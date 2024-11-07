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Dikey Süpürge Alma Zamanı! Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Şarjlı Süpürgeler

etiket Dikey Süpürge Alma Zamanı! Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Şarjlı Süpürgeler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 13:28

Temizlikte pratiklik ve hız arayanlar için Kasım ayının göz alıcı indirimlerinden yararlanma zamanı geldi. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun en popüler şarjlı süpürgeleri bir araya getirdik. 

Şimdi dikey süpürge almanın tam zamanı!👇😉

Bu içerik 07.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips XW9383/01 Aqua Kablosuz Dikey Süpürge tüm ihtiyaçlarınıza tek cihazla çözüm!

Philips XW9383/01 Aqua Kablosuz Dikey Süpürge tüm ihtiyaçlarınıza tek cihazla çözüm!

Ultra hızlı fırçalarıyla fark yaratan Aqua Trio 9000, tek bir dokunuşla tam temizlik sağlıyor. Hem sıvıları çekme hem de yüzeyleri süpürme özelliği sayesinde, sert zeminlerde tozu, kiri, lekeleri ve sıvıları tek seferde etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Islak süpürme modu ile hijyeni en üst düzeye çıkarırken, yalnızca süpürme ayarıyla halı, kilim ve yumuşak yüzeyler için de ideal kullanım sunuyor.

İndirimli fiyatı 21.399,00TL.

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arad

Diğer dikey süpürge modellerine göz atmak isterseniz Hepsiburada güvencesiyle buradan bakabilirsiniz.

Hepsiburada

Dyson V11™ Advanced Kablosuz Süpürge gücünü hissettiren üstün performans!

Dyson V11™ Advanced Kablosuz Süpürge gücünü hissettiren üstün performans!

Derinlemesine temizlikte çıtayı yükselten Dyson V11™ Advanced, güçlü emiş gücüyle en zorlu kirleri bile kolayca ortadan kaldırır. 60 dakikaya kadar uzun pil ömrüyle geniş alanlarda kablosuz özgürlüğü yaşayın ve kesintisiz temizlik deneyimi elde edebilirsiniz.

Dyson V11™ Advanced Kablosuz Süpürge

Kullanıcı yorumu;

Orjinal ürün ve ambalaj tüm parçalar kutu içine sabitlenmiş, dübel ve vidasına kadar düşünmüş koymuşlar. Şarj göstergesi 9 dakikada idi kullanıp bitirdik. Harika çekiyor toz boşaltma haznesini aşağı itince açılıp tozları döküyorsun. Gayet kullanışlı, duvara monte edip şarja taktım.

Hepsiburada

Anker Eufy Clean MACH V1 Ultra Buharlı Paspaslı Kablosuz Süpürge hijyenin gücünü evinize taşıyın!

Anker Eufy Clean MACH V1 Ultra Buharlı Paspaslı Kablosuz Süpürge hijyenin gücünü evinize taşıyın!

Sürekli ısıtılmış buhar teknolojisiyle donatılan MACH V1 Ultra, en inatçı lekeleri bile zahmetsizce temizleyerek zeminlerde derinlemesine hijyen sağlar. Isıtılmış buhar ve sulu ozon kombinasyonuyla %99,9’a kadar bakteri temizliği sağlayarak evinizde temizliği yeni bir boyuta taşır. 

İndirimli fiyatı 18.499,00TL.

Anker eufy Clean MACH V1 Ultra Buharlı Paspaslı Kablosuz Süpürge

Diğer dikey süpürge modellerine göz atmak isterseniz Hepsiburada güvencesiyle buradan bakabilirsiniz.

Hepsiburada

Roborock H5 Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürgeyle güçlü ve pratik temizlik!

Roborock H5 Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürgeyle güçlü ve pratik temizlik!

560 ml toz kapasitesi ve 60 dakikaya kadar uzun çalışma süresi ile Roborock H5, temizlikte performans ve konforu bir araya getiriyor. 158 AW emiş gücüyle en ince tozları bile kolayca çekebilen bu güçlü cihaz, temas gerektirmeyen hazne boşaltma özelliği ve yıkanabilir filtresiyle hijyenik kullanım sunuyor.

İndirimli fiyatı 11.999,00TL.

Roborock H5 Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürge

Kullanıcı yorumu;

Kullandığım en iyi ürünlerden bir tanesi bu markanın robotunda kullanıyorum çok memnunum ve bence bu çok iyi bir süpürge inanılmaz çekiyor aldığı parayı sonuna kadar hak eden bir firma roborok.

Hepsiburada

Jet 75E Şarjlı Dikey Süpürge üstün güç, kusursuz temizlik!

Jet 75E Şarjlı Dikey Süpürge üstün güç, kusursuz temizlik!

Farklı zeminlerde maksimum emiş gücü sağlayan Jet 75E, dijital inverter motoruyla 200 W’a kadar güç sunarak her köşede etkili temizlik sağlar. Aerodinamik olarak tasarlanmış hava sistemi, hava akışını optimize ederken, çoklu siklon filtre ince toz parçacıklarını güçlü bir şekilde hapseder. Zemin türü ne olursa olsun, Jet 75E’nin üstün performansıyla evinizde derinlemesine temizlik deneyimi yaşayın!

Sepette indirimli fiyatı10.405,99 TL.

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E

Hepsiburada
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Philips Kablosuz Dikey Süpürge 8000 Serisi güçlü performansla tüm evinizi tek şarjda temizleyin!

Philips Kablosuz Dikey Süpürge 8000 Serisi güçlü performansla tüm evinizi tek şarjda temizleyin!

Philips 8000 serisi, 360° emiş başlığıyla her açıdan tozu ve kiri çekerek temizlikte hız ve verimliliği artırır. Tek bir şarjla 125 m²’den geniş alanları kolaylıkla temizleyebilmenizi sağlayan bu üstün kablosuz süpürge, özellikle geniş evler için idealdir. Gelişmiş teknolojisi sayesinde, daha az çabayla daha fazla alanı etkili bir şekilde temizleyin!

Philips PHILIPS XC8049/01 25.2 V DIKEY SARJLI SUPURGE

Hepsiburada

Arnica ET13450 Solara Dikey Şarjlı Süpürge hafif, pratik ve etkili!

Arnica ET13450 Solara Dikey Şarjlı Süpürge hafif, pratik ve etkili!

10.8 V gücüyle günlük temizlik ihtiyaçlarınıza ideal bir çözüm sunan Arnica Solara, 0,7 litrelik toz kapasitesi ile pratik bir kullanım sağlar. Kompakt yapısı ve etkili performansıyla evinizin her köşesinde rahatlıkla kullanılabilir, hafifliği sayesinde kolayca taşınabilir. 

İndirimli fiyatı 10.999,00TL.

Arnica Et13450 Solara Dikey Şarjli Süpürge

Kullanıcı yorumu;

Emiş gücü oldukça iyi. Tüm aparatların stand içinde yerinin bulunması avantaj. Ergonomik bir yapısı var . Herşeyden önemlisi supurgeden beklenen temizlik işinde oldukça iyi .

Hepsiburada

Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge güç ve şıklığı bir arada yaşayın!

Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge güç ve şıklığı bir arada yaşayın!

Temizlik deneyiminizi en üst seviyeye taşıyan Electrolux Ultimate 800, 25.2 V gücü ile en zorlu kirleri bile zahmetsizce temizler. Evinizin her köşesinde yüksek performans sağlayan bu şık ve güçlü süpürge, 35 dakikaya kadar çalışma süresiyle geniş alanlarda kesintisiz temizlik yapmanıza olanak tanır.

Sepette 14.800,00 TL.

Electrolux Ultimate 800 EP81UB25GG Şarjlı Dikey Süpürge Granit Gri

Diğer dikey süpürge modellerine göz atmak isterseniz Hepsiburada güvencesiyle buradan bakabilirsiniz.

Hepsiburada

Black+Decker BHFEA640WG-QW SUMMITSERIES™ select 21.6V/4.0Ah 4’ü 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Black+Decker BHFEA640WG-QW SUMMITSERIES™ select 21.6V/4.0Ah 4’ü 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Kömürsüz motoru sayesinde üstün güç sunan bu 4’ü 1 arada şarjlı dikey süpürge, evinizin derinlemesine temizliğini sağlarken her türlü zorlu kirle başa çıkabilir. Duvara monte şarj istasyonu ile eğilmeye gerek kalmadan rahatça şarj edebilir, kullanım kolaylığına ulaşabilirsiniz. 

Prime fırsatıyla fiyatı 11.827,00TL.

Black+Decker BHFEA640WG-QW SUMMITSERIES

Diğer dikey süpürge modellerine göz atmak isterseniz Amazon güvencesiyle buradan bakabilirsiniz.

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VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge

VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge

50 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresiyle maksimum hareket özgürlüğü sunan bu kablosuz süpürge, güçlü 250 Watt'lık motoru sayesinde evcil hayvan tüylerini ve ölü derileri zahmetsizce vakumlar. Her türlü zorlu kirle başa çıkarak kapsamlı temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar.

İndirimli fiyatı 14.426,99TL.

VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge

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Tineco iFLoor Breeze Islak/Kuru Dikey Şarjlı Süpürge

Tineco iFLoor Breeze Islak/Kuru Dikey Şarjlı Süpürge

Kompakt tasarımı ve çoklu yüzey temizleme özelliğiyle Tineco iFloor Breeze, evinizin her köşesinde etkili temizlik sunar. Çift tanklı sistemi, temiz su ve kirli suyu ayrı tutarak hijyenik bir temizlik deneyimi sağlar. 150W gücündeki fırçasız dijital motoru ile güçlü emiş gücü, zorlu ve yapışkan kirleri zahmetsizce temizler. 

İndirimli fiyatı  6.999,00TL.

Tineco iFLoor Breeze Islak/Kuru Dikey Şarjlı Süpürge

Amazon

Black+Decker BHFEV362DP 36V Kablosuz Dikey Süpürge Pet Başlıklı, Mor

Black+Decker BHFEV362DP 36V Kablosuz Dikey Süpürge Pet Başlıklı, Mor

Black+Decker dünyaca ünlü bir Alman markası ve bu kaliteyi süpürgenin her ayrıntısında hissettiriyor. Elimiz kolumuz oldu diyebilirim. Öncelikle çekim gücü çok iyi. 36V oluşu nedeniyle şarjı da dayanıklı. 180m2 lik evi komple temizledikten sonra hala 2 diş şarj gösteriyor. Turbo modunda makine deyim yerindeyse çıldırıyor, çok gerekli görmedikçe o moda girmiyorum. Temizliği vs oldukça kolay. Arkadaşlarımın evinde çok pahalı markaları da deneme imkanım oldu. Afaki bir fark göremedim. Hatta bunun çekim gücü hepsine meydan okur. Gürültü seviyesi diğer tüm markalara yakın.

Black+Decker BHFEV362DP 36V Kablosuz Dikey Süpürge Pet Başlıklı, Mor

Diğer dikey süpürge modellerine göz atmak isterseniz Amazon güvencesiyle buradan bakabilirsiniz.

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