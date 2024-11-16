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Ayaklarının Rahatlığını Ön Planda Tutanlar İçin Camper Ayakkabılarda İndirim Başladı!

etiket Ayaklarının Rahatlığını Ön Planda Tutanlar İçin Camper Ayakkabılarda İndirim Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 15:07

Şimdi bu eşsiz rahatlığı ve kaliteyi, indirimli fiyatlarla deneyimleme fırsatınız var. Ayaklarınızın konforunu düşünen Camper, indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Gelin en sevilen indirimli modellere beraber bakalım.👇🤗

Bu içerik 16.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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CAMPER, Pelotas Ariel Erkek Oxford bağcıklı ayakkabı

CAMPER, Pelotas Ariel Erkek Oxford bağcıklı ayakkabı

CAMPER Pelotas Ariel Erkek Oxford Bağcıklı Ayakkabı, zarif deri tasarımıyla şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Günlük kullanımda rahatlık sunarken stil sahibi görünümüyle dikkat çekiyor.

İndirimli fiyatıyla 3.999,50 TL.

CAMPER, Pelotas Ariel Erkek Oxford bağcıklı ayakkabı

Amazon external

CAMPER Peu Touring Ayakkabı Erkek

CAMPER Peu Touring Ayakkabı Erkek

CAMPER Peu Touring Erkek Ayakkabı, şıklık ve rahatlığı bir arada sunan modern bir spor ayakkabı. Nem emici özelliği sayesinde ayak sağlığını desteklerken, günlük kullanım için ideal bir seçenek oluşturuyor. Hem fonksiyonel hem de zarif tasarımıyla stilinizi tamamlıyor.

İndirimli fiyatıyla 2.479,90TL .

Kullanıcı yorumu;

Gayet rahat, hafif ve örgü şeklinde olduğu için ayaklar hava alıyor. Bağcıkların elastik olması da ayrıca avantaj, bağlama çözme derdi yok. 43 numara ayağıma tam geldi.

CAMPER Peu Touring Ayakkabı

Amazon external

Camper Erkek Pix

Camper Erkek Pix

Camper Erkek Pix Bot, dayanıklı deri tasarımı, kalın yapısı ve konforlu tabanıyla bu kışın vazgeçilmez favorisi olmaya aday. Hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunarak soğuk günlerde tarzınızı tamamlayacak.

Çok Satanlarda 1. Sırada

6.079,20TL yerine 3.419,55TL.

Camper Erkek Pix

Amazon external

CAMPER Drift Trail Ayakkabı Kadın

CAMPER Drift Trail Ayakkabı Kadın

CAMPER Drift Trail Kadın Ayakkabı, marjinal tasarımıyla dikkat çeken ve kombinlerinize farklı bir dokunuş katan bir model. Hem şık hem de sıra dışı yapısıyla tarzınızı ön plana çıkaracak.

İndirimli fiyatıyla 3.271,90TL.

CAMPER Drift Trail Ayakkabı

Amazon external

CAMPER Ground Chelsea BotKadın

CAMPER Ground Chelsea BotKadın

CAMPER markasının Ground Chelsea Bot modeli, kadın kullanıcılarına özgün bir stil sunuyor. Bu botlar, endüstriyel kampçı estetiği ile modern bir görünümü birleştirerek, kentsel sokak modasına yeni bir soluk getiriyor. Yenilikçi ve çağdaş bir tasarıma sahip olan bu botlar, tarzınıza farklı bir boyut kazandıracak.

3.439,60TL yerine 2.943,60TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok rahat, 4 cm yükseklik konforu daha iyi ve mükemmel kalitede yapıyor. Eşim çok beğendi.

CAMPER Ground Chelsea BotKadın

Amazon external
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CAMPER Karst AyakkabıKadın

CAMPER Karst AyakkabıKadın

CAMPER Karst Kadın Ayakkabı, şık deri malzemesi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Farklı tarzıyla stilinizi bir üst seviyeye taşıyarak hem zarif hem de özgün bir görünüm sunuyor.

İndirimli fiyatıyla 3.485,90TL.

CAMPER Karst AyakkabıKadın

Amazon external

CAMPER Kadın Deri Topuklu Bot Katie

CAMPER Kadın Deri Topuklu Bot Katie

CAMPER Kadın Deri Topuklu Bot, Katie modeli kauçuk tabanı, şık rengi ve zarif tasarımıyla klasik kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlıyor. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu model, stilinize sofistike bir dokunuş katacak.

2.969,55TL yerine 2.339,55TL .

CAMPER Kadın Deri Topuklu Bot Katie

Amazon external

CAMPER Runner K21 AyakkabıErkek

CAMPER Runner K21 AyakkabıErkek

CAMPER Runner K21 Erkek Ayakkabı, hem spor hem de klasik kombinlerle mükemmel uyum sağlayan çok yönlü bir model. Modern tasarımı ve rahat yapısıyla stilinize dinamik bir dokunuş katarken, her ortamda şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlar.

İndirimli fiyatı 4.899,30TL.

Kullanıcı yorumu;

Camper kalitesini konuşmaya gerek yok.Yumuşak deriden oldukça konforlu.

CAMPER Runner K21 AyakkabıErkek

Amazon external

CAMPER Runner Up Spor AyakkabıKadın

CAMPER Runner Up Spor AyakkabıKadın

CAMPER Runner Up Kadın Spor Ayakkabı, modern tasarımıyla kombinlerinizi bir adım öne taşıyor. Orijinal CAMPER kalitesiyle üretilen bu model, günlük kullanım için hem şık hem de rahat bir seçenek sunuyor.

İndirimli fiyatı 2.904,66TL.

CAMPER Runner Up Spor AyakkabıKadın

Amazon external

CAMPER Karst AyakkabıKadın

CAMPER Karst AyakkabıKadın

CAMPER Karst Kadın Ayakkabı, nem emici özelliğiyle ayak sağlığınızı desteklerken, modern tasarımıyla spor kombinlerinizin yıldızı olmaya aday. Şıklık ve konforu bir araya getiren bu model, günlük stilinize dinamik bir dokunuş katacak.

4.283,69TL yerine 3.640,90TL.

Kullanıcı yorumu;

Uzun süredir giydiğim en en rahat ve konforlu ayakkabı. Hem farklı bir model, hem de uzun yürüyüşlerde ayağınızın rahat etmesini istiyorsanız bu ayakkabıyı denemelisiniz. Ayağınızı yumuşacık sarıyor ve çok hafif.

CAMPER Karst AyakkabıKadın

Amazon external
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Camper Erkek Wgn

Camper Erkek Wgn

Camper Erkek Wgn Bağcıklı Ayakkabı, klasik tasarımıyla şıklığınızı tamamlayan mükemmel bir model. Hem zarif hem de rahat yapısıyla ceket kombinlerinize mükemmel uyum sağlayarak, stilinize sofistike bir dokunuş ekler.

İndirimli fiyatıyla 2.473,90TL.

Camper Erkek Wgn

Amazon external

CAMPER Drift Trail AyakkabıKadın

CAMPER Drift Trail AyakkabıKadın

CAMPER Drift Trail Kadın Ayakkabı, zarif rengi ve modern tasarımıyla kombinlerinizin yıldızı olacak bir parça. 

İndirimli fiyatı 3.534,90TL.

CAMPER Drift Trail AyakkabıKadın

Amazon external
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