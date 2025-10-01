onedio
Geçtiğimiz Ay En Çok Bunlar Satın Alındı: Eylül Ayının Sepetleri Dolduran Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.10.2025 - 17:15

Geçtiğimiz Eylül ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden ev yaşam ürünlerine kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 01.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu sonbahar sokaklarda en çok göreceğimiz ayakkabı şimdiden belli: PUMA Club II Spor Ayakkabı.

Günlük kombinlere kolayca uyum sağlayan tasarımı sayesinde, sezonun vazgeçilmez parçaları arasında yerini çoktan aldı bile. 

PUMA Puma Club II Spor Ayakkabı

Sırların Sırrı kitabı bu ay kitap kategorisinde çok satanlarda ilk sırada!

Sırların Sırrı, gizem, aksiyon ve zekice örülmüş kurgularıyla okurları sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Brown’un klasikleşmiş üslubu; tarihi sırlar, bilimsel detaylar ve nefes kesen olay örgüsüyle birleşerek sayfaları adeta su gibi akıtıyor.

Kullanıcı yorumu;

Keyifle okuyorum. Yeni bir Dan Brown klasiği. Bu kez de bilincin neolitik ve materyalist açıdan incelenmesi odak noktası.

SIRLARIN SIRRI

Ia Genberg’in Detaylar adlı romanı, küçük anların ve hatıraların hayatımızdaki büyük etkilerini zarif bir dille anlatıyor.

Kitap, bir kadının geçmişindeki insanlara dair anılarını satır satır işleyerek, ilişkilerin görünmez bağlarını ve zamanın unutulmaz izlerini gözler önüne seriyor. Her bölümde farklı bir karakter üzerinden ilerleyen hikâye, aslında insanın kendi kimliğini başkalarının bıraktığı izlerle nasıl ördüğünü sorgulatıyor.

Okuyucu yorumu;

X Kuşağı mensuplarının daha çok bağ kuracağı bir anlatı. Dünya henüz sahteleşmeden (dijitalleşmeden) insan ilişkilerinin nasıl seyrettiğine dair, dostlukların nasıl parladığı ve söndüğü üzerine, karakterlerin iç yapılarının nasıl oluştuğunu çok güzel gösteren, incelikli ve incecik bir roman.

Detaylar

Çok satanlar listesine giren bir diğer ürün ise SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası.

Paslanmaz çelik tasarımıyla hem şık hem de dayanıklı olan bu çöp kovası, pedallı kullanımı sayesinde oldukça pratik. İç haznesi sayesinde temizliği kolaylaştırırken, yumuşak kapanan kapağı da sessiz ve konforlu bir kullanım sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

Ürün tam da belirtildiği kalite de geldi ,hatta kendi beklentimin üstünde geldi. Kaliteli çöp poşeti hediyesi icinde teşekkür ediyorum derim.

Çelik Pedallı Çöp Kovası

İster okulda ister işte, sağlıklı yemeklerinizi yanınızda taşımanın en pratik yolu: Busstier Plastik Sefer Tası.

Katlı ve bölmeli yapısı sayesinde farklı yiyecekleri karıştırmadan saklayabilir, gün boyu dengeli öğünlerin tadını çıkarabilirsiniz. BPA’sız malzemeden üretilmiş olması ise hem sağlığınız hem de güvenli kullanım açısından içinizi rahatlatacak. 

Sefer Tası ve Beslenme Çantası

Serin havalarda şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşamak isteyenler için Shade Oversize Hırka tam bir kurtarıcı.

Çizgili detayları ve düğmeli tasarımıyla ister günlük kombinlerde ister evde rahat anlarında kullanabileceğin, gardırobunun vazgeçilmez parçalarından biri. Hem şık hem de sıcak tutan bir hırka arıyorsan bu model kesinlikle göz atılmaya değer.

Shade Oversize Hırka

Son zamanlarda makyaj çantalarının yıldızı: Cream Co. Nemlendirici Parlatıcı 3in1 Lip Balm

Canlı bordo tonu, günlük kullanımda veya özel anlarda dudaklarına zarif bir dokunuş katıyor. Pratik ve şık; çantanı açtığında “işte bu!” dedirtecek türden bir balm diyebilirim.

Kullanıcı yorumu;

Övdükleri kadar varmıs dudaklar yumus yumus😊Cream Co. Nemlendirici Parlatıcı 3in1 Lip Balm

Spigen 67W USB-C + USB-A 3 Port Hızlı Şarj Aleti ile cihazlarını daha güvenli ve hızlı bir şekilde şarj etmek artık çok kolay.

Direnci azaltarak ve şarj sırasında ısıyı yaklaşık 10°C kadar düşürerek, hem daha verimli hem de daha hızlı bir şarj deneyimi sunuyor. Üstelik üstün güvenlik önlemleri ve akım koruma sistemi sayesinde batarya kaynaklı kazalara karşı ekstra koruma sağlıyor.

Spigen 67W USB-C + USB-A 3 Port Hızlı Şarj Aleti

Öne Çıkan Özellikler:

✔ USB-C Portu ile 67W Güce Kadar Hızlı Şarj Desteği.

✔ USB-A 22.5W Hızlı Şarj Destekler.

✔ Samsung için PPS 2.0 45W Super Hızlı Şarj Destekler.

✔ GaN Pro (Galyum Nitrür Teknolojisi). 10°C Daha Serin Çalışır.

✔ PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, SCP ve Apple 2.4A desteğiyle hızlı şarjı her cihazda yaşayın.

✔ Sıradan Şarj Cihazlarına Göre Daha Ufak.

✔ Akıllı Güç Difüzyonu.

✔ Akım Koruma Özelliği, Batarya Sağlığını Korur.

Kedilerin favorisi olan Royal Canin Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması, özellikle kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş bir seçenek.

Bu dönemde kedilerde kilo artışı ve mesane taşı gibi problemler daha sık görülebiliyor; işte bu mama tam da bu sorunları hedef alıyor. Royal Canin Sterilised 37, kedinin ideal kilosunu korumaya yardımcı olurken, sağlıklı idrar yollarını destekleyerek uzun vadeli bir bakım sunuyor.

Kısırlaştırılmış Kedi Maması

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Saten Beyaz

Yatak odanda hem konforu hem de şıklığı ön plana çıkarmak istersen, bu yastık  kılıfı harika bir tercih.  Pamuk saten dokusu sayesinde nefes alabilir bir kullanım sunuyor, organik yapısıyla cildine dost olacak!

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Saten Beyaz

Protein barları denemek isteyenler için harika bir fırsat!

4 aromadan 1’er adet Protein Bar, yüksek protein ve düşük şeker içeriğiyle sağlıklı bir atıştırmalık sunuyor. Whey proteini kaynaklı bu barlar, %40 protein içerirken, ekstra şeker veya hurma gibi katkılar barındırmıyor. 

PROTEİN BAR KARMA KUTU

Atıştırmalık seçiminde yeni favorin olmaya aday: Mini Probiyotik Topları

Hem tatlı krizlerini sağlıklı şekilde bastırıyor hem de probiyotik desteğiyle sindirimine katkıda bulunuyor. Hindistan cevizi kaplaması ve kremamsı kaju ezmesi, her lokmada lezzet patlaması yaşatacak.

Mini Probiyotik Topları

Son zamanlarda neredeyse herkesin dolabında görmek mümkün: Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu.

Ananasın doğal bromelain desteğiyle formüle edilen bu şurup, gününe tazelik ve hafiflik katıyor.

Kullanıcı yorumu;

Eşimle birlikte başladık. şahane şekilde metabolizmamızı çalıştırdı. tadı da çok lezzetli. sabah akşam tüketiyoruz. 2 tane daha sipariş verdim.

Zühre Ana Bromelain Ananas Içeren Detox Şurubu

