ŞOK'a Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 8 - 14 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL
PiranTech Beyaz Buharlı Temizlik Makinesi 4.799 TL
Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak 399 TL
Luxin ABS Büyük Boy Valiz 779 TL
