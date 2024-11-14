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Kasım Fırsatları Devam Ediyor! Lancome İndiriminden Favorileri Seçtik

etiket Kasım Fırsatları Devam Ediyor! Lancome İndiriminden Favorileri Seçtik

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 14:21

Lancome indirimindeki en gözde ürünleri sizin için derledik. Büyüleyici ve zarif kokusuyla ön plana çıkan La Vie Est Belle Parfüm, cildinizi canlandıran Rénergie Triple Serum  ve daha birçok ürün bu indirimde sizleri bekliyor. Bu özel fırsatlar sayesinde, favori Lancome ürünlerinizi keşfetme ve deneyimleme şansını yakalayabilirsiniz. 

Bu içerik 14.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

La Vie Est Belle parfümü, başrolde zarif iris çiçeği ile kalbinizi fethediyor. Üst notalarda tazeleyici siyah frenk üzümü ve tatlı armutun canlandırıcı dokunuşlarıyla açılırken, orta notalarda duyularınızı saran samimi yasemin ile buluşuyor. Bu olağanüstü çiçeksi kokunun uzun süre kalıcı etkisi, tüm gün boyunca size eşlik edecek ve zarif kokusuyla büyüsünden çıkamayacaksınız.

İndirimli fiyatı 1.899 TL.

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

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Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Lancome Idôle Le Parfüm, temiz, ferah ve ışıldayan bir dokunuş sunuyor. Kendine güvenen, zarif ve çağdaş bir koku arayan kadınların favorisi olacak bu parfüm, teninizde bıraktığı ince ışıltıyla gün boyu sizi saracak.

İndirimli fiyatıyla 1.849 TL.

Kullanıcı yorumu;

Mis gibi çiçek bahçesi kokmak isteyenler kaçırmasın.

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Trendyol external

Lancome Rénergie Triple Serum

Lancome Rénergie Triple Serum

Lancome Rénergie Triple Serum, güçlü bileşenleriyle cildinizin yeni favorisi olacak! Hyalüronik asit ile derinlemesine nemlendirir, C vitamini ve niasinamid ile cilde aydınlık kazandırır, ferülik asit ise güçlü bir antioksidan etki sunuyor.

6.700 TL  yerine 4.399 TL.

Lancome Rénergie Triple Serum

Trendyol external

Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

Lancome Hypnôse Drama Maskara 01, şimdiye kadarki en yoğun hacim etkisini sunuyor. Kirpiklerinize anında dolgunluk katarak her bir teli belirginleştirir ve 17 kata kadar daha fazla hacim kazandırır. 

İndirimli fiyatıyla 1.111 TL.

Kullanıcı yorumu;

Mükemmel bir maskara anında kıvırıyor dolgun gösteriyor senelerdir verdiğim paranın hakkını bana veriyor.

Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

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Lancome Génifique Ultimate Çift Onarım Sağlayan Yoğunlaştırılmış Serum

Lancome Génifique Ultimate Çift Onarım Sağlayan Yoğunlaştırılmış Serum

Lancome Génifique Ultimate Serum ile cilt hasarını yalnızca 1 haftada gözle görülür şekilde onarın! Gelişmiş formülü, cildin doğal yenilenme sürecini hızlandırarak daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

İndirimli fiyatı 1.111 TL.

Lancome Génifique Serum

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Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı

Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı

Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı, kusurları mükemmel bir şekilde gizlerken cilde doğal, ışıltılı bir bitiş kazandırır. Gelişmiş formülü, 24 saat boyunca nemlendirme sağlayarak cildin gün boyu taze ve canlı kalmasına yardımcı olur.

İndirimli fiyatı 1.111 TL.

Kullanıcı yorumu;

Hassas gözlerim olmasına rağmen hiç kaşıntı yapmadı. Çok güzel kapatıyor topak yapmıyor çizgilere dolmuyor.

Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Parlaklık Veren Serum Kapatıcı

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Lancome Mini Beauty Box

Lancome Mini Beauty Box

Lancome Mini Beauty Box  5.200 TL değerindeki ürünlerin tamamı şuan sadece 1.599 TL.

Bu fırsatı kaçırmadan sepetinize eklemeyi unutmayın.

Lancome Mini Beauty Box

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Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem

Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem

Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem, cildinizin yeni favorisi olmaya aday! Hafif jel dokusu ile hızla emilir, cildi anında rahatlatır ve gün boyu süren nem desteği sağlar. 

İndirimli fiyatıyla 599 TL.

Lancome Hydra Zen Cildi Yatıştıran Nemlendirici Jel Krem

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Lancome Idôle Kadın Parfüm Seti

Lancome Idôle Kadın Parfüm Seti

Lifting etkili maskara ve  Idôle Le Parfum indirim fırsatıyla sadece 2.899 TL.

Kullanıcı yorumu;

Bayıldım kokusu harika 😻 rimel desen efsanee 💕 bir de yanında miniktester parfümler, kremler göndermişler çok teşekkür ederim 🤍

Lancome Idôle Kadın Parfüm Seti

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Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara ile tek tek ayrılmış, hacimli kirpiklere ulaşın! Özel formülü ve kıvrımlı fırçası sayesinde kirpiklerinize kökten uca kadar dolgunluk ve kaldırma etkisi sunarak bakışlarınızı belirginleştirir. 

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 02 Kahverengi

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Lancome Renergie Cilt Bakım Seti

Lancome Renergie Cilt Bakım Seti

Advanced Genifique, Rénergie H.P.N-300 Peptide Cream ve  Rénergie Göz Kremi sadece 999 TL.

Lancome Renergie Cilt Bakım Seti 15 ml

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