Amazon Prime Alışveriş Festivali Başladı! Binlerce Üründe Öne Çıkan Fırsatlar
Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. 6-13 Ekim arasında binlerce üründe cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Mutfak aksesuarlarından ev yaşam ürünlerine, kozmetik seçeneklerinden sepet indirimlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu fırsatlarla dolu festivalde, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bu özel indirimlerden yararlanmak için dilediğiniz ürünleri hemen sepetinize ekleyin ve alışverişin keyfini çıkarın.
Amazon Prime Alışveriş Festivali'ne Özel Öne Çıkan Sepet İndirimleri:
Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü OptimalTEMP Teknolojisi, ütü yapmayı hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor.
HP Victus – AMD Ryzen™ 7 8845HS, 16 GB DDR5 RAM, özellikle öğrenciler için ideal bir seçenek.
Vileda VLDTurbo Turbo Pedallı Temizlik Seti
Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Jacket
Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, 0.60 lt
LEGO Icons Minik Bitkiler 10329, yetişkinler için tasarlanmış dekoratif ve koleksiyonluk bir yapım seti.
Selpak Tuvalet Kağıdı, 3 Katlı, 32'li, 1 Paket
Fisher-Price Eğlen ve Öğren Eğitici Hikaye Kitabı
Camper Runner Four Erkek Bağcıklı Ayakkabı
Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, ağız ve diş sağlığını pratik ve etkili bir şekilde desteklemek isteyenler için ideal.
