Bugün İndirimde Neler Var? Kahve Günü İndirimlerinden Penti Ürünlerine 1 Ekim 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 1 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Kahve Günü indirimlerinden Penti ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 01.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Hepsiburada’da bugün Penti sütyenler sadece 499 TL ve 699 TL! Üstelik iç giyimde fırsatlar bununla da bitmiyor; külotlarda 1 alana 1 hediye kampanyası başladı.
Selpak El ve Yüz Havlularında 2. ürün sadece 1 TL.
Bugün Dünya Kahve Günü, kahve severlere harika bir haberim var! Moliendo kahvelerde %40 indirim başladı.
Kahve Dünyası'nın sevilen ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL!
Evde keyif yaparken hayatı kolaylaştıracak pratik bir parça arıyorsan, Orret Home Yaylı Tutamaçlı Bambu Koltuk Tepsisi tam senlik.
Minik dostunun hassasiyetine uygun, güvenilir bir kedi kumu arıyorsan LindoCat For Sensitive Kokusuz Kedi Kumu ihtiyacına göre.
Bugün Amazon’da indirim fırsatları arasında öne çıkan parçalardan biri: JACK & JONES Kapüşonlu Sweatshirt.
Solo yüzey temizlik havlularında 2 al 1 öde fırsatlarını kaçırmayın!
Trendyol marka indirimleri kapsamında Siveno ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL.
Sağlıklı beslenmeyi pratik hale getirmek ister misin?
Cildine hem bakım hem de ışıltı katmak isteyenlere müjde!
Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması
Summer Stars Telefon Kabı
