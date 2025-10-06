onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Mango İndirimlerinden Adidas Ayakkabılara 6 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.10.2025 - 12:49

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 6 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Mango indirimlerinden Adidas ayakkabılara pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 06.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bissell Little Green Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi, evde temizlikte profesyonel sonuç isteyenler için harika bir seçenek!

Zorlu lekeleri derinlemesine temizleyip kumaşları tazeleyen bu kompakt makine, özellikle evcil hayvan sahiplerinin kurtarıcısı olabilir. 

Üstelik şu an Prime üyelerine özel fiyatıyla Amazon’un Prime fırsatları arasında yer alıyor.

Halı-Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Bugün Amazon’da indirime giren Finish Ultimate 85 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti, hızlı satan Prime fırsatlarından biri.

Uygun fiyatıyla bitmeden hemen siz de buradan sepetinize ekleyin.

Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 0.7 Litre

Dayanıklı yapısı ve sızdırmaz kapağı sayesinde ister işe giderken ister doğa yürüyüşlerinde rahatlıkla kullanabilirsin. Quick Flip kapağı tek elle açılıp kapanabildiği için oldukça pratik. Stanley kalitesiyle uzun yıllar kullanılabilecek bu termos, performansıyla favoriniz olmaya aday.

Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Amazon Prime fırsatları arasında kendinize alabileceğiniz en güzel ürün👇

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Bu koltuktan oldukça memnunum. İkea koltuklarla epey bir gidip geldim karar verme sürecinde fakat iyi ki bunu almışım. Fiyatına göre oldukça iyi hatta benden sonra iki arkadaşım da beğenip aldı. Katlanır ayaklığı olması çok güzel.

Bugün Hepsiburada’da Premium indirim fırsatlarıyla öne çıkan Pratico Oyuncak Dolabı , ev düzenine sade ama şık bir dokunuş katacak.

Geniş iç hacmiyle oyuncaklardan kitaplara kadar birçok eşyayı kolayca toparlıyor. Dayanıklı yapısı ve modern renk uyumuyla da odalara çok yakışacak.

Üstelik daha ucuzunu bulursan farkı iade!

Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Premium indirim günleri başladı!

adidas Performance Runfalcon 5 Koşu Ayakkabısı

Nefes alabilen file kumaşı ayağını serin tutarken, dayanıklı dış tabanı da her zeminde güçlü bir tutuş sunuyor. İster sabah koşularında ister günlük kullanımda olsun, Runfalcon 5 enerjini yüksek tutmak için tasarlanmış.

Premium ile 1.656,65 TL.

Spor Outdoor Ürünlerinde İndirimlere Ek Sepette %15 İndirim

Moliendo Finest Coffee Moliendo House Blend Filtre Kahve

Güne aromatik bir başlangıç yapmak isteyen kahveseverler için ideal bir karışım.  Dengeli asiditesi ve yumuşak içimiyle gün boyu keyifli molalara eşlik edecek.

Sepete özel fiyatı 311,22 TL

Filtre Kahve

Premium indirimleri günlerine mutlaka göz atmalısınız!

İş Bankası Kültür Yayınları’ndan kitap severleri mutlu edecek harika bir kampanya var! Şu anda 3 kitap sadece 150 TL.

Arkadaşlığın ve yardımseverliğin ön plana çıktığı bu kitapta yaralarını saran pek çok dostu olan bir porsuk anlatılıyor.

İş Bankası Kültür Yayınları Neyin Var Porsuk ?

Çok satan mobilyalarda 5000 TL ve üzerine 750 TL indirim fırsatları!

Çok satan mobilyalarda 5000 TL ve üzerine 750 TL indirim fırsatları!

Moonlife Çınar Kitaplıklı Çalışma Masası, hem şık tasarımı hem de işlevselliğiyle çalışma alanını düzenli ve ferah hale getiriyor. Kitaplık bölümü sayesinde kitaplarını, defterlerini veya dekoratif objelerini kolayca organize edebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 2.044,51 TL

Moonlife Çınar Kitaplıklı Çalışma Masası Beyaz

Mango Marka Günü’ne özel tüm ürünlerde %15 indirim fırsatı!

MANGO Biker Ceket, soğuk günlerde şıklığından ödün vermek istemeyenler için mükemmel bir tercih. Yumuşak kürk dokusu ve biker kesimiyle rahat ve tarz bir görünüm sunuyor.

MANGO Kürk görünümlü biker ceket

Nandy Home ürünlerinde 2. ürüne %10 indirim fırsatı!

Mikrodalga ve derin dondurucuya uygun tasarımı sayesinde yiyeceklerini güvenle saklayabilir, ısıtabilir ve taze tutabilirsiniz.

Nandy Home 4 Adet 1170Ml. Freshbox Saklama Kabı Seti

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Lacivert Standart Fit Pamuklu Sweatshirt

Pamuklu yapısıyla gün boyu yumuşak ve nefes alabilir bir kullanım sunan bu sweatshirt, günlük kombinlerini hem rahat hem şık bir şekilde tamamlamak için harika bir parça.

Sweatshirt'ler 399 TL'den başlayan fiyatlarla!

AC&Co / Altınyıldız Classics Sweatshirt

