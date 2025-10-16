onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Estée Lauder İndirimlerinden Under Armour Ürünlerine 16 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 11:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 16 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Estée Lauder indirimlerinden Under Armour ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 16.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Jacobs Espresso Kapsülleri, keskin aroması ve yüksek yoğunluğu ile kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor.

Yoğun kıvamı ve dengeli tadı sayesinde sabah enerjinizi tazelemek ya da gün ortasında kısa bir mola vermek için mükemmel bir seçim.

Şuanda %31 indirimli!

Espresso Kapsülleri

Under Armour Erkek Spor Ayakkabı, hafif yapısı ve Charged Cushioning orta tabanı sayesinde her adımda konfor ve destek sunuyor.

Gündelik yürüyüşlerden spor salonuna kadar her ortamda rahatlıkla kullanılabilen bu model, sade ve şık tasarımıyla da günlük kombinlerine sportif bir dokunuş katacak.

Under Armour UA Charged Surge

Orret Home 30 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Dolap içinde yerden tasarruf etmenizi sağlarken elbiselerden pantolonlara, gömleklerden ceket ve eteklere kadar tüm kıyafetlerinizi düzenli bir şekilde asmanıza yardımcı olur.

Orret Home 30 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Schafer Black Stone Tava + Sahan Seti, granit kaplaması ve dayanıklı yapısıyla mutfakta hem işlevsel hem şık bir parça!

Granit yüzeyi yapışmaz özellik sağlarken lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olur.  Sepette özel fiyat avantajıyla bugün kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

Sepete özel fiyatı1.349 TL

Schafer Black Stone 3 Lü Tava Seti

Moliendo Finest Coffee Moliendo House Blend Filtre Kahve

Evinizi saran aroması ve dengeli içimiyle kahve severlerin yeni favorisi olabilir. Güne keyifli bir başlangıç yapmak için ideal bir tercih!

Sepete özel fiyatı 335,16 TL.

House Blend Filtre Kahve

Chakra ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasına mutlaka göz atmalısınız!

Chakra Oda Kokusu 500 ML Soft Linen, evinizde ferahlık ve huzuru bir araya getiriyor.  Yumuşacık pamuk ve taze sabun notalarını andıran kokusuyla her ortama temizlik hissi yayacak. 

Sepete özel fiyatı 699,30 TL

Chakra Oda Kokusu 500 ML Soft Linen

Kiperin ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Kiper’in %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Çift Hidrolize Kolajen Peptitler içeren bu 50 günlük diyet takviyesi, cilt elastikiyetini artırmaya, saç ve tırnak sağlığını desteklemeye yardımcı olur. 

Kiperin

Estée Lauder makyaj festivali başladı!

Tüm makyaj ürünlerinde %30 indirim kuponu, diğer ürünlerde ise %20 ve %15’e varan ek indirim kuponları sizi bekliyor.

Estee Lauder Seyahat Boy Cilt Bakım Seti

L'Oreal Paris & Maybelline makyaj ürünlerinde sepette tüm indirimlere ek 750'ye 150 TL indirim fırsatı!

Ürünlerin altında %30 üründen kazan kuponu da var ve birleşiyor!

L'Oreal Paris Telescopic Gold Maskara

Pierre Cardin, US Polo marka ev giyim ve iç giyim ürünlerde %50'ye varan indirimler!

U.S. Polo Assn. Kadın Büstiyer Şort Takım, rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren tasarımıyla iç giyim koleksiyonunuzun favorisi olmaya aday.

İndirimli fiyatıyla 506.00 TL.

U.S. Polo Assn. Kadın Büstiyer Şort Takım

Telefon kaplarında indirimlere ek 4 al 2 öde fırsatı!

Bu telefon kılıflarının sevimliliğine bayılacaksınız. Üstelik her rengi mevcut.

%25 indirimli fiyatıyla  449.00 TL.

Doodles

Limonian'da tüm markalarda %65'e varan sonbahar indirimleri!

Bibimcos, Chamos, Cos De Baha, Cosrx, d'Alba, İlso, Lagom, Limonian ve daha birçok markada sevilen ürünlere hemen göz atmalısınız.

ma:nyo Galac Whitening Vita Toner

Royal canin kedi ve köpek mamalarında %44 indirim!

Hassas mideye sahip yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş.  Sindirimi kolaylaştıran dengeli içeriği sayesinde kedinizin konforlu bir şekilde beslenmesini sağlar.

Royal Canin Kedi Maması

