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Stanley Alma Zamanı! Gülümseten Kasım Fırsatları’ndan Seçtiğimiz İndirimli Stanley Termoslar

etiket Stanley Alma Zamanı! Gülümseten Kasım Fırsatları’ndan Seçtiğimiz İndirimli Stanley Termoslar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 10:23

Stanley termosların üstün kalitesi ve kullanım kolaylığı artık genel kabul görmüş bir gerçek. Eğer hala bir Stanley termosunuz yoksa, Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan seçtiğimiz indirimli Stanley termoslar tam size göre bir fırsat sunuyor. 

Bu içerik 06.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

Stanley Quencher seyahat termosu, günlük yaşamda, antrenmanlarda veya uzun iş günlerinde içeceklerinizi saatlerce soğuk tutmak için mükemmel bir çözümdür. Gelişmiş kapak tasarımı, sıçramaları en aza indirir, böylece içeceklerinizi güvenle taşıyabilirsiniz. Hem fonksiyonel hem de şık bir görünüm sunarak, hem spor salonunda hem de günlük yaşamda stilinizi tamamlar.

İndirimli fiyatı 1.554,19TL.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

İndirimli fiyatı 1.135,00TL.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 1.06 lt

Amazon

Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi

Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi

Stanley'nin tipik çift duvarlı vakum izolasyonu, içeceklerinizi iki gün boyunca buz gibi ve 10 saat boyunca soğuk tutarak, her anınıza enerji katıyor. Sızdırmaz yapısı ve kolay saklanabilir tasarımıyla bu şişe, aktif yaşam tarzınızı desteklemek için mükemmel bir seçim.

İndirimli fiyatı 1.165,00TL

Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi

Kullanıcı yorumu;

Eşime hediye aldım. Arada ben de içiyorum 2 günlük suyu bile soğuk tutuyor. tasarımı rengi çok hoş.

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Stanley Klasik Legendary Yemek Termosu, paslanmaz çelik yapısıyla dayanıklılığını kanıtlıyor.

Stanley Klasik Legendary Yemek Termosu, paslanmaz çelik yapısıyla dayanıklılığını kanıtlıyor.

Gelişmiş izolasyonu sayesinde, içindeki yemeklerin sıcaklığını dış ortamdan bağımsız olarak korur; yiyecekler 7 saat boyunca sıcak ya da soğuk kalır. Hem şehirde hem de doğada yaptığınız maceralar için mükemmel bir dost olan bu termos, her türlü aktivitede lezzetli yemeklerinizi güvenle yanınıza almanızı sağlıyor.

İndirmli fiyatı 939,18TL.

Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

Amazon

Stanley The Adventure To-Go Bottle termos, maceralarınızda vazgeçilmez bir parter olacak.

Stanley The Adventure To-Go Bottle termos, maceralarınızda vazgeçilmez bir parter olacak.

18/8 paslanmaz çelik ve BPA'sız malzemelerle üretilmiştir, böylece sağlığınızı korurken dayanıklılığından da ödün vermez. Çift duvar vakumlu yalıtımı, içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutar. Kontrollü döküm için stoper özelliği sayesinde, dökme işlemi son derece pratiktir.

İndirimli fiyatı 1.159,00TL.

Stanley The Adventure To-Go Bottle

Amazon
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Stanley Klasik Vakumlu Termos

Stanley Klasik Vakumlu Termos

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 18/8 paslanmaz çelik yapısı ile en zorlu koşullarda bile yüksek performans sunuyor. Arabada, işte, kampta nerede olursanız olun, bu termos her daim yanınızda olmaya hazır. Geniş ağzı sayesinde doldurması ve temizlemesi oldukça pratik. 

Stanley Klasik Vakumlu Termos

Amazon

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası, içindeki sıvıya koku veya tat vermez, böylece her kullanımda saf bir lezzet sunar. Retro ve klasik tasarımıyla zamansız bir şıklığa sahip.  İnce yapısıyla cebinize rahatça sığar; şehre, doğaya veya yolculuğa mükemmel uyum sağlar.

İndirimli fiyatıyla 859,00TL.

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası

Amazon

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, dayanıklılığı artırmak amacıyla dar yalıtım duvarı boşluğu ile tasarlanmış. Sızdırmaz yapısı, kolayca taşınmasını sağlarken, katlanabilir tutacağı ekstra kullanım rahatlığı sunuyor.

İndirimli fiyatı 1.349,00TL.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu

Amazon

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0.47 lt), pratikliği ve dayanıklılığı ile favoriniz olmaya aday.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak (0.47 lt), pratikliği ve dayanıklılığı ile favoriniz olmaya aday.

Basarak açılan kolay kapak tasarımı ve mühürlenen sızdırmaz yapısı sayesinde güvenle taşınabilir. İki aşamalı kapağı, buz eklemeyi ve derinlemesine temizliği kolaylaştırırken, araba bardaklıklarına uyumu ile yolda da kullanım kolaylığı sunar.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Amazon
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