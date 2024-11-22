Kasım Bir Şahane: 400 Markada 400 TL İndirim Kuponu

Kasım ayının getirdiği fırsatlar yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 400 Markada, 400 TL İndirim Kuponu kampanyasıyla karşımızda. İster kozmetik ürünlerine yönel, ister gözüne kestirdiğin o şık kazağı sepetine ekle ya da arzu ettiğin kulaklığı. Tek yapman gereken 1000 TL değerinde bir alışveriş sepeti oluşturmak ve 400 TL'lik indirimden yararlanmak.

22 Kasım 23:59’a kadar geçerli!

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