuklarına hemen alın deriz! Dinazor desenli şapka ile çocukların kışın kulakları üşümüyor. 100 TL olan şapkanın birçok rengi var.

Sevimli Dinozor Şapkası

TEMU external

V-Yaka Bralet

V-Yaka Bralet

3 tane gelen braletler çok şık duruyor. İçindeki pedler çıkarılabiliyor. Sırtı açık tasarımı ile birçok elbiseyle rahatça giyilebiliyor. Dalgalı kenarları braletlerin daha şık ve tarz görünmesini sağlıyor. Üçünün fiyatı ise 273 TL. İsteseniz de bu fiyata 3 tane bralet bulamazsınız.

V-Yaka Braletlet

TEMU external

Kadın Düz Saten Gecelik

Kadın Düz Saten Gecelik

Bu elbiseler saten gecelik. 2 tane olan gecelikler çok güzel duruyor. Zarif duruşu olan geceliğin sırtı açık ve yanda yırtmacı var. Fiyatı ise şok edici. 244 TL olan gecelikler aldığınız en ucuz geceliklerden biri olacak!

Kadın Düz Saten Gecelik

TEMU external

Dinozor Tırmanma Oyuncağı

Dinozor Tırmanma Oyuncağı

Dinazor seven çocuklarınıza alabileceğiniz bir oyuncak bu. Güzel bir doğum günü hediyesi olacak oyuncağa tüm çocuklar bayılıyor. Bu oyuncağın fiyatı 134 TL. Bu fiyata böyle bir oyuncak bulmak artık neredeyse imkansız!

Dinozor Tırmanma Oyuncağı

TEMU external

Sihirli Süpürge

Sihirli Süpürge

Bu süpürge ile her yeri temizlemek mümkün. Çift kazıyıcı tasarımı ile temizlik çok kolaylaşıyor. 35.56 cm olan süpürge ile zeminlerden pencereleri her yeri temizleyebileceksiniz. Bu kadar işlevsel süpürge ne kadar diye merak ediyorsunuz tabii. Bu sihirli süpürgenin fiyatı da sihirli, sadece 61 TL.

Sihirli Süpürge

TEMU external
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Düz Tayt Çorap

Düz Tayt Çorap

Çocuklar için tasarlanan bu taytlar çok rahat. Hem sıcak tutan hem de şık duran taytlar nefes alabilen kumaştan üretilmiş. Birçok rengi olan tayt yumuşak olduğu için çocukların da hoşuna gidiyor. 39 TL olan tayt çorabın bu fiyatıyla her rengini alın, dolapta bulunsun.

Düz Tayt Çorap

TEMU external
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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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