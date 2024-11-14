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A101'e Gelse Diye Beklediğimiz Braun Multiquick 9 El Blenderi Alınır mı?

etiket A101'e Gelse Diye Beklediğimiz Braun Multiquick 9 El Blenderi Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 17:20

Braun Multiquick 9 El Blenderi, markanın amiral gemisi olarak bir adım daha ileriye taşındı ve şimdi en son teknolojiyle donatıldı. Şimdi gelin, bu benzersiz cihazın sunduğu modern özellikleri daha yakından inceleyelim. Braun, her mutfakta olmazsa olmaz bir yardımcı olan bu blenderi, hem güçlü performansı hem de çok yönlü kullanım imkanlarıyla bir üst seviyeye taşıdı. Detaylıca ele alacağımız bu özellikler, yemek hazırlığınızı daha hızlı, pratik ve keyifli hale getirecek.

Bu içerik 14.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Braun Multiquick 9 El Blenderi, mutfakta zaman ve enerji tasarrufu sağlamak isteyenler için mükemmel bir yardımcı. Gelişmiş tasarımı sayesinde, farklı yemek hazırlama süreçlerini zahmetsizce yerine getirebiliyor ve her türlü tarif için uygun hale geliyor.

Braun Multiquick 9 El Blenderi, mutfakta zaman ve enerji tasarrufu sağlamak isteyenler için mükemmel bir yardımcı. Gelişmiş tasarımı sayesinde, farklı yemek hazırlama süreçlerini zahmetsizce yerine getirebiliyor ve her türlü tarif için uygun hale geliyor.

Ayrıca, birlikte gelen çeşitli aksesuar parçaları, cihazın çok yönlülüğünü artırarak her türlü yemek pişirme işini kolaylaştırıyor ve mutfağınızda size büyük bir esneklik sunuyor.

1.200 Watt gücündeki motoru ve bıçakların yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayan ActiveBlade teknolojisi sayesinde, Braun Multiquick 9 El Blenderi, %60’a kadar daha hızlı bir performans sunuyor.

1.200 Watt gücündeki motoru ve bıçakların yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayan ActiveBlade teknolojisi sayesinde, Braun Multiquick 9 El Blenderi, %60’a kadar daha hızlı bir performans sunuyor.

Bu, en sert malzemeleri bile zahmetsizce işleyerek mükemmel lezzetler elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca, cihazın sunduğu iMode teknolojisi ile daha hassas ve kontrollü sonuçlar almak mümkün. Tek bir düğmeye basarak, yemek hazırlıklarınızda istediğiniz ince ayarları yapabilir ve her zaman kusursuz sonuçlar elde edebilirsiniz.

Paslanmaz çelikten üretilen kahve ve baharat değirmeni, kahve çekirdeklerinden baharatlara kadar her türlü kurutulmuş malzemeyi saniyeler içinde mükemmel bir şekilde öğütmenizi sağlar.

Paslanmaz çelikten üretilen kahve ve baharat değirmeni, kahve çekirdeklerinden baharatlara kadar her türlü kurutulmuş malzemeyi saniyeler içinde mükemmel bir şekilde öğütmenizi sağlar.

Yeni ve geliştirilmiş doğrayıcı/buz bıçağı, %20 daha hızlı performans sergileyerek, et, sert peynir, kuruyemiş, otlar ve buz küplerini saniyeler içinde zahmetsizce doğrayabilir. Bu güçlü bıçak, her türlü malzemeyi mükemmel bir şekilde keserek yemek hazırlıklarınızı hızlandırır ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Ayrıca çırpıcı, yumurta, krema ve benzeri ürünleri düşük hızdan yüksek hıza kadar kolayca çırparak mükemmel kıvamda karıştırmanızı sağlar. Güçlü motoru sayesinde, hem hassas karıştırmalar hem de yoğun çırpmalar için ideal bir araçtır.

Ayrıca çırpıcı, yumurta, krema ve benzeri ürünleri düşük hızdan yüksek hıza kadar kolayca çırparak mükemmel kıvamda karıştırmanızı sağlar. Güçlü motoru sayesinde, hem hassas karıştırmalar hem de yoğun çırpmalar için ideal bir araçtır.

Braun Multiquick 9 El Blenderi Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Braun Multiquick 9 El Blenderi her mutfakta olmazsa olmaz bir yardımcı. Bu el blenderina gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Braun Multiquick 9 El Blenderi her mutfakta olmazsa olmaz bir yardımcı. Bu el blenderina gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürünü çok beğendim daha önce Tefal kullandığım için tefal ve braun arasında kalmıştım tercihimi braundan yana kullandım ürün çok hızlı bir şekilde bana ulaştı kargo hızı çok iyiydi çok memnun kaldım. Ürünü ilk gördüğümde vuruldum harikaydı hemen doğrayıcısını ve blenderinı denedim gayet sessiz gerçekten efsane imiş tefal ile ne kadar zorlandığımı bunu kullanınca anladım benim gibi arada kalanlara şiddetle bu ürünü tavsiye ederim.

  • Cihazda özellikle sessizliğe önem vermişler. Aksesuarın taban kısımları , motor bölümünün çevresinde ses yalıtımı sağlanmış. Böyle ince ayrıntılara dikkat eden firmaların ürünleri her zaman başarıyı hak eder. Braun bu konuda çıtayı üste taşımış. Söylenecek çok fazla bir şey yok.

  • Ürün çok güzel eşime hediye aldım çok memnun kaldı.

  • Harika bir ürün mutfaktaki en büyük yardımcım oldu.

  • Beğendim. Pratik bir ürün motor güçlü. Çok sesli değil . Hazne plastiği biraz ince gibi dikkatli kullanılmalı.

  • Eskiden kullandığımız markada braundu bunu da tereddüt etmeden aldık ve bizi yanıltmadı herşeyiyle mükemmel sorunsız bir şekilde elime ulaştı 😌

  • Çok beğendim çeyiz için almıştım🥰

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