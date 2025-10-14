onedio
21 Ekim 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
14.10.2025 - 09:05

21 Ekim Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 Kg 270 TL

  • Dardanel Ton Balığı 179 TL

  • Tukaş Makarna Sosu Çeşitleri 34,50 TL

  • Mutlu Makarna Çeşitleri 19 TL

  • Becel Margarin Kase Klasik&Tereyağı Keyfi 85 TL

  • Alberto Tortilla Lavaş Ekmek 69,50 TL

  • Doyum Bulgur Çeşitleri 29,50 TL

  • Kühne Barbekü Sos 84,50 TL

  • Chef Seasons Tavuk Sosu Çeşitleri 49,50 TL

  • Cem Siyah Zeytin 199 TL

  • Marmarabirlik Yeşil Zeytin 160 TL

  • Koska Üzüm Pekmezi 139 TL

  • İnci Tahin 149 TL

  • Kemal Öz Çorum Mantısı 45 TL

  • Indomie Noodle 10’lu Paket Körili 750 gr - Tavuk Aromalı 99,75 TL

  • Kent Boringer Pirinç Unu 16 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 149 TL

  • Tariş Beyaz Sirke 2 Litre 39,50 TL

  • Çınarköy Elma Sirkesi 1 Litre 34,50 TL

  • Hasata Kadim Maş Fasulyesi & Karabuğday 47,50 TL

  • Hasata Kadim Chia Tohumu 49,50 TL

  • Hasata Kadim Keten Tohumu 29,50 TL

  • Knorr Tavuk Bulyon 24’lü 55 TL

  • Uno Susamlı Grissini 32,50 TL

Perfect Delight Kuru Meyve Çeşitleri 62 TL

  • Lipton Demlik Süzen Poşet Siyah Çay 100'lü 119 TL

  • Cosby Dev Yumurta Oyuncaklı Kakaolu Draje 59 TL

  • Cosby Fun Oyuncaklı Yumurta 59 TL

  • Cosby Box Oyuncaklı Kakaolu Draje 39 TL

  • Original Gourmet Barbie & Hot Wheels Şekilli Yumuşak Şeker 29 TL

  • Şerit Yumuşak Şeker 140 gr 29 TL

  • Nescafe Blend 37 Çözünebilir Kahve 99 TL

  • Nilky Yulaf Sütlü Çilekli Matcha Latte 55 TL

  • Avoya Frenk Üzümü & Papatya Aromalı Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 39,50 TL

  • Züber Soğuk Çay Çeşitleri 39,50 TL

  • Cafe Crown Hazır Kahve Çeşitleri Fındık Aromalı - Karamel Aromalı 49,50 TL

  • Nestle 1927 Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 119 TL

  • Ülker İstanbul Fındıklı Dolgulu, Çıtır Kadayıflı ve Baklavalı Sütlü Çikolata 79 TL

  • Eti Çifte Kavrulmuş Petibör 45 TL

  • Eti Crax Patlamış Mısırlı Kraker 11,50 TL

  • Emsal Kova Yer Fıstığı Ezmesi Parçacıklı/Şekersiz 149 TL

  • Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 44 TL

  • Ülker Halley Mini Karadut Dolgulu 21 TL

  • Eti Karam Gurme 69 TL

  • Ülker Dore Sütlü Çikolatalı Kremalı Bisküvi 59 TL

  • Seyran Çiğ Karışık Kuruyemiş 139 TL

  • Patito Mısır Çerezi Tuzlu Karamelli 23,50 TL

  • Star Krak Mısır Çerezi 90 gr Tuzlu - Biftek Soğan Aromalı 19 TL

  • Delly Meyve Bar 3x35 gr Bademli ve Portakallı - Bademli ve Muzlu 89 TL

  • Mentollü Olips 49 TL

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsül 249 TL

  • ART Sıvı Çamaşır Deterjanı Tüm Renkler 3 Litre 129 TL

  • Bingo Soft Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 149 TL

  • Mr.Oxy Konsantre Toz Deterjan 1,5 Kg 129 TL

  • Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 960 ml 69 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90’lı 79 TL

  • Molped Supernight Hijyenik Ped 99 TL

  • Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 69 TL

  • Familia Plus Natural Çek-Al Mendil 3 Katlı 26,50 TL

  • Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre Okyanus Esintisi - Doğaya Kaçış 89 TL

  • Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 57,50 TL

  • Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 Litre 89 TL

  • Domestos Wc Blok 50 gr Okyanus Esintisi 34,50 TL

  • Energizer Alkalin Power Kalın Pil AA 99 TL

  • Energizer Alkalin Power İnce Pil AAA 99 TL

  • Energizer Lithium Düğme Pil Cr2032 89 TL

  • Ledolet Filament Ampul St64 - G80 59 TL

  • Repute Deodorant 150 ml 65 TL

  • Green World Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 79 TL

  • Mara Duş Jeli 350 ml 79 TL

  • Mara Damla Başlıklı Biberiye Lavanta Bakım Yağı 100 ml 109 TL

  • Mara Biberiye Lavanta Saç Suyu 200 ml 109 TL

  • Rebull Saç Parfümü 50 ml 119 TL

  • Urban Care Saç Maskesi 25 ml 25 TL

  • Kadın Hipster 189 TL

  • Kadın Brazilian 189 TL

  • Kadın Brief 189 TL

  • Kadın Bato 189 TL

  • Lily Micro Toparlayıcı Sütyen 269 TL

  • Micro Lotus Sütyen 269 TL

  • Venus Sütyen 269 TL

  • Kadın Soket Çorap 95 TL

  • Erkek Soket Çorap 99 TL

  • Erkek Çocuk Şimşek Spor Çorap 59 TL

  • Erkek Uomo Boxer 139 TL

