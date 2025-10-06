onedio
etiket ŞOK'a Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.10.2025 - 15:14

ŞOK 8 - 14 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Haftanın Fırsatları

👇

Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL

  • Sinbo Stand Mixer Set 2.999 TL 

  • 2'li Arzum Minio Duo Kahve Makinesi 2.499 TL 

  • Tea Blend Çay Makinesi 1.499 TL 

  • Singer Dikiş Makinesi 5.499 TL 

  • Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.599 TL 

  • Kiwi Su Isıtıcı 849 TL 

  • Piranha Tws Kulaklık 349 TL 

  • Piranha Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 375 TL 

  • S-Link Vantuzlu Powerbank 10.000 Mah 599 TL 

  • Torima Wireless Klavye Mouse Set 329 TL 

  • Petrix Dokunmatik Armut Gece Lambası 219 TL

Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar Burada

PiranTech Beyaz Buharlı Temizlik Makinesi 4.799 TL

  • Şamdan Dikey Istıcı 1.599 TL 

  • Şamdan Quartz Isıtıcı 1.499 TL 

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL 

  • Kiwi Fanlı Isıtıcı 549 TL 

  • Sinbo Termostatlı Yağlı Radyatör 1.899 TL 

  • Torima Şarjlı Tiftik Makinesi 279 TL 

  • Color 4 in 1 Pilli Temizlik Fırçası 249 TL 

  • Philips Erkek Bakım Seti 1.150 TL 

  • Philips Saç Kurutma Makinesi 849 TL 

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL 

  • Range Vector Dikey Süpürge 1.199 TL

Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak 399 TL

  • Kadın İçi Şardonlu Sweatshirt 379 TL 

  • Erkek / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 279 TL 

  • Kadın Düğmeli Süpersoft Pijama Takımı 499 TL 

  • Kadın Şardonlu Tek Alt 119 TL 

  • Erkek Flanel Gömlek 279 TL

  • Kadın / Erkek Mikrosüet Tek Alt 179 TL 

  • Kadın Dantelli Kaşkorse Atlet 79 TL 

  • Kadın Dantelli Kaşkorse Bato Slip 100 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 100 TL

Luxin ABS Büyük Boy Valiz 779 TL

  • Luxin ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

  • Luxin ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL

Tüm içerikleri
