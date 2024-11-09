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Kasımda Haftasonu İndirimleri Bir Başka! Bu haftasonuna Özel İndirimler Burada

etiket Kasımda Haftasonu İndirimleri Bir Başka! Bu haftasonuna Özel İndirimler Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 16:46

Bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimlerde, Philips Lumea Lazer Epilasyon cihazından Under Armour sırt çantasına kadar çeşitli ürünlerde sizlere sunulan fırsatları bir araya getirdik. Bu muhteşem indirimlerle birlikte, evinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve kişisel bakımınızı üst düzeye çıkarmak artık çok daha kolay. 👇😉

Bu içerik 09.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

SenseIQ teknolojisi ile donatılmış Philips Lumea Prestige, evde profesyonel düzeyde bakım sağlayan en etkili IPL cihazı. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde rahat bir deneyim sunan Lumea, vücudun her kıvrımına mükemmel uyum sağlayan akıllı başlıkları ile öne çıkıyor. 250.000 ışık atışı kapasitesine sahip olan bu cihaz, istenmeyen tüyleri hedef alarak pürüzsüz bir cilt için ideal bir çözüm sunar.

İndirimli fiyatı 13.424,00TL.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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UGG Herren Tasman Slip-on Slipper, bu kış favoriniz olmaya aday bir rahatlık ve şıklık sunuyor.

UGG Herren Tasman Slip-on Slipper, bu kış favoriniz olmaya aday bir rahatlık ve şıklık sunuyor.

Özel Tasman şerit örgüsüyle dikkat çeken bu model, 17 mm kalınlığında UGGpure™ hakiki yün iç tabanı sayesinde üstün sıcaklık ve konfor sağlıyor. Hem iç mekanda hem dış mekanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ayakkabı, soğuk günlerde tarzınızı tamamlayan ideal bir seçenek olacaktır.

İndirimli fiyatı 4.287,90TL.

UGG Herren Tasman Slip-on Slipper

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PHILIPS XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

PHILIPS XB9145/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

PHILIPS Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü emiş performansı için tasarlanmış gelişmiş PowerCyclone 10 teknolojisi ile dikkat çekiyor. Güçlü dönme hareketi sayesinde emiş gücünü en üst düzeye taşıyan bu teknoloji, derinlemesine temizlik sağlar. 

İndirimli fiyatı  8.499,00TL.

Kullanıcı yorumu;

Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Daha öncesinde evi hiç süpürmemişim onu anladım. Yüksek çekim gücü arıyorsanız hiç şüpheniz olmasın.Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

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Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, diş etlerinizi koruma amacıyla geliştirilmiş akıllı özelliklere sahiptir.

Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, diş etlerinizi koruma amacıyla geliştirilmiş akıllı özelliklere sahiptir.

Çok sert fırçaladığınızda, 360° basınç sensörü kırmızı bir ışıkla sizi uyarır ve fırçalama hızını otomatik olarak düşürerek ideal basıncı sağlar. Bu özellik, sağlıklı bir fırçalama deneyimi sunarak diş etlerinize zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur.

İndirimli fiyatı 2.327,50TL.

Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Amazon

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi, çok yönlü tasarımıyla sakal düzeltme, tıraş ve hassas şekillendirme işlemlerini tek bir cihazda birleştirir. Hibrit şekillendirici özelliği sayesinde net hatlar ve belirgin kenarlar oluşturmanıza olanak tanır. Hem ıslak hem de kuru kullanım için uygun olan OneBlade, kişisel bakım rutininizi kolay ve pratik hale getirir.

İndirimli fiyatı 901,55TL.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Amazon
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BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu, çocuğunuza panoramik bir görüş imkanı sunarak yolculuğu daha keyifli hale getirir.

BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu, çocuğunuza panoramik bir görüş imkanı sunarak yolculuğu daha keyifli hale getirir.

Üç farklı yatış pozisyonu, sökülebilir iç pedi ve ekstra koltuk minderleri sayesinde küçüklerin konforunu artırır. Bel bölgesine gelebilecek darbeleri azaltan özel yapısı ile güvenliği en üst seviyeye taşıyan bu oto koltuğu, minikler için rahat ve güvenli bir yolculuk deneyimi sağlar.

5.999,00TL yerine 3.499,00TL.

BeSafe iZi Comfort X3 Oto Koltuğu

Kullanıcı yorumu;

Emniyet kemeri ile sabitliyorsunuz ve 2 aşamalı kilit mekanızması var. 2 adet aldık. Kullanışlı ve rahat görünüyor çünkü çocuklar içine oturduğunda hızlı uyuyorlar. Yatay olarak birkaç kademe oynatılabiliyor. Bu sayede bebekler daha rahat uyuyor.

Amazon

Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti Beyaz

Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti Beyaz

3 gündür kullanıyorum. 2 kedim var. İyi ki almışım dedirten cihazlardan biri oldu. Telefonunuzla wi-fi üzerinden bağlanıyorsunuz. Hangi kedi ne zaman girdi takip edebiliyorsunuz ve ister otomatik isterseniz manuel olarak tek bir tuşla oturduğunuz yerden kumu temizliyorsunuz. Temizleme bitkten sonra içindeki otomatik sprey ile güzel bir koku fıslatıyor. Çıkan artıklar bir haznede birikiyor, o dolduğunda yine size uyarı veriyor. Koku yok, sızıntı vs yok. Hayat kurtaran bir cihaz.. Ben çok memnunum.. Tavsiye ederim.Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti Beyaz

Amazon

Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası

Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası

Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası, zorlu hava koşullarına dayanıklı Under Armour Storm teknolojisiyle üretilmiş olup, suya karşı yüksek koruma sağlar. Nefes alabilen ve havalandırmalı file dolgulu arka paneli ile birlikte, ayarlanabilir HeatGear omuz askıları kullanıcıya uzun süreli taşımalarda bile kusursuz bir rahatlık sunuyor.

İndirimli fiyatı  1.221,03TL.

Under Armour UA Hustle 5.0 Backpack Sırt Çantası

Amazon

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi, 1,8 litrelik geniş su haznesi ve kolayca temizlenebilen süt haznesiyle günlük kahve keyfinizi pratik hale getirir. Dokunmatik ekranlı kontrol paneli sayesinde kahve hazırlama sürecini zahmetsiz ve keyifli bir deneyime dönüştüren bu makine, espresso tutkunlarının favorisi olmaya aday.

İndirimli fiyatıyla 20.599,00TL.

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

Amazon

Zwilling 7 Parça Blok Bıçak Seti - Bambu Bloklu

Zwilling 7 Parça Blok Bıçak Seti - Bambu Bloklu

Zwilling 7 Parça Blok Bıçak Seti - Bambu Bloklu

Kullanıcı yorumu;

Müthiş keskin ve kaliteli bıçaklar. Standı harika bir ahşap işçiliğine sahip. Bıçakları kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Kullanım sonrası iyi kurulayıp saklanırsa asla korezyon olmaz, pırıl pırıl her daim kullanılır. Bu bıçaklar ve makas asla bulaşık makinesinde yıkanmamalı.

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JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, güçlü performansı ve konforlu tasarımıyla öne çıkar. 76 saate kadar kesintisiz kullanım sağlayan uzun pil ömrü sayesinde, müziğiniz gün boyu sizinle olur. Hızlı şarj özelliği, kısa sürede yeniden enerji toplamanızı sağlarken, çok noktalı bağlantı fonksiyonu farklı cihazlar arasında kolay geçiş yapmanıza imkan tanır. 

İndirimli fiyatı 2.239,00TL.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

Amazon

Puma Unisex Yetişkin ESS Solid Windbreaker Rüzgarlık Ceket

Puma Unisex Yetişkin ESS Solid Windbreaker Rüzgarlık Ceket

Puma Unisex Yetişkin ESS Solid Windbreaker Rüzgarlık Ceket, şıklığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. Soğuk kış günlerinde sizi rüzgar ve hafif yağmurdan korurken, hafif yapısı sayesinde rahatça hareket etmenize olanak tanır. 

İndirimli fiyatı 1.235,00TL.

Puma Unisex Yetişkin ESS Solid Windbreaker Rüzgarlık Ceket

Amazon
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