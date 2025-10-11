onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.10.2025 - 09:04

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

11 - 17 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Karadeniz Çayı 1 Kg 199 TL

  • Efor Geleneksel Karadeniz Çatı 1 Kg 155 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

  • Balküpü / Irmak / Doğuş Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 115 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 89,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimi Tost Peyniri 350 gr  99 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimi Tost Peyniri 500 gr  139 TL

  • Sütaş / İçim Kaşar Peyniri 500 gr 159 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 29 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 189 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 135 TL

  • Lezita Piliç Şinitzel 700 gr 89 TL

  • Lezita Piliç Salam 850 gr 79,50 TL

  • Dardanel Ton Balığı 3x75 gr 149 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 299,50 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 160 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 65 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 65 TL

  • Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 139 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 129,90 TL

  • Gillette Sensor3 4 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 195 TL

  • Clear Kadın / Erkek Şampuan Çeşitleri 350 ml 139 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 42,50 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 112,50 TL

  • Veet Klasik Tğy Dökücü Krem 100 ml 112,50 TL

  • Vaseline Jel Krem 50 ml 84,75 TL

  • Axe Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml 149 TL

  • Slazenger Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 229 TL

Eti Hoşbeş Gofret 37 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 89,50 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Bloğu 3'lü 89,50 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

16 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL

  • Philips 55' 4K UHD Led Dolby Athos Smart Tv 21.999 TL

  • Fobem 50' UHD Whale Tv 11.999 TL

  • Onvo 40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.499 TL

  • HI-LEVEL 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL

  • Piranha Kablosuz Şarj Standlı Masa Lambası 349 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 329 TL

  • Piranha Magsafe Powerbank 5.000 mAh 599 TL

İndirimli televizyonlara buradan göz atmayı unutmayın.

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.999 TL

  • Buzdolabı 19.999 TL

  • Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.599 TL

  • Regal Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.490 TL

  • Volta Elektrikli Moped 39.990 TL

  • Volta Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Revolt 59.990 TL

Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi 999 TL

  • Piranha Sıcak Hava Tabancası 749 TL

  • Piranha 110 Parça Hobi Seti 899 TL

  • Piranha Şarjlı Vidalama 999 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 799 TL

  • Piranha Lehim Havya Seti 349 TL

  • Piranha Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.049 TL

  • Piranha Şarjlı Lazer Metre 999 TL

  • Piranha Şarjlı Vidalama 899 TL

  • Piranha Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.249 TL

  • Kiwi Şarjlı Testere 1.599 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan indirimler burada.

Pierre Cardin 8 Başlıklı Saç Şekillendirici 5.999 TL

  • Pierre Cardin IPL Lazer Epilasyon Cihazı 1.999 TL

  • Pierre Cardin Manikür Seti 349 TL

  • Pierre Cardin Yüz Temizleme Cihazı 479 TL

  • Pierre Cardin EMS Cilt Bakım Cihazı 599 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 649 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 599 TL

  • Pierre Cardin EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 749 TL

  • Pierre Cardin Led Makyaj Aynası 279 TL

  • Pierre Cardin Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL

  • Pierre Cardin Ayak Masaj Aleti 279 TL

  • Pierre Cardin 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.499 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

  • Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

  • Kafa Masaj Aleti 599 TL

  • Boyun ve Sırt Masaj Aleti 1.099 TL

  • Pierre Cardin Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL

  • Pierre Cardin Silikon Yastık 199 TTL

Asos Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

  • Oyuncu Masası 1.999 TL

  • Şönil Dokuma Halı 120x180 cm 999 TL

  • Şönil Dokuma Yolluk 80x150 cm 599 TL

  • Bordürlü Banyo Havlusu 119 TL

  • Bordürlü Yüz Havlusu 59 TL

  • Pötikare Sofra Bezi 99,50 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • Kadın Kısa Konç Tenis Çorabı 15 TL

  • Erkek Soket Çorap 7'li 99,50 TL

  • Rainwalker Şemsiye 219 TL

  • Yedekli Tüy Toplama Rulosu 125 TL

Lav Kapaksız Kavanoz 1000cc 19,50 TL

  • Bambu Kapaklı Saklama Kabı 2'li 149 TL

  • Cam Fincan 22,50 TL

  • Papilla İkiz Balık Tavası 499 TL 

  • Keramika Makarna Tabağı 99,50 TL

Jwin SDP-214 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 17.999 TL

  • Jwin Tam Boy Keman 2.499 TL

  • Tabureli Dijital Bateri Seti 10.999 TL

Pilsan Oyuncak Eğlenceli Ördekler 399 TL

  • Oyuncak Pilli Robot 429 TL

  • Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL

  • Oyuncak Alisa'nın Çamaşır Makinesi 159 TL

Ev Terliği Çeşitleri

👇

Süpermarket ürünlerinde 4 Al 3 Öde fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

17 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

  • Rexon Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.790 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

  • Keysmart Personal Blender 999 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.299 TL

  • Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.450 TL

  • Çocuk Oda Nemlendiricisi 329 TL

  • Şarjlı Çocuk Diş Fırçası 399 TL

  • Isı ve Nem Ölçer 249 TL

  • Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 349 TL

  • Siyah Nokta Temizleyicisi 349 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Hava Pompası ve Hava Takviye Cihazı 1.990 TL

  • Hava Pompası ve Hava Takviye Cihazı 1.990 TL

  • Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL

  • Araç İçi Led Göz 349 TL

  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL

  • Proware Akülü Vidalama 1.750 TL

  • Araç İçi Kapı Kolu Organizer 179 TL

  • Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 175 TL

  • Araç Lastik Tamir Kiti 175 TL

  • Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 175 TL

TCL 43" Full HD QLED Android Tv 11.250 TL

  • TCL 65' 4K HDR Google Tv 26.900 TL

  • Manyetik Araç Telefon Tutucu 249 TL

  • Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL

  • Araç İçi Numaratör 49 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu 110 TL

  • Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL

  • Araç Bel Desteği 69 TL

  • Araç İçi FM Transmitter 179 TL

  • Araç İçi Çöp Kovası 129 TL

  • Izgara Telefon Tutucu 139 TL

  • Araç İçi Küllük 129 TL

  • Fosforlu Sibop Kapağı ve Tekerlek Etiketi 59 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu ve Telefon Numarası Göstergesi 149 TL

Fisher Price Eğitici Köpekçik 1.290 TL

  • Eğitici Masalcı Tırtıl 799 TL

  • Eğitici Oyun Kumandası 559 TL

  • Doodle Yazı Tahtası 559 TL

  • 3 boyutlu Çiftliğim 109 TL

  • Eğitici Masalcı Plak Çalar 119 TL 

Fisher Price oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL

  • Pelüş Lama 699 TL

  • Renkli Top Yuvarlama Kulesi 199 TL

  • Sevimli Tospik Oyuncak 239 TL

OiOi Silikon Mama Önlüğü 285 TL

  • Mama Sandalyesi 699 TL

  • OiOi Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL

  • Biberon Kurutucu 49 TL

  • Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL

  • Aktivite Minderi 319 TL

Anne çocuk ürünlerinde %70'e varan indirimler burada.

ChefPro Tek Fiyat Çelik Ürünler 319 TL

  • Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 3'lü 139 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 89 TL

  • Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 219 TL

  • Paşabahçe Frezya Büyük Servis Kasesi 99 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 149 TL

  • Rakle Rimli Baskılı Çay Seti 4'lü 269 TL

  • Rakle Rimli Baskılı Pasta Takımı 249 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 159 TL

  • Benante Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL

  • Glass in love Cam Çay Fincan Seti 6'lı 189 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 65 TL

  • Colorina Salata / Servis Kasesi 24 cm 75 TL

  • Colorina Salata / Servis Kasesi 28 cm 85 TL

  • Rooc Mutfak Bıçağı 6'lı 119 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Katlanır Çamaşır Selesi 319 TL

  • Katlanır Su Kovası 209 TL

  • Çocuk Küveti 559 TL

  • Maşrapa 79 TL

  • Dökülmeyen Mama Kasesi 129 TL

  • Bölmeli Silikon Mama Tabağı 109 TL

  • Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 69 TL

  • Desenli Çerezlik 55 TL

  • Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 139 TL

  • Desenli Oyuncak / Saklama Kutusu 239 TL

  • Bebek Basamağı 159 TL

  • Biberon Fırçası 19 TL

  • Çocuk Alıştırma Klozeti 479 TL

  • Banyo-Mama Oturağı 269 TL

  • Çocuk Askısı 6'lı 27 TL

  • Lisanslı Çöp Kovası 89 TL

  • Bebek Küvet Filesi 55 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 79 TL

  • Saklama Kabı 3'lü 39 TL

ŞOK 11 - 14 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kreuzer Poşet Yapıştırıcı 129 TL

  • Kreuzer Vakum Makinesi 499 TL 

  • Hascevher Çift Taraflı Balık Tavası 499 TL 

  • Güveç Balık Tava 119 TL 

  • Güveç Kase 89,95 TL 

  • Dolma Kapağı 50 TL 

  • Balık / Salyangoz Figürlü Bambu Sunumluk 129 TL

  • Figürlü Bambu Kesme Tahtası 179 TL 

  • Desenli Pompalı Termos 319 TL 

  • Paşabahçe Balık Figürlü Tabak 100 TL 

  • Paşabahçe Casablanca Bardak 19,95 TL 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL 

  • Büyük Izgara Teli 75 TL 

  • XL Kamp Sandalyesi 599 TL 

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 399 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Olta Seti 699 TL

  • Balıkçı Pensesi 129 TL 

  • Balıkçı Makası 59,95 TL 

  • Olta Sehpası 299 TL

  • 11,5 cm Sahte Balık 75 TL 

  • 9 cm Sahte Balık 64,95 TL 

  • 7,5 cm Sahte Balık 59,95 TL

  • 10'lu Silikon Sahte Yem 59,95 TL 

  • 5'li Olta Kancası 59,95 TL 

  • Olta Zili 29,95 TL

  • Olta Misinası 100 TL 

  • Ledli Kafa Lambası 50 TL 

  • Balıkçı Eldiveni 100 TL 

  • 10'lu Klipsli Fırdöndü 50 TL

  • 5'li Zoka 75 TL 

  • 10'lu Fosfor Çubuğu 50 TL 

  • 17' Raflı Takım Çantası 299 TL

  • Balıkçı Çantası 399 TL 

  • Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 100 TL 

  • Balıkçı Taburesi 79,95 TL 

  • Kamp Sandalyesi 279 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı Sütlü 120 TL 

  • 100'lü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 60 TL 

  • Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 45 TL 

  • Heinz Ranch / American Burger 50 TL 

  • Sensodyne Çürüklere Karşı Koruma Diş Macunu 75 TL

