BİM'e Olta Takımı Geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
10 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL
Hobi Olta Takımı 849 TL
Balıkçı Pensesi Çelik Pense Ucu Karabina Askısı 149 TL
Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL
Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL
