onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
Yıldızlar Söyledi: Bu Sezon Burcuna En Çok Bu Aksesuarlar Yakışacak!

etiket Yıldızlar Söyledi: Bu Sezon Burcuna En Çok Bu Aksesuarlar Yakışacak!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.10.2025 - 17:25

Yeni sezonun enerjisi, yıldızlardan ilham alan stillerle parlıyor! Hangi burç olursanız olun, tarzınızı tamamlayacak doğru aksesuarla hem enerjinizi yükseltebilir hem de imzanız haline gelecek bir detay yakalayabilirsiniz. İşte burcuna göre bu sezonun favori aksesuarları!

Bu içerik 29.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

♈ Koç: Cesur duruşlarını vurgulamak isteyen Koç’lar, iri taşlı yüzükler ve güçlü zincir kolyelerle stillerine karakter katabilir. Kırmızı ve ateş tonlarındaki takılar ise onların dinamik ruhunu ve lider enerjisini kusursuzca yansıtacaktır.

♈ Koç: Cesur duruşlarını vurgulamak isteyen Koç’lar, iri taşlı yüzükler ve güçlü zincir kolyelerle stillerine karakter katabilir. Kırmızı ve ateş tonlarındaki takılar ise onların dinamik ruhunu ve lider enerjisini kusursuzca yansıtacaktır.

Sizler için önerimiz olan küpeye buradan ulaşabilirsiniz.

Kolye linki burada

♉ Boğa: Zarafet sizin işiniz. Altın detaylı sade bileklikler veya inci küpeler bu sezon sizin imzanız olacak.

♉ Boğa: Zarafet sizin işiniz. Altın detaylı sade bileklikler veya inci küpeler bu sezon sizin imzanız olacak.

Kaliteli materyalleri seven Boğa'lar, sade ama etkileyici bir aksesuarla bile tarzını mükemmel biçimde tamamlar.

Çelik yonca bileklik

İnci küpeler burada

♊ İkizler: Renkli, meraklı ve değişken İkizler burçları için eğlenceli aksesuarlar bu sezonun gözdesi! Çoklu charm bileklikler, karışık yüzük setleri ve pastel tonlu küpeler, İkizler’in enerjik ruhunu yansıtıyor.

♊ İkizler: Renkli, meraklı ve değişken İkizler burçları için eğlenceli aksesuarlar bu sezonun gözdesi! Çoklu charm bileklikler, karışık yüzük setleri ve pastel tonlu küpeler, İkizler’in enerjik ruhunu yansıtıyor.

Bileklik linki burada

Yüzük setine buradan ulaşabilirsiniz.

♋ Yengeç: Romantik ve duygusal Yengeç burçları, nostaljiyle modern detayları buluşturan aksesuarlara bayılacaklar. Gümüş vücut zincirleri, inci detaylı bileklikler ya da mavi taşlı küpeler onların yumuşak enerjisini destekleyecek.

♋ Yengeç: Romantik ve duygusal Yengeç burçları, nostaljiyle modern detayları buluşturan aksesuarlara bayılacaklar. Gümüş vücut zincirleri, inci detaylı bileklikler ya da mavi taşlı küpeler onların yumuşak enerjisini destekleyecek.

Bu sezon Yengeç’ler için “duygusal parlaklık” mottosu öne çıkıyor.

Küpe linki burada

Vücut zinciri

♌ Aslan: Göz kamaştırmayı seven Aslan burçları için bu sezon tam anlamıyla bir sahne! Parıltılı taşlı kolyeler, gösterişli yüzükler ve altın detaylı gözlük zincirleri, Aslan’ın kendine güvenli duruşunu tamamlayacak.

♌ Aslan: Göz kamaştırmayı seven Aslan burçları için bu sezon tam anlamıyla bir sahne! Parıltılı taşlı kolyeler, gösterişli yüzükler ve altın detaylı gözlük zincirleri, Aslan’ın kendine güvenli duruşunu tamamlayacak.

925 Ayar Gümüş Kolye

Gözlük zincirine buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

♍ Başak: Minimal ama şık olmayı seviyorsunuz. İnce zincirli kolyeler, küçük halka küpeler ve zarif saatler sizin sezon anahtarınız.

♍ Başak: Minimal ama şık olmayı seviyorsunuz. İnce zincirli kolyeler, küçük halka küpeler ve zarif saatler sizin sezon anahtarınız.

Hakla küpe linki burada

Wesse saat

♎ Terazi: Estetik anlayışıyla tanınan Terazi burçları, bu sezon pastel tonlu zarif aksesuarlarla parlıyor. Pembe bileklikler, zarif yüzükler ve ince zincirli kolyeler, Terazi’nin zarafetini ortaya çıkaracak..

♎ Terazi: Estetik anlayışıyla tanınan Terazi burçları, bu sezon pastel tonlu zarif aksesuarlarla parlıyor. Pembe bileklikler, zarif yüzükler ve ince zincirli kolyeler, Terazi’nin zarafetini ortaya çıkaracak..

Pembe kuvars taşlı bileklik.

Kolye linki burada.

♏ Akrep: Tutkulu, gizemli ve çekici Akrep burçları için koyu metal tonları ve siyah taşlar bu sezonun yıldızı. Derin bakışlarını tamamlayacak karanlık ama büyüleyici aksesuarlar, Akrep’in mistik enerjisini artıracak.

♏ Akrep: Tutkulu, gizemli ve çekici Akrep burçları için koyu metal tonları ve siyah taşlar bu sezonun yıldızı. Derin bakışlarını tamamlayacak karanlık ama büyüleyici aksesuarlar, Akrep’in mistik enerjisini artıracak.

Ay Yıldız El Yapımı Bronz Broş

Saç tacı burada

♐ Yay: Özgürlüğüne düşkün Yay burçları için etnik ve bohem dokunuşlar öne çıkıyor. Deri bileklikler, rengarenk boncuklu kolyeler ve taş detaylı küpeler onların keşfetmeyi seven ruhuna eşlik eder.

♐ Yay: Özgürlüğüne düşkün Yay burçları için etnik ve bohem dokunuşlar öne çıkıyor. Deri bileklikler, rengarenk boncuklu kolyeler ve taş detaylı küpeler onların keşfetmeyi seven ruhuna eşlik eder.

Deri bileklik linki burada

Boncuk kolye burada

♑ Oğlak: Disiplinli ama bir o kadar da klas Oğlak burçları için zamansız parçalar vazgeçilmez. Gümüş detaylı kol saatleri, minimalist yüzükler, profesyonel duruşlarını destekler.

♑ Oğlak: Disiplinli ama bir o kadar da klas Oğlak burçları için zamansız parçalar vazgeçilmez. Gümüş detaylı kol saatleri, minimalist yüzükler, profesyonel duruşlarını destekler.

Az ama öz parçalarda kaliteyi arayan Oğlak, klasik şıklığın en güçlü temsilcisi!

Saat linki burada

925 Ayar Gümüş Yüzük

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

♒ Kova: Farklı olmayı seven yenilikçi Kova burçları, bu sezon fütüristik küpeler, holografik çantalar veya sıra dışı tasarımlarla tarzına taze bir enerji katıyor.

♒ Kova: Farklı olmayı seven yenilikçi Kova burçları, bu sezon fütüristik küpeler, holografik çantalar veya sıra dışı tasarımlarla tarzına taze bir enerji katıyor.

Chic holografik sırt çantası

Tasarım Küpe linki burada

♓ Balık: Hayalperest ve sezgisel Balık burçları için romantik detaylar ve su elementini çağrıştıran aksesuarlar öne çıkıyor.

♓ Balık: Hayalperest ve sezgisel Balık burçları için romantik detaylar ve su elementini çağrıştıran aksesuarlar öne çıkıyor.

Nazar boncuklu bileklikler, turkuaz taşlı kolyeler veya deniz kabuğu detaylı takılar, Balık’ın zarif ve duygusal enerjisini tamamlayacak.

Nazar  boncuklu bileklik burada

Turkuaz doğal taş kolye

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın