Geçtiğimiz Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri
Geçtiğimiz haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için derledik! Penti sütyenlerden Altınyıldız Classics eşofmanlara, telefon kılıflarından okuma kitaplarına kadar birçok farklı kategoride favoriler öne çıktı. Hem ilginizi çekecek hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünleri gelin birlikte keşfedelim!
Bu içerik 27.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Telefon kılıflarında %25 indirime ek “4 al, 2 öde” kampanyası bu hafta kısa sürede favori fırsatlardan biri oldu!
Kedi sahiplerinin bayıldığı kampanya hâlâ devam ediyor!
Çehov, bu öyküde dâhilikle delilik arasındaki ince çizgiyi ustalıkla işlerken, okuru da “gerçek mutluluk nedir?” sorusuyla baş başa bırakıyor.
Ortopedik Tabanlık, gün boyu ayakta kalanlar için tam bir kurtarıcı!
Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.
Sıcak tutan dokusu ve zamansız tarzıyla, dolabınızın vazgeçilmezlerinden biri olacak gibi görünüyor.
Einhell CE-BC 10 M Akü Şarj Cihazı, bu hafta akıllı şarj teknolojisiyle araç bakımını kolaylaştırmak isteyenlerin yıldızı!
Bu hafta Penti Lotus Sütyen, 2 al 1 öde fırsatının sepetleri dolduran ürünü oldu!
Temizlikte etkin sonuç arayanların radarında olan o ürün de sepetleri doldurdu. 2 al 1 öde fırsatı varken siz de kaçırmayın!
Günlük yemeklerden özel davet sofralarına kadar her anınıza eşlik edecek bu set, hem şıklık hem dayanıklılık arayanlar için harika bir seçim!
JBL Tune Buds2 Kulakiçi TWS Kulaklık, müzik tutkunlarının yeni favorisi!
AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Siyah Jogger Eşofman Altı
