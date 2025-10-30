onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Amazon Gülümseten Kasım Fırsatlarında Günün En Çok Satılan İndirimli Ürünleri

etiket Amazon Gülümseten Kasım Fırsatlarında Günün En Çok Satılan İndirimli Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.10.2025 - 15:17

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri arasından günün çok satan ürünlerini sizler için bir araya getirdik! Telefonlardan termoslara, televizyonlardan tencere setlerine kadar aklınıza gelebilecek pek çok ürün bu kampanyada yer alıyor. Eğer uzun süredir almak istediğiniz ürünler varsa, indirim fırsatlarını kaçırmadan göz atmanızın tam zamanı!

Bu içerik 30.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsung Galaxy S25, yapay zeka destekli özellikleri ve güçlü performansıyla öne çıkıyor, üstelik şu anda indirimiyle almak için tam zamanı!

Samsung Galaxy S25, yapay zeka destekli özellikleri ve güçlü performansıyla öne çıkıyor, üstelik şu anda indirimiyle almak için tam zamanı!

Telefon linki burada

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos 2.3 Litre, %30 indirimiyle kahvenizi hep sıcak yudumlama fırsatı!

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos 2.3 Litre, %30 indirimiyle kahvenizi hep sıcak yudumlama fırsatı!

Linki burada

Apple iPhone 16 Pro Max indirim fırsatlarını kaçırmaman gereken premium bir akıllı telefon!

Apple iPhone 16 Pro Max indirim fırsatlarını kaçırmaman gereken premium bir akıllı telefon!

Şuanda %5 indirimli telefona buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer “evde keyifli bir film gecesi olmadan olmaz” diyorsan, bu televizyon tam senlik!

Eğer “evde keyifli bir film gecesi olmadan olmaz” diyorsan, bu televizyon tam senlik!

Bugün %29 indirim oranıyla hemen sepete ekleyin!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.4 L, içeceklerini saatlerce ideal sıcaklıkta tutmak isteyenler için mükemmel bir seçim!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.4 L, içeceklerini saatlerce ideal sıcaklıkta tutmak isteyenler için mükemmel bir seçim!

Şuanda %10 indirimli

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips HD9650/90 Airfryer XXL, hızlı pişirme, az yağ kullanımı ve geniş aileler için ideal boyutuyla mutfakta pratiklik arayanların indirimle birlikte kaçırmaması gereken bir fırsat.

Philips HD9650/90 Airfryer XXL, hızlı pişirme, az yağ kullanımı ve geniş aileler için ideal boyutuyla mutfakta pratiklik arayanların indirimle birlikte kaçırmaması gereken bir fırsat.

Linki burada

Jumbo Stone 7 Parça Granit Tencere Seti, şuanda %10 indirim oranıyla hemen sepete eklemelik!

Jumbo Stone 7 Parça Granit Tencere Seti, şuanda %10 indirim oranıyla hemen sepete eklemelik!

Tencere seti burada

HP Victus, performansıyla oyun tutkunlarını ve yaratıcı profesyonelleri aynı anda memnun etmeyi başarıyor!

HP Victus, performansıyla oyun tutkunlarını ve yaratıcı profesyonelleri aynı anda memnun etmeyi başarıyor!

Şuanda %23 indirimli!

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın