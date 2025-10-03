onedio
BİM'e Olta Takımı Geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.10.2025

10 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

  • Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL

  • Heifer Cam Kettle 999 TL

  • Heifer Çubuk Blender 890 TL

  • Heifer Dijital Tartı 499 TL

  • House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL

  • House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL

  • Blaupunkt Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.490 TL

  • Polosmart Şarjlı Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC74 399 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC75 399 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici PSC71 399 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

  • Blue Flamingo Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 349 TL

Beyaz eşyalarda yer alan avantajlı fiyatlara buradan göz atmayı unutma.

Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.900 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 599 TL

  • Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık 5.890 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 2 USB 149 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 65 W, Usb + Pd 649 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Usb to Lightning 79 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Usb to Type-C 79 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Type-C 79 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

  • Polosmart Masaüstü Tripod 349 TL

  • Polosmart Telefon ve Tablet Tutacağı 129 TL

  • Polosmart Araç Şarjı Usb+Typec Hızlı 149 TL

Hobi Olta Takımı 849 TL

  • Olta Sehpası  319 TL

  • Olta Kamışı 420 cm 1.390 TL

  • Olta Makinesi 1.590 TL

  • Olta Misinası 200m 149 TL

  • Misina Sarma Aparatı 13,7x4 cm 69 TL

  • Kafa Lambası 3 Farklı Mod 115 TL

  • Organizer Kutu 119 TL

  • Işıldak Pil Dahil Değildir 169 TL

  • Monofilament Misina 129 TL

  • Fotokopi Kağıdı 80 gr 500’lü 119 TL

  • Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

  • Çevirmeli Canvas Boyama Seti 289 TL

  • Köpük Hamur 5 gr 29 TL

  • Eva Mozaik Taşlı Boyama Seti 59 TL

  • Şövaleli Tuval 169 TL

Balıkçı Pensesi Çelik Pense Ucu Karabina Askısı 149 TL

  • Sahte Balık Kaşık 9 cm 40 gr 149 TL

  • Sahte Balık Kaşık 129 TL

  • Sahte Balık Klipsi 59 TL

  • Fırdöndü 5 cm 49 TL

  • Balıkçı Kancası 13,5x22,1 mm 45 TL

  • Balıkçı Makası 55 TL

  • Balık Kavrama Aparatı 79 TL

  • Klipsli Olta Zili 55 TL

  • Fosfor 47 TL

  • Olta Ucu Işığı 79 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri Farklı Renk ve Çeşitlerde 49 TL

  • Sahte Balık 13,5 cm 15,3 gr 89 TL

  • Sahte Balık 8 cm 20 gr 99 TL

  • Sahte Balık 7,5 cm 22 gr 79 TL

  • Sahte Balık 7,1 cm 12 gr 99 TL

  • Sahte Balık 8,1 cm 21 gr 119 TL

  • Silikon Sahte Kurt 5 cm 69 TL

  • Silikon Sahte Kurbağa 6 cm 12,4 gr 69 TL

  • Silikon Sahte Balık 9 cm 12,5 gr 119 TL

  • Silikon Sahte Kurt 10 cm 69 TL

  • Silikon Sahte Balık 85 TL

  • Silikon Karides 10 cm 13 gr 85 TL

  • Skirt Zoka 9 cm 16 gr 79 TL

  • Zoka 10 gr 55 TL

  • Yem Bağlama İpi 2x250 m 109 TL

  • Yem Bıçağı 179 TL

Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL

  • Termal Tayt  199 TL

  • Lotto Tam Fermuar Polar Üst Kadın 299 TL

  • Kışlık Gömlek Erkek 249 TL

  • North Pacific Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 239 TL

  • Ören Bayan Penye Şal ~70x170 cm 85 TL

  • Rubenis Şemsiye 189 TL

  • Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 85 TL

  • Oltalı 2'li Dikiş İpi 75 TL

  • Oltalı Dikiş İpliği 49 TL

  • Üçbaşak 2'li Dikiş İpi 75 TL

  • Ören Bayan Transparan İplik 39 TL

  • Ören Bayan İğne Oyası İpliği 20 gr 12 TL

  • Altınbaşak 10'lu Dikiş Seti 145 TL

  • Altınbaşak 5'li Dikiş Seti 89 TL

  • Altınbaşak Yazma İpliği 20 gr 12 TL

  • Piccolo Mondi Oyun Çadırı 329 TL

  • Konuşan Defne Bebek 479 TL

  • Keskin Color 1000 Parça Puzzle 99 TL

  • Dönüşen Robotlar 129 TL

  • EOLO Beyin Geliştirme Kitapları 29 TL

  • Nostaljik Kıyafet Giydirme Kitapları 39 TL

  • Sürpriz Kokulu Pelüş Oyuncaklar 179 TL

  • Oyuncak Meyveli Gitar 129 TL

Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL

  • Glass in Love Cam Kase 1500 cc 189 TL

  • Glass in Love Cam Kase 235 cc 179 TL

  • Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30x20 cm 269 TL

  • Benante Hayvan Figürlü Kupa 360 cc 199 TL

  • Benante 3 Bölmeli Sunumluk 28 cm 165 TL

  • 7 Parça Kahvaltı Seti 2 Adet Kase 10 cm 399 TL

  • Benante Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 179 TL

  • Benante Bambu Sunumluk 50x15 cm 189 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 55 TL

  • Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 729 TL

  • Kızartma Tenceresi 22 cm 359 TL

  • Chef's Bıçak Seti 299 TL

  • Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi ~23x23 cm 39 TL

  • Bonero Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL

  • Chef's Tava 28 cm 259 TL

  • Rooc Mutfak Makası 55 TL

  • Dekorlu Emaye Kase 1,1 Litre 175 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 32x21.5 cm 99 TL

  • Hobby Life Matara 730 ml 119 TL

  • Bölmeli Organizer Kutu 4 Litre 125 TL

  • Okyanus Home Mutfak Gereçleri 45 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 27x11 cm 79 TL

  • Hobby Life Bölmeli Poşet Çay Kutusu 14,5x21,5 cm 59 TL

  • Desenli Saklama Kabı 1,8 Litre 59 TL

  • Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 25 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimler burada.

