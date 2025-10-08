onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
ŞOK'a Vakum Makinesi Geliyor! 11 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Vakum Makinesi Geliyor! 11 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.10.2025 - 15:44 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 15:45

ŞOK 11 - 14 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 14 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kreuzer Poşet Yapıştırıcı 129 TL

Kreuzer Poşet Yapıştırıcı 129 TL

  • Kreuzer Vakum Makinesi 499 TL 

  • Hascevher Çift Taraflı Balık Tavası 499 TL 

  • Güveç Balık Tava 119 TL 

  • Güveç Kase 89,95 TL 

  • Dolma Kapağı 50 TL 

  • Balık / Salyangoz Figürlü Bambu Sunumluk 129 TL

  • Figürlü Bambu Kesme Tahtası 179 TL 

  • Desenli Pompalı Termos 319 TL 

  • Paşabahçe Balık Figürlü Tabak 100 TL 

  • Paşabahçe Casablanca Bardak 19,95 TL 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL 

  • Büyük Izgara Teli 75 TL 

  • XL Kamp Sandalyesi 599 TL 

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 399 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Olta Seti 699 TL

Olta Seti 699 TL

  • Balıkçı Pensesi 129 TL 

  • Balıkçı Makası 59,95 TL 

  • Olta Sehpası 299 TL

  • 11,5 cm Sahte Balık 75 TL 

  • 9 cm Sahte Balık 64,95 TL 

  • 7,5 cm Sahte Balık 59,95 TL

  • 10'lu Silikon Sahte Yem 59,95 TL 

  • 5'li Olta Kancası 59,95 TL 

  • Olta Zili 29,95 TL

  • Olta Misinası 100 TL 

  • Ledli Kafa Lambası 50 TL 

  • Balıkçı Eldiveni 100 TL 

  • 10'lu Klipsli Fırdöndü 50 TL

  • 5'li Zoka 75 TL 

  • 10'lu Fosfor Çubuğu 50 TL 

  • 17' Raflı Takım Çantası 299 TL

  • Balıkçı Çantası 399 TL 

  • Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 100 TL 

  • Balıkçı Taburesi 79,95 TL 

  • Kamp Sandalyesi 279 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 3'lü Nestle 1927 Antep Fıstıklı Sütlü 120 TL 

  • 100'lü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 60 TL 

  • Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 45 TL 

  • Heinz Ranch / American Burger 50 TL 

  • Sensodyne Çürüklere Karşı Koruma Diş Macunu 75 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın