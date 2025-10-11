İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
11 - 17 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL
Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL
Eti Hoşbeş Gofret 37 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin Yıldızları
Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları
16 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL
Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL
Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL
Pierre Cardin 8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL
Asos Oyuncu Koltuğu 2.799 TL
Lav Kapaksız Kavanoz 1000cc 19,50 TL
Jwin SDP-214 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 17.999 TL
Pilsan Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL
Ev Terliği Çeşitleri
17 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL
Hava Pompası ve Hava Takviye Cihazı 1.990 TL
TCL 43" Full HD QLED Android Tv 11.250 TL
Fisher Price Eğitici Köpekçik 1.290 TL
Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL
OiOi Silikon Mama Önlüğü 285 TL
ChefPro Tek Fiyat Çelik Ürünler 319 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL
ŞOK 11 - 14 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kreuzer Poşet Yapıştırıcı 129 TL
Olta Seti 699 TL
