Amazon Prime Alışveriş Festivali Başladı! Binlerce Üründe Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Amazon Prime Alışveriş Festivali Başladı! Binlerce Üründe Öne Çıkan Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı
06.10.2025 - 16:00

Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. 6-13 Ekim arasında binlerce üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Mutfak aksesuarlarından ev yaşam ürünlerine, kozmetik seçeneklerinden sepet indirimlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu fırsatlarla dolu festivalde, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bu özel indirimlerden yararlanmak için dilediğiniz ürünleri hemen sepetinize ekleyin ve alışverişin keyfini çıkarın. 

Bu içerik 06.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon Prime Alışveriş Festivali'ne Özel Öne Çıkan Sepet İndirimleri:

Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı

Nıvea ürünlerinde 350 TL üzerine 100 TL tasarruf fırsatı

Unilever ürünlerinde 400 TL'ye 100 TL indirim

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 2.'ye %50 indirim

Optimum ürünlerinde %15 indirim

Çoklu süpermarket ürünlerinde 250 TL'ye %25 indirim

Prima, Fairy, Ariel, Alo ürünlerinde 2.000 TL'ye 500 TL

Cilt bakım ürünlerinde 1.000 TL'ye %20 indirim

Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde

Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü OptimalTEMP Teknolojisi, ütü yapmayı hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor.

Yüksek buhar gücü kırışıklıkları anında açarken, OptimalTEMP teknolojisi farklı kumaş türlerinde ideal sıcaklığı otomatik ayarlayarak yanma riskini ortadan kaldırıyor.   Kıyafetlerini uzun süre korumak ve zamandan tasarruf etmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü

Prime alışveriş festivali ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

HP Victus – AMD Ryzen™ 7 8845HS, 16 GB DDR5 RAM, özellikle öğrenciler için ideal bir seçenek.

Dayanıklı tasarımı ve geniş depolama alanıyla okul ve günlük kullanım için pratik bir çözüm. Eğer hem verimli çalışmak hem de taşınabilir bir cihaz arıyorsan, HP Victus tam ihtiyacını karşılayabilir.

HP Victus | AMD Ryzen™

Prime alışveriş festivali bilgisayar kategorisinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti

Özel kova tasarımı ve pedalı, elleri yormadan pratik bir kullanım sunuyor. Cam, ahşap ve seramik gibi farklı yüzeylerde etkili temizlik sağlarken, ideal emicilik özelliği sayesinde su ve kirleri hızlıca topluyor. 

Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti

Prime alışveriş festivali ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Jacket

Modern kesimi ve şık rengiyle günlük kombinlerini tamamlamak için ideal. Eğer kış aylarında hem rahat hem de şık bir ceket arıyorsan, Columbia’nın bu modeli tam sana göre.

Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Jacket

Moda kategorisinde yer alan indirimler

Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, 0.60 lt

Dayanıklı paslanmaz çelik yapısı, uzun ömürlü bir kullanım sağlarken modern tasarımıyla da her ortamda şık görünüyor. Eğer yanından ayrılmak istemediğin içeceklerini her an soğuk tutmak istiyorsan, bu termosu değerlendirebilirsin.

Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, 0.60 lt

Mutfak kategorisinde yer alan diğer indirimler burada

LEGO Icons Minik Bitkiler 10329, yetişkinler için tasarlanmış dekoratif ve koleksiyonluk bir yapım seti.

Eğer hem eğlenceli bir aktivite yapmak hem de dekorasyonuna şık bir parça eklemek istiyorsan, bu set favorin olmaya aday.

LEGO Icons Minik Bitkiler

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Selpak Tuvalet Kağıdı, 3 Katlı, 32'li, 1 Paket

Özel fil desenli Selpak Tuvalet Kağıdı; 3 katlı kalın ve dolgun yapısı ile size ve sevdiklerinize hassas temizlik sağlar.

Selpak Tuvalet Kağıdı, 3 Katlı, 32'li, 1 Paket

Sağlık ve kişisel bakım kategorisinde yer alan indirimler

Fisher-Price Eğlen ve Öğren Eğitici Hikaye Kitabı

Kullanıcı yorumu;

Harika bir oyuncak, gerçekten eğitici.9 aylık bebeğimin şimdi artık daha çok dikkatini çekiyor. İçinde 6 şarkılı masal var, tuşlara dokununca sayfalardaki nesnelerden bazılarının ismini ,rengini, şeklini söylüyor. Kargo gelirken ses çıkara çıkara gelmiş kargocunun başı şişmiştir muhtemelen ama içinde pilinin olması hoş. Kaliteli bir ürün, sapasağlam. Başka çocuklara da saklanır.

Fisher-Price Eğlen ve Öğren Eğitici Hikaye Kitabı

Camper Runner Four Erkek Bağcıklı Ayakkabı

Hafif yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, modern tasarımıyla her kombine uyum sağlayacak. İster kot pantolonla ister şık spor kombinlerle kullan, bu ayakkabı rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Camper Runner Four Erkek Bağcıklı Ayakkabı

Moda kategorisinde yer alan indirimler

Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, ağız ve diş sağlığını pratik ve etkili bir şekilde desteklemek isteyenler için ideal.

Yüksek performanslı titreşimleri sayesinde plakları derinlemesine temizlerken, ergonomik tasarımı ile konforlu bir fırçalama deneyimi sunuyor. İki farklı renk seçeneğiyle ailecek kullanım veya yedek fırça avantajını değerlendirebilirsiniz.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Sağlık ve kişisel bakım kategorisinde yer alan indirimler

