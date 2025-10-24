Dolabın Karşısında Dakikalarca Düşünmeye Son: 7 Günde 7 Kombin Fikri
Dolabın karşısında dakikalarca “Ne giysem?” diye düşünmeye son! Sizler için 7 günde 7 kombin fikrini derledik; böylece haftanın her günü için stil ilhamı bulmak artık çok kolay. Spor kombinlerden rahat hafta sonu stillerine, şık akşam yemeği kombinlerinden ofis şıklığına kadar birbirinden farklı önerilerimizle tarzınızı kolayca yaratabilirsiniz. Hemen göz atın ve haftanızı stil dolu geçirin!
Bu içerik 22.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pazartesi sendromuyla iş yerinde ne giyeceğini düşünüyorsan, şık simli bir triko kazak ve ona çok yakışan deri kalem etekle hem stilini konuşturabilir hem de enerjini yükseltebilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Salı sallanır" diyerek haftaya enerjik bir dokunuş katmak ister misin? Son zamanların trend ikilisi olan denim ceket ve pantolonu bir araya getirerek cool bir görünüm yakalayabilirsin. Bu kombini ince topuklu bilekte botlarla tamamladığında ise hem şık hem de zahmetsizce havalı bir tarz ortaya çıkar.
Desenli külotlu çorapları uzun blazer ceketlerle kombinlemek bu sezonun en göz alıcı trendlerinden biri. Altına şık bir deri şort eklediğinde hem modern hem iddialı bir stil yakalayabilirsin.
"Ben daha spor tarzlardan hoşlanıyorum” diyenler için zahmetsizce şık olmanın yolu tabii ki taytlar ve sweatshirtlerden geçiyor. Rahatlığın ön planda olduğu bu kombinleri şık sneaker’larla tamamladığında hem gün boyu konforlu hem de stil sahibi bir görünüm elde edebilirsin.
Cuma günü arkadaşlarla kahve içmeye giderken hem şık hem konforlu bir kombin arıyorsan, mini bir şort eteği açık renkli, zarif bir kazakla kombinleyebilirsin. Üstelik bu ikili hem rahat hem de feminen bir hava yaratacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumartesi akşamı dışarı çıkmayı planlıyorsan şahane bir kombin önerim var! Bu sezon simli elbiseler moda ve geceye enerji katıyor. Kombini bant detaylı topuklu ayakkabılarla tamamlayarak zarif bir hava yakalayabilirsin.
Şahane bir deri ceket, beyaz bluz ve bol paça denim kotla pazar kahvaltılarına hem rahat hem şık bir kombin çıkarabilirsin. Bu üçlü, klasik parçaları modern dokunuşlarla birleştiriyor; ister kahve molasında ister arkadaşlarla brunch’ta stilini konuşturabilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın