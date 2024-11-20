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Nike İndirimi Başladı! En Güzel Spor Ayakkabı Modelleri Burada

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etiket Nike İndirimi Başladı! En Güzel Spor Ayakkabı Modelleri Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 16:18

Nike'ta Büyük İndirim Fırsatı! En şık spor ayakkabı tasarımlarından, kullanışlı sırt çantalarına kadar birçok üründe indirim başladı. Bu fırsatları sizin için bir araya getirdik. Kendinizi şımartmanın tam zamanı! 

Bu içerik 20.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nike AIR MONARCH IV Erkek Training Ayakkabı

Nike AIR MONARCH IV Erkek Training Ayakkabı

Nike AIR MONARCH IV Erkek Training Ayakkabı, dayanıklı deri üst kısmıyla hem destek hem de konfor sunarak antrenmanlarınızı daha keyifli ve verimli hale getirecek.

Nike AIR MONARCH IV Erkek Training Ayakkabı

Sepette 3.224,25 TL.

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Nike Tanjun Koşu ve Yürüyüş Ayakkabısı

Nike Tanjun Koşu ve Yürüyüş Ayakkabısı

Nike Tanjun Koşu ve Yürüyüş Ayakkabısı, zarif siyah tasarımıyla hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda stil ve konforunuzu bir adım öne taşıyarak favoriniz olmaya aday.

Sepette 2.424,03 TL.

Kullanıcı yorumu;

Arkadaşlar ürün gerçekten çok güzel, eğer önceden Nike ayakkabı giydiyseniz aynı numarayı almanız yeterli, büyüğünü ya da küçüğünü almanıza gerek yok.

Nike Tanjun Koşu ve Yürüyüş Ayakkabısı

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Nike W Downshifter 12 Kadın Kırmızı Koşu Ayakkabıs

Nike W Downshifter 12 Kadın Kırmızı Koşu Ayakkabıs

Nike W Downshifter Kadın Kırmızı Koşu Ayakkabısı, dengeli ve destekleyici bir deneyim sunan hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Üst kısmında kullanılan file malzeme, hem hafifliğiyle hem de nefes alabilir yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.

2.499,90TL yerine 1.749,93 TL.

Nike W Downshifter 12 Kadın Kırmızı Koşu Ayakkabıs

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Nike DX7615-001 Star Runner 4 NnUnisex Günlük Spor Ayakkabı

Nike DX7615-001 Star Runner 4 NnUnisex Günlük Spor Ayakkabı

Nike DX7615-001 Star Runner 4 NN Unisex Günlük Spor Ayakkabı, şık tasarımı ve konforlu yapısıyla hem günlük kullanıma hem de hafif spor aktivitelerine mükemmel uyum sağlar. Hafif ve dayanıklı yapısıyla gün boyu rahatlık sunar.

Sepette 2.249,25 TL.

Kullanıcı yorumu;

O kadar rahat bi ayakkabı ki kuş gibi hissetmiyorsunuz bile yürüdüğünüzü tavsiye ederim bu fiyata kaçmaz.

Nike DX7615-001  Spor Ayakkabı

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Nike Air Monarch IV Koşu Ayakkabısı

Nike Air Monarch IV Koşu Ayakkabısı

Nike Air Monarch IV Koşu Ayakkabısı, suni deri üst yüzeyleri sayesinde hem dayanıklılık hem de konfor sunar. Hafif köpük orta tabanı ve Air-Sole yastıklama teknolojisi, darbe etkilerini minimuma indirerek daha rahat bir koşu deneyimi sağlar.

4.570,00TL yerine 3.199,00 TL.

Nike Air Monarch IV Koşu Ayakkabısı

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Nike BA5876-082 Elemental 2.0 Backpack Sırt Çanta

Nike BA5876-082 Elemental 2.0 Backpack Sırt Çanta

Nike BA5876-082 Elemental 2.0 Backpack Sırt Çantası, dolgulu omuz askılarıyla ekstra destek ve konfor sağlar. Çift fermuarlı ana bölmesi, eşyalarınız için geniş ve güvenli bir saklama alanı sunarak hem günlük kullanım hem de spor aktiviteleri için ideal bir seçenek oluşturur.

Sepette 725,00 TL.

Nike BA5876-082 Elemental 2.0 Backpack Sırt Çanta

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Nike Park 20 Knit Pant BV6877-010 Erkek Eşofman Alt

Nike Park 20 Knit Pant BV6877-010 Erkek Eşofman Alt

Ter tutmayan Nike Dry kumaşı sayesinde antrenmanlarınızda kuru ve rahat kalmanızı sağlar. Fermuarlı yan cepler pratik saklama alanı sunarken elastik bel bandı mükemmel uyum ve konfor vadeder. Tüm bu özellikleriyle dolabınızın favorisi olmaya aday!

1.299,90TL yerine 909,93 TL.

Nike Park 20 Knit Pant BV6877-010 Erkek Eşofman Alt

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Nike CW6157-010 Therma Repel Park Erkek Ceket

Nike CW6157-010 Therma Repel Park Erkek Ceket

Sepette 4.250,00 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün orijinal, kalın sayılmaz ve hafif ama içi polarlı ve çok sıcak tutuyor. 182 boy 72 kgyum, M beden tam oldu. Özellikle benim gibi çok kat kat giyinmeyenler çok sever diye düşünüyorum bir tişört giyip üstünüze bunu alsanız bile kışın üşümezsiniz bence.

Nike CW6157-010 Therma Repel Park Erkek Ceket

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Nike SX7666-100 Everyday Cush Crew 6'lı Çorap Seti, daha güçlü ve konforlu antrenmanlar için tasarlandı.

Nike SX7666-100 Everyday Cush Crew 6'lı Çorap Seti, daha güçlü ve konforlu antrenmanlar için tasarlandı.

Kalın havlu kumaş tabanı, ağırlık kaldırma ve ayak egzersizlerinde ekstra rahatlık sunarken, ayak tabanında kullanılan aşınmaya dayanıklı iplikler kayma riskini en aza indirir. Hem dayanıklı hem de performans odaklı bir seçenek!

Sepette 428,45 TL.

Nike SX7666-100 Everyday Cush Crew 6'lı Çorap Seti

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Nike H86 Metal Swoosh Genç Şapka 451 Renk 451

Nike H86 Metal Swoosh Genç Şapka 451 Renk 451

Nike H86 Metal Swoosh Genç Şapka, zarif tasarımı ve şık rengiyle stilinize mükemmel bir dokunuş katacak ve dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

Sepette 449,92 TL.

Nike H86 Metal Swoosh Genç Şapka 451 Renk 451

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Nike Court Vision Mid Erkek Mavi SNEAKER.480

Nike Court Vision Mid Erkek Mavi SNEAKER.480

Nike Court Vision Mid Erkek Mavi Sneaker, 480 sentetik deri dış yüzeyi ve nefes aldıran burun ile yan delikleriyle hem şıklığı hem de konforu bir arada sunar. Modern tasarımı, kombininizin yıldızı olmayı garanti ediyor.

4.589,00 TL yerine 2.799,30 TL.

Nike Court Vision Mid Erkek Mavi SNEAKER.480

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Nike Phantom Gx 2 Academy Erkek Krampon

Nike Phantom Gx 2 Academy Erkek Krampon

Nike Phantom GX 2 Academy Erkek Krampon, gol atma yeteneğinizi artırmak için özel olarak tasarlanmış NikeSkin vuruş bölgesiyle donatılmıştır. Nike Cyclone 360 tutuş teknolojisi ise rakipsiz çevikliğinizi ve sahadaki manevra kabiliyetinizi mükemmel şekilde destekler.

Sepette 3.235,70 TL.

Nike Phantom Gx 2 Academy Erkek Krampon

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Nike Swoosh Headband Unisex Saç Bandı N.NN.07-101

Nike Swoosh Headband Unisex Saç Bandı N.NN.07-101

Nike Swoosh Headband Unisex Saç Bandı, spor aktiviteleriniz sırasında size yardımcı olacak bir üründür. Bu saç bandı, hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılabilir ve spor yaparken saçlarınızın yüzünüze düşmesini engeller. 

Nike Swoosh Headband Unisex Saç Bandı N.NN.07-101

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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