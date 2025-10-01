onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Kahve Günü İndirimlerinden Penti Ürünlerine 1 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Kahve Günü İndirimlerinden Penti Ürünlerine 1 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
01.10.2025 - 12:42 Son Güncelleme: 01.10.2025 - 12:43

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 1 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Kahve Günü indirimlerinden Penti ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 01.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Hepsiburada’da bugün Penti sütyenler sadece 499 TL ve 699 TL! Üstelik iç giyimde fırsatlar bununla da bitmiyor; külotlarda 1 alana 1 hediye kampanyası başladı.

Toparlayıcı Straplez Sütyen, dolgusuz yapısıyla doğallığını koruyor balenli tasarımıyla toparlayıcı bir etki veriyor. Straplez oluşu sayesinde ister omuzları açık elbiselerle ister günlük kombinlerle rahatça kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 499,00 TL

Toparlayıcı Straplez Sütyen

Selpak El ve Yüz Havlularında 2. ürün sadece 1 TL.

Şık mermer desenli kutusuyla hem pratik hem de dekoratif bir seçenek sunuyor. 80 yapraklık paket, el ve yüz temizliğinde hijyenik ve kolay kullanım sağlıyor.

Selpak El ve Yüz Havlusu

Bugün Dünya Kahve Günü, kahve severlere harika bir haberim var! Moliendo kahvelerde %40 indirim başladı.

Kahve keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir lezzetten bahsedelim: Moliendo Espresso Blend. 250 gramlık çekirdek kahve, taptaze öğütülüp demlendiğinde yoğun aroması ve dengeli içimiyle sana adeta küçük bir İtalya kaçamağı yaşatıyor. 

Sepete özel fiyatı 287,28 TL.

Moliendo Finest Coffee

Dünya kahve gününe özel indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Kahve Dünyası'nın sevilen ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL!

Geleneksel kahve keyfini modern bir dokunuşla yaşamak istersen, Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi tam sana göre. Orta kavrulmuş yapısı sayesinde ne çok sert ne de çok hafif; tam kıvamında bir içim sunuyor.

Kahve Dünyası Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi

Dünya kahve gününe özel indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Evde keyif yaparken hayatı kolaylaştıracak pratik bir parça arıyorsan, Orret Home Yaylı Tutamaçlı Bambu Koltuk Tepsisi tam senlik.

Menteşeli yapısıyla dilediğin gibi açıp kapatabilir, içecekten atıştırmalığa kadar her şeyi rahatça üzerine koyabilirsiniz.  Film keyfi, kahve molası ya da kitap okuma anları için biçilmiş kaftan!

Bambu Koltuk Tepsisi

Minik dostunun hassasiyetine uygun, güvenilir bir kedi kumu arıyorsan LindoCat For Sensitive Kokusuz Kedi Kumu ihtiyacına göre.

10 litrelik büyük paketiyle uzun süre kullanım imkânı sunan bu özel kum, kokusuz yapısıyla kedin için doğal ve rahat bir ortam oluşturuyor. Topaklanma özelliği sayesinde temizliği son derece kolay.

Kokusuz Kedi Kumu

Bugün Amazon’da indirim fırsatları arasında öne çıkan parçalardan biri: JACK & JONES Kapüşonlu Sweatshirt.

Hem rahat kesimi hem de modern görünümüyle günlük kombinlerin kurtarıcısı olacak bu hoodie.

Kapüşonlu sweatshirt

Solo yüzey temizlik havlularında 2 al 1 öde fırsatlarını kaçırmayın!

3’lü paketinde toplam 300 yaprak bulunan bu havlular, beyaz sabunun ferah kokusunu evine taşıyor.  Ev işlerinde küçük ama etkili bir yardımcı diyebilirim.

Solo yüzey temizleyici

Trendyol marka indirimleri kapsamında Siveno ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL.

Doğallıktan ödün vermeden ferahlık arayanlar için Siveno %100 Doğal Roll On Kadın Deodorant harika bir seçenek.  50 ml’lik pratik boyu, gün boyu ter kokusunu önlemeye yardımcı olurken, bitkisel formülü sayesinde hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabiliyor.

Siveno %100 Doğal Roll On

Sağlıklı beslenmeyi pratik hale getirmek ister misin?

Greens & Superfoods, yeşil sebzeler ve süper gıdalarla dolu özel formülü sayesinde ihtiyacın olan besleyici değerleri kolayca almanı sağlıyor. İster sabah smoothie’ne ekle, ister gün içinde hızlı bir takviye olarak kullan

%30 indirim fırsatı ve 'onedio' indirim koduyla + %10 indirim fırsatını kaçırma!

GREENS & SUPERFOODS LANSMAN

Cildine hem bakım hem de ışıltı katmak isteyenlere müjde!

Hydrojel Şeffaflaşan Eriyen Maske 2’li, en çok satan maskeler arasında yer alıyor ve üstelik piyasadaki en uygun fiyatıyla!

%45 indirim oranıyla fiyatı 206.20 TL.

Mjcare Glow Collagen Melting Mask

Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kedi maması, kedinizin kısırlaştırmadan sonra ideal vücut ağırlığını korumasına yardımcı olur.

Üstelik 15 kg kedi maması alana 8 adet konserve kedi maması hediye!

Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Summer Stars Telefon Kabı

Metalik baskı kaplarda %25 indirime ek 4 al 2 öde fırsatları!

İndirimli fiyatıyla şuanda 449.00 TL.

Summer Stars

