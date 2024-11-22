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Kasım Bir Şahane: 400 Markada 400 TL İndirim Kuponu

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etiket Kasım Bir Şahane: 400 Markada 400 TL İndirim Kuponu

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 12:07

Kasım ayının getirdiği fırsatlar yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 400 Markada, 400 TL İndirim Kuponu kampanyasıyla karşımızda. İster kozmetik ürünlerine yönel, ister gözüne kestirdiğin o şık kazağı sepetine ekle ya da arzu ettiğin kulaklığı. Tek yapman gereken 1000 TL değerinde bir alışveriş sepeti oluşturmak ve 400 TL'lik indirimden yararlanmak.

22 Kasım 23:59’a kadar geçerli!

Bu içerik 22.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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