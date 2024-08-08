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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
08.08.2024 - 13:14

Son zamanların popüler markası Stanley'in Influencer'ların elinden düşmeyen modeli olan Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos indirimde! Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0,70 lt Amazon fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stanley Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilmiş.

Stanley Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilmiş.

İki kademeli kapağı da asla sızdırma yapmıyor.

Soğuk içecekleri 12 saate kadar soğuk, sıcak içecekleri 8 saate kadar sıcak tutyor ve 40 saate kadar dayanıyor.

Soğuk içecekleri 12 saate kadar soğuk, sıcak içecekleri 8 saate kadar sıcak tutyor ve 40 saate kadar dayanıyor.

Her parçası makinede yıkanabilen Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos ile ortamın yıldızı olacaksınız.

Her parçası makinede yıkanabilen Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos ile ortamın yıldızı olacaksınız.

Sağladığı ömür boyu garanti sözüyle ve indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Günün fırsatları burada.

Amazon Prime üyeliğine buradan göz atabilirsiniz.

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