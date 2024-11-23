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Görünümünü Bir Üst Seviyeye Taşımak İsteyenler İçin Calvin Klein İndirimleri Başladı

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etiket Görünümünü Bir Üst Seviyeye Taşımak İsteyenler İçin Calvin Klein İndirimleri Başladı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 14:35

Calvin Klein'ın sevilen ve indirimli koleksiyonundan seçtiğimiz bu ürünler, sizin için ideal bir seçim olabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve bu harika fırsattan yararlanın.

Bu içerik 23.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Calvin Klein Jeans, Kadın, Çanta

Calvin Klein Jeans, Kadın, Çanta

Calvin Klein Jeans'in kadın çanta koleksiyonu, zarif ve basit tasarımıyla her türlü kombinasyonla mükemmel bir uyum sağlar. 

İndirimli fiyatıyla 1.994,42TL.

Calvin Klein Jeans, Kadın, Çanta

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Calvin Klein CLASSIC FAUX LEATHER BIKER Deri Ceket Kadın

Calvin Klein CLASSIC FAUX LEATHER BIKER Deri Ceket Kadın

Calvin Klein'ın 'CLASSIC FAUX LEATHER BIKER' modeli, kadın deri ceket arayışınızda tam da ihtiyacınız olan seçenek olabilir. Bu ürün, kaliteli yapısı ve zarif tasarımıyla size mükemmel bir uyum sağlayacak.

 4.572,55TL yerine 3.645,90TL.

Calvin Klein CLASSIC FAUX LEATHER BIKER Deri Ceket Kadın

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Calvin Klein Jeans, Kadın, Spor Ayakkabı

Calvin Klein Jeans, Kadın, Spor Ayakkabı

Calvin Klein Jeans markasının kadın spor ayakkabı modeli, deri malzemesi ve beyaz rengi ile dikkat çekiyor. Bu ayakkabı, kıyafet kombinlerinizin en önemli parçası olacak ve sizlere konfor sağlayacak. 

3.788,27TL yerine 2.198,99TL.

Calvin Klein Jeans, Kadın, Spor Ayakkabı

Kullanıcı yorumu;

Harika ayakkabılar, güzel ve rahat. Doğru numarayla  harika bir satın alma.

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Calvin Klein UTILITY OVERSHIRT Gömlek Erkek

Calvin Klein UTILITY OVERSHIRT Gömlek Erkek

Calvin Klein'ın erkekler için tasarladığı UTILITY OVERSHIRT gömlek, her erkeğin gardırobunda mutlaka bulunması gereken bir parçadır. Bu siyah gömlek, her türlü jean pantolonla kombinlenerek şık ve rahat bir görünüm elde edebilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 1.777,90TL.

Calvin Klein UTILITY OVERSHIRT Gömlek Erkek

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Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın

Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın

Calvin Klein'ın TRIANGLERP bikini üstü, plajda veya havuzda rahat etmek ve aynı zamanda şık görünmek isteyen kadınlar için ideal bir seçenek.Prime fırsatlarıyla fiyatı 1.051,99TL.

Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın

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Calvin Klein CK MUST MINI BAG_MONO Kadın Çanta

Calvin Klein CK MUST MINI BAG_MONO Kadın Çanta

Calvin Klein'ın CK MUST MINI BAGMONO çanta, askılı modeli sayesinde günlük kullanımda büyük bir konfor sağlıyor. Üstelik kaliteli malzemesi, çantanın uzun ömürlü olmasını garantiliyor. 

İndirimli fiyatıyla 2.612,04TL.

Calvin Klein CK MUST MINI BAG_MONO Kadın Çanta

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Calvin Klein Jeans Eva Mid Chelsea Boot LTH Erkek Bot

Calvin Klein Jeans Eva Mid Chelsea Boot LTH Erkek Bot

Bu özgün ve şık bot, kış aylarında sıcak ve rahat kalmanızı sağlarken, aynı zamanda stilinizi de yükseltir. Calvin Klein'ın kalitesi ve tasarımıyla, bu botlar hem günlük kullanım için hem de özel etkinlikler için mükemmel bir seçim. Deri malzemesi, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

İndirimli fiyatı  3.518,99TL.

Calvin Klein Jeans Eva Mid Chelsea Boot LTH Erkek Bot

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Calvin Klein L/S Hoodie Sweatshirt Erkek

Calvin Klein L/S Hoodie Sweatshirt Erkek

Calvin Klein, modanın öncü markalarından biri olarak, her zaman kalite ve konforu bir arada sunmayı başarıyor. Bu sweatshirt modeli de markanın bu özelliğini yansıtıyor. %100 pamuklu kumaşı, soğuk kış günlerinde bile sizi sıcak tutacak kalitede. Ayrıca, pamuklu kumaşın nefes alabilme özelliği sayesinde terlemeyi de engelliyor.

İndirimli fiyatıyla 1.101,05TL.

Calvin Klein L/S Hoodie Sweatshirt Erkek

Kullanıcı yorumu;

Calvin Klein markasının bu sweatshirtü, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Normalde M beden giymeme rağmen, yorumları dikkate alarak S beden tercih ettim ve beden uyumu mükemmel oldu. Ürünün kumaşı son derece kaliteli, dikiş detayları özenle yapılmış. Renk tonu görseldekiyle birebir ve son derece şık bir duruşa sahip.

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Calvin Klein 3'Lü Boxer Erkek

Calvin Klein 3'Lü Boxer Erkek

Calvin Klein markasının erkekler için ürettiği 3'lü boxer seti, pamuklu kumaşıyla sizin favoriniz olacak. Bu set, hem konforlu hem de şık bir seçenek sunuyor. 

Calvin Klein 3'Lü Boxer Erkek

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Calvin Klein Bikini 5li Paket Kadın İç Giyim

Calvin Klein Bikini 5li Paket Kadın İç Giyim

Calvin Klein'ın kadın iç giyim koleksiyonundan olan bu 5'li seti, yüksek kaliteli pamuklu kumaşı ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Calvin Klein Bikini 5li Paket Kadın İç Giyim

Kullanıcı yorumu;

Hediye olarak aldım ve çok beğenildi. Beden ölçüleri uygun, kendi bedeninizi alabilirsiniz.

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Calvin Klein PW Hoodie Kazak Kadın

Calvin Klein PW Hoodie Kazak Kadın

Bu ürün, klasik bir tasarıma sahip olup, rahat ve konforlu bir kumaştan üretilmiş. Günlük yaşamınızda, işe giderken, alışverişe çıkarken ya da arkadaşlarınızla buluşurken tercih edebileceğiniz bu kazak, hem şıklığınızı korurken hem de rahatlığınızdan ödün vermemenizi sağlar.

İndirimli fiyatı 1.822,90TL .

Calvin Klein PW Hoodie Kazak Kadın

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Calvin Klein CROPPED 90s DENIM JACKET Dış Giyim Kadın

Calvin Klein CROPPED 90s DENIM JACKET Dış Giyim Kadın

Bu ceket, nostaljik bir dokunuşla modern şıklığı birleştiriyor ve her türlü kombinle kolayca uyum sağlıyor. İster rahat bir hafta sonu gezisi için ister şık bir akşam yemeği için olsun, bu ceket her durumda mükemmel bir seçim olacaktır.

Calvin Klein CROPPED 90s DENIM JACKET Dış Giyim Kadın

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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