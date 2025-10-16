onedio
Evinde Yenilik İsteyenler Buraya! Küçük Dokunuşlarla Evin Enerjisini Yenilemenin Yolları

etiket Evinde Yenilik İsteyenler Buraya! Küçük Dokunuşlarla Evin Enerjisini Yenilemenin Yolları

Ceren Tarı
16.10.2025 - 17:47

En güvenli ve huzurlu yaşam alanınız olan evinizde zaman zaman küçük değişiklikler yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Dekorasyona ekleyeceğiniz ufak dokunuşlar, odanın havasını tamamen yenileyebilir. Üstelik bunun için büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok! İşte evinizi kısa sürede ve pratik yollarla canlandırmanızı sağlayacak 10 ürünü sizin için bir araya getirildik.

Bu içerik 16.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Salonumu daha aydınlık ve geniş göstermek istiyorum diyenler için Effe Ayaklı Oval Boy Aynası tam bir çözüm.

Büyük ve şık oval tasarımıyla hem mekânı ferah gösterir hem de dekorasyona zarif bir dokunuş katar. Altın metal çerçevesiyle odanızın odak noktası olurken, ayaklı yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca konumlandırabilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 1.575 TL

Ayaklı Oval Boy Aynası

Sabah kahvaltılarınıza şıklık ve görsellik katmak isteyenler için Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı ideal bir tercih.

Canlı renkleri ve modern tasarımıyla sofralarınızı adeta bir sunum şovuna dönüştürüyor. Hem dayanıklı hem de şık yapısıyla günlük kullanım için mükemmel.

Sepete özel fiyatı 849 TL.

Kullanıcı yorumu;

Paketlenmesi iyi, hepsi sağlam bir şekilde geldi. Desenleri ve renklerini çok beğendim.

Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

Çarşaf takımını değiştirerek yatak odasının enerjisini kolayca yenileyebilirsiniz.

Madame Coco Jeunesse çift kişilik %100 pamuk ranforce baskılı nevresim takımı, hem zarif desenleriyle hem de yumuşacık dokusuyla odanıza taze bir hava katacak.

Sepete özel fiyatı 1.111 TL

Madame Coco Nevresim Takımı

Seramik Baharatlık Seti, modern tasarımıyla mutfağınıza estetik bir dokunuş katarken, her köşede adeta bir tablo gibi duracak.

Vakumlu kapak sistemi sayesinde baharatlarınızın tazeliğini uzun süre korur; hem işlevsel hem de dekoratif bir detay olarak mutfağınızın havasını tamamen değiştirir.

Sepete özel fiyatı 998,99 TL.

Karaca Lina Seramik 4'lü Vakumlu Kapaklı Baharatlık Seti

Koltuk takımından sıkılmaya başladıysanız yastık kılıflarını değiştirerek işe başlayabilirsiniz, odanın havasının nasıl anında değiştiğine şaşıracaksınız.

Premium kadife dokusu ve yumuşacık hissiyle oturma odanıza anında sıcaklık katarken, gradyan renk geçişleriyle modern bir hava oluşturacak.

Yonous Gradyan Renkler Kombo Set Yastık Kılıfları

Odanızın havasını değiştirecek aksesuarların başında tabii ki şık mumlar geliyor.

Ersu Store Tarçın & Elma Kokulu Mum, hem dekoratif beton saksısıyla göz zevkinize hitap ediyor hem de tarçın ve elmanın sıcak, huzur veren kokusuyla ortamı anında yumuşatıyor.

Sepete özel fiyatı 179,10 TL

Ersu Store Tarçın & Elma Kokulu Mum

Bakım eşyalarınızı düzenli tutmak, makyaj malzemelerinize kolayca ulaşmak ve odanıza modern bir dokunuş eklemek istiyorsanız Rani Makyaj Masası, tam size göre.

2 çekmeceli ve raflı tasarımıyla hem geniş bir depolama alanı sunuyor hem de takılarınızı düzenlemenizi kolaylaştırıyor. Şık aynası ve sade beyaz rengiyle de odanızın havasını anında yenileyecek.

Rani BJ102 Makyaj Masası

Misafir banyonuza zarif bir dokunuş katmak istiyorsanız Chakra Sobeska 3’lü Yüz Havlusu Seti, tam aradığınız detay olabilir.

50x80 cm ölçülerindeki bu ekru ve bej tonlarındaki havlular, sade ama bir o kadar da şık görünümleriyle banyonuzun atmosferini anında yenileyecek.

Sepete özel fiyatı 1.609,30 TL

Chakra Sobeska 3'lü Yüz Havlusu

Işık, bir evin atmosferine canlılık katacak en kolay yollardan biri!

Modern Taşınabilir Masa Lambası ise bu konuda tam bir kurtarıcı. Şık ve pratik tasarımı sayesinde evin her köşesine uyum sağlar, ister çalışma alanınıza enerji katsın ister akşamları loş bir huzur yaratsın. Taşınabilir yapısıyla da dilediğiniz yere götürüp evinizin havasını anında değiştirebilirsiniz.

Modern Taşınabilir Masa Lambas

Çay saatlerinin ve kahve sohbetlerinin en kullanışlı ve estetik parçası olarak öne çıkan yan sehpa seti, bulunduğu ortama zarif bir şıklık katacak.

İster salonda dergi ve fincanlarınızı koyun, ister köşede dekoratif bir obje olarak kullanın her haliyle ortama düzen ve tarz kazandırıyor.

SONGMICS Yan Sehpa Seti

Tüm içerikleri
