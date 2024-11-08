Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Kasım İndirimlerinden Seçtik! Penti’de 2 Alana 2 Hediye Kampanyası

etiket Kasım İndirimlerinden Seçtik! Penti’de 2 Alana 2 Hediye Kampanyası

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 11:04

Kasım ayının cazip indirimleri arasından öne çıkan Penti'nin 2 Al 2 Hediye kampanyası, eksiklerinizi gidermek adına mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu özel kampanya, alışveriş listesini tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir teklif olup, hem ekonomik hem de kaliteli alışverişin kapılarını aralıyor.👇

Bu içerik 08.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Penti Siyah Parlak Tayt

Penti Siyah Parlak Tayt

Penti Siyah Parlak Tayt, göz alıcı parlak kumaşıyla anında fark edilmenizi sağlar. Vücudu saran regular kesimi, her bedene mükemmel uyum sunarken, Light Touch teknolojisiyle cildinizde yumuşacık bir dokunuş hissi bırakıyor.

Penti Siyah Parlak Tayt

Hepsiburada

Penti #Hiççamaşırı Balensiz Dikişsiz GörünmezSütyen

Penti #Hiççamaşırı Balensiz Dikişsiz GörünmezSütyen

Hiççamaşırı Balensiz Dikişsiz Görünmez Sütyen, dikişsiz ve iz bırakmayan tasarımıyla gün boyu üstün konfor sunan, zarif görünümlü bir New Bralette modeli. Balensiz yapısıyla rahat bir kullanım sağlarken, şıklığı ve hafif dokusuyla her anınıza mükemmel uyum sağlar.

Kullanıcı yorumu;

Hayatımda giydiğim en iyi ve rahat sütyen. Bütün arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Bu zamana kadar ne acı cekmisiz. İnanılmaz rahat gerçekten yok gibi.

Penti #Hiççamaşırı Balensiz Dikişsiz GörünmezSütyen

Hepsiburada

Penti Siyah Premier All Day 40 Külotlu Çorap

Penti Siyah Premier All Day 40 Külotlu Çorap

Premier All Day 40 Külotlu Çorap, orta kalınlıkta bir yapıya sahip olup, dikiş izi bırakmayan külot bölümü ile konforunuzu ön planda tutar. Kısa elbiselerle bile rahatlıkla giyebileceğiniz bu çorap, ipek matlığındaki dokusuyla sizlere şıklık katacaktır. 

Penti Siyah Premier All Day 40 Külotlu Çorap

Hepsiburada

Penti Siyah Basic Uzun Kol Üst

Penti Siyah Basic Uzun Kol Üst

Ürünün Regular kalıbı, geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Yani, farklı beden ve vücut tiplerine sahip kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Pamuk malzemesi sayesinde, bu üst  hem hafif hem de nefes alabilir bir yapıya sahip.

Penti Siyah Basic Uzun Kol Üst

Kullanıcı yorumu;

Ürün yumuşacık çok beğendim tavsiye ederim. Ürün pamuklu ve çok rahat. Kumaşı güzel tam bedeninizi alın. Baya kısa ancak kaliteli bir ürün.

Hepsiburada

Penti Lol Up Push Up Balenli Beyaz Sütyen

Penti Lol Up Push Up Balenli Beyaz Sütyen

Penti'nin Lol Up Push Up Balenli Beyaz Sütyen modeli, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Askılı yaka tasarımı, kullanıcısına konforlu bir deneyim sağlarken, aynı zamanda ev içindeki günlük aktiviteler için mükemmel bir seçim oluşturuyor. 

Penti Lol Up Push Up Balenli Beyaz Sütyen

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Penti Classic Tennis 3lü Siyah Soket Çorap

Penti Classic Tennis 3lü Siyah Soket Çorap

Eğer gardırobunuzda yer alması gereken bir ürün varsa, o da Penti'nin Classic Tennis 3'lü siyah soket çorap seti olmalı.

Penti Classic Tennis 3lü Siyah Soket Çorap

Hepsiburada

Penti Çok Renkli Kapişonlu Sweatshirt

Penti Çok Renkli Kapişonlu Sweatshirt

Bu sweatshirt, etik tarım prensiplerine uygun olarak yetiştirilen pamuk kullanılarak üretilmiştir. Regular fit kesimi sayesinde size orta seviyede bir rahatlık sunar ve günlük kullanımda en çok tercih ettiğiniz parça olmaya aday.

Penti Çok Renkli Kapişonlu Sweatshirt

Hepsiburada

Penti New Cami Siyah Üst

Penti New Cami Siyah Üst

Bu atlet, slim fit kesimi ve nötr renk seçeneğiyle her türlü stil ve tercihe kolaylıkla uyum sağlayacak. Ürünün ince lastik askıları, giyen kişiye konforlu bir deneyim yaşatır. 

Kullanıcı yorumu;

M beden aldım çok iyi oldu çok beğendim. Polyester oluşunu sevmedim ama alırken biliyordum bu duruş ancak bu kumaşla oluyor.

Penti New Cami Siyah Üst

Hepsiburada

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Lotus Sütyen, balenli yapısı, kaplaması, dolgusuz olması ve mesh detayları ile dikkat çekiyor. Straplez tasarımı, şıklığı ve modernliği bir arada sunuyor. Ancak bu sütyenin en önemli özelliği, göğüsleri toparlayarak şekillendiren ve onlara kaldırma etkisi sağlayan 'lifting' özelliği. 

Penti Ten Rengi Toparlayıcı Balenli Dolgusuz Lotus Sütyen

Hepsiburada

Penti Premium Dikişsiz Seamless Push Up Şort Korse

Penti Premium Dikişsiz Seamless Push Up Şort Korse

Premium Seamless Push Up Şort Korse, yüksek bel özelliği sayesinde karın, kalça ve bacak bölgelerini rahatça sarmalar. Bu ürün, yumuşak dokusu ve esnek yapısıyla hareket kabiliyetinizi kısıtlamaz, aksine destekler. Aynı zamanda vücudunuzu toparlayarak daha fit ve düzgün bir görünüm sağlar. 

Penti Premium Dikişsiz Seamless Push Up Şort Korse

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Penti Bordo Yüksek Bel Kapitone Detay Perla Eşofman Altı

Penti Bordo Yüksek Bel Kapitone Detay Perla Eşofman Altı

Bordo  Eşofman Altı düz tasarımı ile minimalizmin zarafetini yansıtıyor. Yüksek bel ve lastikli paça detayları, bu eşofman altını hem rahat hem de kullanışlı kılıyor. Regular fit kesimi ise her bedene uyum sağlama özelliği ile dikkat çekiyor ve her zaman şık görünmenizi garanti ediyor. 

Penti Bordo Yüksek Bel Kapitone Detay Perla Eşofman Altı

Hepsiburada

Penti Big Dots Siyah Külotlu Çorap

Penti Big Dots Siyah Külotlu Çorap

Big Dots Külotlü Çorap, dayanıklı yapısı ve pamuk ağlı deseni ile öne çıkmakta. Siyah renkte olan bu külotlu çorap, puantiyeli detaylarıyla dolabınıza fark katacak.

Penti Big Dots Siyah Külotlu Çorap

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın