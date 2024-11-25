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Efsane Cuma İndirimlerinden Seçtik: Her Zaman Giyebileceğiniz Siyah Basic Parçalar

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etiket Efsane Cuma İndirimlerinden Seçtik: Her Zaman Giyebileceğiniz Siyah Basic Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 14:07

Efsane Cuma İndirimi'nde sizin için özenle seçtiğimiz, her zaman giyebileceğiniz birbirinden şık pantolonlardan ayakkabılara kadar pek çok siyah parça ile gardırobunuzu yenileme fırsatı. Üstelik tüm bu ürünler cazip indirimlerle sizleri bekliyor.

Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango Mermer kruvaze kaban

Mango Mermer kruvaze kaban

Mango'nun Mermer kruvaze kabanı, kalın yün kumaşıyla bu kışın en gözde parçası olmaya aday. Bu kaban, sadece sizi sıcak tutmakla kalmayacak, aynı zamanda tarzınıza da sofistike bir dokunuş katacak. 

5.110,00TL yerine sepette 2.555,00 TL

Mango Mermer kruvaze kaban.

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Los Ojos Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt

Los Ojos Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt

Bu tayt, yüksek beli ve toparlayıcı özelliği ile vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde vurgular. İki yanında bulunan geniş cepleri, hem kullanışlılık sağlar hem de şık bir detay olarak ön plana çıkar. İspanyol paça kesimi ise, bu taytı hem rahat hem de trendy bir parça haline getirir. Siyah renk seçeneği ile her türlü üst giysi ve aksesuarla kombin yapma imkanı sunuyor. 

Los Ojos Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt

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Calvin Klein Ayarlanabilir Uzatma Askılı Çanta

Calvin Klein Ayarlanabilir Uzatma Askılı Çanta

Bu çanta, tasarımındaki sadelik ve şıklığı ile her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum yakalayarak, kullanıcısına her durumda şık ve alımlı görünme fırsatı sunuyor.

Sepette 2.299,00 TL

Calvin Klein Ayarlanabilir Uzatma Askılı Çanta

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UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot

UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot

UGG'nin W Classic hakiki deri mini kadın botları, yüksek kaliteli malzemelerin ustalıkla işlendiği bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu botlar, kış aylarında stil sahibi kadınların tercihi olacak. Hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bu botlar, kıyafet kombinlerine mükemmel bir tamamlayıcı olacak.

Kullanıcı yorumu;

Tam kalıp rahatlık aşırı konforlu tüm günü ayakkabıyla geçenler için kesinlikle alınması gereken bir bot ayrıca hiç kaba da durmadı çekecekle giyilebilir ilk başlarda ilk denediğimde olmayacak gibi düşündüm ama çekecekle giyince çok rahat oldu sıvı geçirmez spreyi de gelir gelmez direkt sıktım bahara kadar ayağımda artık 🫶

UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot

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Harley Davidson 025M100717 Versay Erkek Siyah Bot Deri

Harley Davidson 025M100717 Versay Erkek Siyah Bot Deri

Bu bot, dayanıklılığı ve kaliteli deri yapısı ile dikkat çekiyor. Eğer kış aylarında ayaklarınızı sıcak tutacak, aynı zamanda da tarzınızı yansıtacak bir bot arıyorsanız, Harley Davidson Versay Erkek Siyah Bot Deri tam size göre olabilir. 

4.599,00TL yerine 2.299,50 TL.

Harley Davidson 025M100717 Versay Erkek Siyah Bot Deri

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U.s. Polo Assn. Erkek Siyah Kazak /triko

U.s. Polo Assn. Erkek Siyah Kazak /triko

U.S. Polo Assn. markasının erkekler için tasarladığı siyah renkteki kazak, şıklığınızı ve tarzınızı ön plana çıkaracak bir parça. İçine gömlek giyerek farklı kombinler oluşturabilir, kendi stilinizi yansıtabilirsiniz. 

Sepette 611,98 TL.

U.s. Polo Assn. Erkek Siyah Kazak /triko

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DeFacto Slim Fit V Yaka Triko Kazak

DeFacto Slim Fit V Yaka Triko Kazak

DeFacto'nun Slim Fit V Yaka Triko Kazak modeli, özel günlerde şıklığınızı ön plana çıkarmak istediğinizde tercih edebileceğiniz bir ürün. Bu kazak, her türlü kombinle uyum sağlama yeteneğine sahip olduğu için gardırobunuzda olmazsa olmazlar arasında yer almalı. 

Sepette 249,99 TL.

DeFacto Slim Fit V Yaka Triko Kazak

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Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont

Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont

Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont, kalın ve dayanıklı yapısı ile her zaman tercih edebileceğiniz bir kıyafet seçeneği sunmakta. Kapüşonlu tasarımı sayesinde başınızı ve kulaklarınızı soğuktan korur, şişme yapısı ise vücut ısınızı muhafaza eder. 

Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont

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Mango Hindistan Cevizi Efektli Topuklu Botlar

Mango Hindistan Cevizi Efektli Topuklu Botlar

Mango Hindistan Cevizi Efektli Topuklu Botlar, sofistike ve göz alıcı tasarımıyla, giysi kombinasyonunuzun en dikkat çekici parçası olmaya aday. 

3.409,99TL yerine 1.704,99 TL.

Mango Hindistan Cevizi Efektli Topuklu Botlar

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İpekyol Kemerli Triko Elbise

İpekyol Kemerli Triko Elbise

İpekyol'un Kemerli Triko Elbisesi, ister iş yerinde önemli bir toplantıya katılmanız gerektiğinde, ister rahat bir kahve molasında arkadaşlarınızla buluştuğunuzda, her zaman en şık ve göz alıcı siz olmanızı sağlar.

Sepette 939,99 TL.

İpekyol Kemerli Triko Elbise

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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