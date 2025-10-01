Geçtiğimiz Ay En Çok Bunlar Satın Alındı: Eylül Ayının Sepetleri Dolduran Ürünleri
Geçtiğimiz Eylül ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden ev yaşam ürünlerine kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 01.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bu sonbahar sokaklarda en çok göreceğimiz ayakkabı şimdiden belli: PUMA Club II Spor Ayakkabı.
Sırların Sırrı kitabı bu ay kitap kategorisinde çok satanlarda ilk sırada!
Ia Genberg’in Detaylar adlı romanı, küçük anların ve hatıraların hayatımızdaki büyük etkilerini zarif bir dille anlatıyor.
Çok satanlar listesine giren bir diğer ürün ise SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası.
İster okulda ister işte, sağlıklı yemeklerinizi yanınızda taşımanın en pratik yolu: Busstier Plastik Sefer Tası.
Serin havalarda şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşamak isteyenler için Shade Oversize Hırka tam bir kurtarıcı.
Son zamanlarda makyaj çantalarının yıldızı: Cream Co. Nemlendirici Parlatıcı 3in1 Lip Balm
Spigen 67W USB-C + USB-A 3 Port Hızlı Şarj Aleti ile cihazlarını daha güvenli ve hızlı bir şekilde şarj etmek artık çok kolay.
Kedilerin favorisi olan Royal Canin Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması, özellikle kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş bir seçenek.
2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Saten Beyaz
Protein barları denemek isteyenler için harika bir fırsat!
Atıştırmalık seçiminde yeni favorin olmaya aday: Mini Probiyotik Topları
Son zamanlarda neredeyse herkesin dolabında görmek mümkün: Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu.
