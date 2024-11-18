onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
İhtiyacınız Olan Küçük Ev Aletlerini İndirimden Alma Zamanı!

etiket İhtiyacınız Olan Küçük Ev Aletlerini İndirimden Alma Zamanı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 15:47

Philips'in kaliteli kişisel bakım ürünlerinden Arzum'un fonksiyonel küçük ev aletlerine kadar birçok üründe özel indirimlerle karşılaşacaksınız. Bu fırsatları sizin için özenle bir araya getirdik.👇😉

Bu içerik 18.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi - Siyah

Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi - Siyah

Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi, saçlarınıza çeşitli stilleri rahatça uygulamanıza olanak sağlayan iki kademeli ısı ayarına sahiptir. Ayrıca, soğuk hava üfleme özelliği sayesinde, oluşturduğunuz saç modelini sabitleme imkanı sunar. 

Arzum Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Küçük ev aletlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada external

Philips Lumea, tüy köklerine hassas ışık darbeleri göndererek tüylerin yeniden uzamasını durdurmayı hedefleyen bir cihaz.

Philips Lumea, tüy köklerine hassas ışık darbeleri göndererek tüylerin yeniden uzamasını durdurmayı hedefleyen bir cihaz.

Bu teknoloji, yoğun atımlı ışık anlamına gelen IPL (Intense Pulsed Light) olarak bilinir. Bu teknoloji sayesinde, birkaç uygulama sonrasında tüylerin yeniden uzaması önlenir. Philips Lumea'nın bu özelliği, kullanıcılarına daha pürüzsüz ve tüysüz bir cilt deneyimi sunuyor.

Philips Kişisel Bakım Ürünlerinde Fırsatlar

Hepsiburada external

Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti - Kırmızı

Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti - Kırmızı

Arzum markasının AR1092 Mano modeli, 1700 Watt gücünde bir El Blender Seti'dir. Bu set, çelik bıçakları sayesinde mükemmel bir kesim performansı sunuyor. Üstelik bu blender seti, sürahili ve smoothie blender tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu tasarım sayesinde, çok çeşitli yemekler hazırlayabilirsiniz.

Arzum Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Kullanıcı yorumu;

Ürünün kalitesini beğendim bütün parçalarını çalıştırdım bir sorunu yok sesi de o kadar rahatsız edici değil kargolaması güzeldi memnun kaldım 2 gün içinde hemen elime ulaştı teşekkürler.

Hepsiburada external

Kumtel LX-9645 Fırın 70 LT

Kumtel LX-9645 Fırın 70 LT

Bu fırın, yüksek ısıya dayanıklı camı sayesinde enerji verimliliği sağlar ve hızlı ısınma özelliği ile yemeklerinizi daha hızlı pişirir. Ayrıca, 70 litrelik geniş iç hacmi sayesinde birden fazla yemeği aynı anda pişirebilirsiniz. 

İndirimli fiyatıyla 2.899,00TL.

Kumtel Küçük Ev Aletlerinde Süper Fırsatlar

Küçük ev aletlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada external

Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6,5 Litre Smart Airfryer Yağsız Fritöz 1800W

Yui M30 Maxifry Dokunmatik Ekran 6,5 Litre Smart Airfryer Yağsız Fritöz 1800W

Yui M30 Maxifry'in Dokunmatik Ekranlı 6.5 Litrelik Akıllı Hava Kızartma Makinesi, sofralarınıza hem sağlık hem de tat katıyor. Bu ürün, hızlı bir şekilde düşük yağ içeriğiyle sağlıklı yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Bu sayede, yağ tüketiminde tasarruf sağlarken aynı zamanda sağlıklı ve lezzetli bir yemek seçeneği sunar.

Yui Küçük Ev Aletlerinde Fırsatlar

Kullanıcı yorumu;

Bugüne kadar neden almadım diye pişman olduğum bir makina. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Köfteyi 10 dk da pişirdi. Hiç kurutmadı içi sulu kaldı. Fiyatına göre performansı harika .

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dreame Vacuum Mop F9 Robot Süpürge

Dreame Vacuum Mop F9 Robot Süpürge

Kullanıcı yorumu;

Kesinlikle tavsiye ederim. Hiç düşünmeden alın. Biz dizimizi izlerken o bol eşyalı evimizde max 1 saate tüm evi temizliyor. Tüm evi 2 kere de hafızaya aldı ve odalandırdı. Baya araştırarak ve yorum okuyarak almıştım. Eşimle hiç pişman değiliz. 4 kedi ile süpürge tuttuğumuz evden iki gün sonra çıkanlara biz bile inanamadık.

Dreame Küçük Ev Aletlerinde Avantajlı Fırsatlar

Hepsiburada external

Delonghi Magnifica Evo Kahve Makinesi ECAM290.61.SB

Delonghi Magnifica Evo Kahve Makinesi ECAM290.61.SB

Bu harika kahve makinesi, sezgisel renkli ekranı sayesinde kullanımı kolaylaştırıyor ve tek bir tuşla 5 farklı tarif sunuyor. İtalyan espressosundan, diğer kahve ve sütlü içeceklere kadar birçok seçeneği sizlere sunuyor. Ayrıca, özel LatteCrema Sistemi ile yoğun ve kremsi süt köpüğünün ipeksi pürüzsüz dokusunu deneyimleyebilirsiniz.

23.999,00 TL yerine 18.999,00TL.

Delonghi Markalı Küçük Ev Aletlerinde Efsane Kasım Fırsatları !

Küçük ev aletlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada external

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu

Kiwi KVC4108 modeli, hem el tipi hem de dikey elektrikli süpürge olarak kullanılabilen bir cihaz. Bu süpürge, 400 watt'lık güçlü bir motora sahiptir ve 15 kPa emiş gücüyle dikkat çeker. Cihazın en büyük avantajlarından biri, 80 dB'lik düşük gürültü seviyesidir. Bu sayede, temizlik yaparken evdeki diğer kişileri rahatsız etmez.

Kiwi Ürünlerinde Fırsatlar

Hepsiburada external

Homend Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü Siyah Beyaz 2400 W

Homend Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü Siyah Beyaz 2400 W

Homend Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü, yapışmaz tabanı ve yüksek buhar verimi sayesinde, tek bir hamlede kıyafetlerinizi pürüzsüz hale getirebilecek bir ürün. Bu ürün, 240 gram şok buhar kapasitesine sahip. Bu özellik, hızlı ve kolay bir ütüleme deneyimi sunar. 

Homend Küçük Ev Aletlerinde Fırsatlar

Küçük ev aletlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada external

Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

Dyson V8™, Dyson'ın en sessiz kablosuz süpürge modelidir. Bu ürün, tek bir şarjla 40 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde çalışma kapasitesine sahip. Bu süre, evinizin her köşesini temizlemek için yeterli olacaktır. 

Dyson Ürünlerinde Fırsatlar

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi 1500 W Space Gray

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi 1500 W Space Gray

Karaca'nın Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi, 1500 W gücünde ve şık bir Space Gray renkte karşımıza çıkıyor. Bu özel alet, geliştirilmiş çift kollu aparatı, hamur kancası, balon çırpıcı ve düz karıştırıcı ile donatılmış. Bu özellikler, aletin ters yönde tam tur dönerek kasede hiçbir gıda kalıntısı bırakmamasını ve daha homojen karışımlar elde etmenizi sağlar. 

Karaca Küçük Ev Aletlerinde Fırsatlar

Küçük ev aletlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada external

Kiwi KSC4211 Buharlı Temizleyici

Kiwi KSC4211 Buharlı Temizleyici

Kiwi KSC4211 marka buharlı temizleyici, 3 bar basınca sahip bir ürün. Bu cihazın su kabı kapasitesi 350ml'dir ve dakikada 28g sürekli buhar üretebilir. Güç kablosunun 3 metre uzunluğu, kullanım esnasında size geniş bir hareket alanı sağlar. 

Kiwi Ürünlerinde Fırsatlar

Hepsiburada external
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın