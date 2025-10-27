onedio
Geçtiğimiz Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 10:07

Geçtiğimiz haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için derledik! Penti sütyenlerden Altınyıldız Classics eşofmanlara, telefon kılıflarından okuma kitaplarına  kadar birçok farklı kategoride favoriler öne çıktı. Hem ilginizi çekecek hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünleri gelin birlikte keşfedelim!

Bu içerik 27.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Telefon kılıflarında %25 indirime ek “4 al, 2 öde” kampanyası bu hafta kısa sürede favori fırsatlardan biri oldu!

Birbirinden farklı telefon kılıfları arasında kaybolacaksınız! Siz de bu fırsatı kaçırmayın ve favori kaplarınızı sepete atın.

Dream Mix

Kedi sahiplerinin bayıldığı kampanya hâlâ devam ediyor!

Kedi kumlarında %50’ye varan indirimlere ek olarak, sepette ekstra %15 fırsatı sizi bekliyor.

Biokats Eco Light Pelet Kedi Kumu, hem çevre dostu yapısıyla hem de güçlü emiciliğiyle kedi sahiplerinin gönlünü kazanıyor.

Çehov, bu öyküde dâhilikle delilik arasındaki ince çizgiyi ustalıkla işlerken, okuru da “gerçek mutluluk nedir?” sorusuyla baş başa bırakıyor.

Anton Çehov’un Kara Keşiş adlı uzun öyküsü, hem gerçeklikle hayal arasındaki sınırları hem de insanın içsel çatışmalarını büyüleyici bir dille ele alıyor. Üniversite profesörü Kovrin’in hayatına giren gizemli “kara keşiş” figürü, onun zihninde bir yandan ilham ve yücelik duygusu uyandırırken diğer yandan da akıl sağlığını tehdit eden bir gölgeye dönüşüyor.

Okuyucu yorumu;

Bazı insanlara ayna tutabilecek, kisa ama sonu bir o kadar etkileyici ve akilda kalıcı nadir kitaplardan.

Kara Keşiş

Ortopedik Tabanlık, gün boyu ayakta kalanlar için tam bir kurtarıcı!

Yenilikçi Hyper Boost teknolojisi sayesinde adımlarınızdaki baskıyı azaltırken yumuşak yapısıyla maksimum konfor sunuyor. Spor ayakkabılarınızdan günlük kullanımınıza kadar her adımda destek hissi arayanlar için ideal bir seçim!

Linki burada

Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.

Ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşirken, bir yandan da hayatın küçük anlarındaki güzelliği fark ettiren bu eser, Gospodinov’un şiirsel diliyle okuyucuyu derinden etkiliyor. Yazar, bahçıvan metaforu üzerinden yaşamı bir bahçe gibi ele alıyor: bakımı, sabrı ve kaçınılmaz soluşuyla birlikte.

Linki burada

Sıcak tutan dokusu ve zamansız tarzıyla, dolabınızın vazgeçilmezlerinden biri olacak gibi görünüyor.

Hem rahat kesimi hem de modern tasarımıyla ister hafta sonu gezilerinde ister şehir temposunda konforu yanınızda taşıyın.

Sweatshirt linki burada

Einhell CE-BC 10 M Akü Şarj Cihazı, bu hafta akıllı şarj teknolojisiyle araç bakımını kolaylaştırmak isteyenlerin yıldızı!

Mikro işlemci kontrollü sistemi sayesinde farklı akü tiplerini güvenli ve verimli şekilde şarj ederken, uzun ömürlü kullanım da sunuyor. Hem profesyoneller hem de aracıyla ilgilenmeyi sevenler için tam bir atölye yardımcısı!

Linki burada

Bu hafta Penti Lotus Sütyen, 2 al 1 öde fırsatının sepetleri dolduran ürünü oldu!

Dolgusuz yapısıyla doğal bir görünüm sunarken, balenli tasarımı sayesinde mükemmel destek sağlar. Straplez formu ise omuzları açık elbiselerle kusursuz bir uyum yakalamanıza yardımcı oluyor.

Linki burada

Temizlikte etkin sonuç arayanların radarında olan o ürün de sepetleri doldurdu. 2 al 1 öde fırsatı varken siz de kaçırmayın!

3’lü paketiyle uzun süre kullanım imkânı sunan bu özel havlular, cam, ayna ve parlak yüzeylerde maksimum temizlik etkisi sağlıyor.

Linke buradan ulaşabailirsiniz.

Günlük yemeklerden özel davet sofralarına kadar her anınıza eşlik edecek bu set, hem şıklık hem dayanıklılık arayanlar için harika bir seçim!

Şık tasarımıyla modern mutfaklara kusursuz bir uyum sağlarken, 18/0 paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor.

Linki burada

JBL Tune Buds2 Kulakiçi TWS Kulaklık, müzik tutkunlarının yeni favorisi!

Güçlü basları, net ses kalitesi ve kablosuz kullanım rahatlığıyla her anınıza eşlik eder. Uzun pil ömrü sayesinde gün boyu kesintisiz dinleme keyfi sunarken, kompakt tasarımıyla da cebinizde bile fark etmeyeceksiniz. Spor yaparken, yolculukta ya da işte… her yerde JBL kalitesini yanınızda taşıyın!

Linki burada

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Siyah Jogger Eşofman Altı

Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren modern bir parça. Hafta sonu gezilerinden evdeki dinlenme anlarına kadar her ortamda tarzınızı korumak için birebir!

Buradan göz  atabilirsiniz.

