Bitti Ama Aklımızdan Çıkmadı: Etkisi Uzun Süren 10 Kitap

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 15:40

Kitap zevki kişiden kişiye değişse de, bazı eserler vardır ki, sayfaları çevirdikçe sizi tamamen içine çeker ve hikayeleriyle adeta büyüler. Öyle ki, kitap kapanmış olsa bile karakterler, olaylar ve duygular uzun süre aklınızdan çıkmaz. Biz de tam bu türden, sürükleyici anlatıları ve kalıcı etkileriyle okurların hafızasında yer eden kitapları sizin için bir araya getirdik.

Hem derinlikli bir aşk hikâyesine dalmak hem de eşya, anı ve hatıralarla örülü bir müzede dolaşır gibi hissetmek istersen, bu kitap seni içine çeken atmosferiyle fazlasıyla etkileyecek.

Orhan Pamuk’un Nobel ödüllü kaleminden çıkan Masumiyet Müzesi, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda bir dönemin İstanbul’unu da büyüleyici ayrıntılarla anlatıyor. Pamuk’un on yıllık titiz bir çalışmayla kaleme aldığı bu roman, Kemal ile Füsun’un tutkulu ama bir o kadar da hüzünlü aşkını merkeze alırken, okura hem kişisel hem de toplumsal bir hafıza yolculuğu sunuyor. 

Okuyucu yorumu;

Eski İstanbuldan, çukurcumadan manzaraları anlatan bir o kadar İstanbulu gözümüzde canlandıran Bir o kadar da o dönemin zengin kesimi ve yaşantısını göz önüne sunan bir hikaye. Okurken kendinizi kaptırmamanız imkansız.

Masumiyet Müzesi

Algernon’a Çiçekler

Daniel Keyes’in unutulmaz eseri Algernon’a Çiçekler, zekâ ve mutluluğun aslında ne kadar karmaşık kavramlar olduğunu sorgulatan dokunaklı bir hikâye. Roman, zihinsel engelli Charlie’nin deneysel bir ameliyata girerek dahiyane bir zekâya kavuşmasını ve bu süreçte yaşadığı değişimleri anlatıyor. 

Algernon'a Çiçekler

Sürükleyici bir kurgu eşliğinde tarih, felsefe ve inanç üzerine düşündürecek bir kitap arıyorsan, Alamut tam da seni içine çekecek türden.

Vladimir Bartol’un Fedailerin Kalesi Alamut adlı romanı, okuru 11. yüzyılın gizemli ve entrikalarla dolu dünyasına götürüyor. Haşhaşîlerin lideri Hasan Sabbah’ın efsanevi kalesinde geçen hikâye, körü körüne itaati, inancı ve gücün insanlar üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde sorgulatıyor.

Okuyucu yorumu;

Etkisinden uzun süre çıkamayacağınız, tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz bir başyapıt. Amin Maalouf’ın Semerkant kitabı, Ömer Hayyam’ın Rubailer kitabı ile beraber muhteşem bir 3 kitaplık bir set olmaktadır.

Fedailerin Kalesi Alamut

Çehov, bu öyküde dâhilikle delilik arasındaki ince çizgiyi ustalıkla işlerken, okuru da “gerçek mutluluk nedir?” sorusuyla baş başa bırakıyor.

Anton Çehov’un Kara Keşiş adlı uzun öyküsü, hem gerçeklikle hayal arasındaki sınırları hem de insanın içsel çatışmalarını büyüleyici bir dille ele alıyor. Üniversite profesörü Kovrin’in hayatına giren gizemli “kara keşiş” figürü, onun zihninde bir yandan ilham ve yücelik duygusu uyandırırken diğer yandan da akıl sağlığını tehdit eden bir gölgeye dönüşüyor.

Okuyucu yorumu;

Bazı insanlara ayna tutabilecek, kisa ama sonu bir o kadar etkileyici ve akilda kalıcı nadir kitaplardan.

Kara Keşiş

Aradaki Nehir

Afrika edebiyatının en önemli isimlerinden, 2014 Nobel Edebiyat Ödülü adayı Kenyalı yazar Thiong’o bu romanında kendi halkının ve beyaz adamın arasında geçen çetin mücadeleyi ve dini değerlerin önemli bir etkileyiciliğinin olduğunu bu kitapta akıcı bir dille anlatıyor.

Aradaki Nehir

Eğer okurken hem zihinsel hem de duygusal olarak sarsılmak, gerçeklik kavramını sorgulamak istersen bu kitap seni derinden etkileyecek!

Agota Kristof’un üçlemesi Büyük Defter – Kanıt – Üçüncü Yalan, savaşın gölgesinde büyüyen ikiz kardeşlerin hikâyesiyle insan doğasının en sert ve sarsıcı yanlarını gözler önüne seriyor. 

Okuyucu yorumu;

Kesinlikle unutamayacağım romanlar arasında olacak çok sürükleyici etkileyici akıcı mutlaka tavsiye ediyorum.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

İvan Gonçarov’un klasikleşmiş eseri Oblomov, edebiyat tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birini okurla buluşturmuş!

Oblomov, hayata dair pek çok hayali, planı ve arzusu olan ama onları gerçekleştirmeye bir türlü adım atamayan bir adam. Tembelliğin, hayalperestliğin ve insan ruhundaki isteksizliğin simgesi hâline gelen bu karakter, aslında yalnızca bireysel bir portre değil; aynı zamanda dönemin Rus toplumuna tutulmuş bir ayna.

Oblomov

Tatar Çölü

Dino Buzzati’nin Tatar Çölü romanı, insanın bekleyişle sınanan ruh hâlini çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Genç subay Drogo’nun, ıssız bir sınır kalesine tayiniyle başlayan hikâye, bir türlü gelmeyen düşman karşısında geçirilen yılların, zamanla hayatı nasıl tükettiğini gösteriyor. 

Okuyucu yorumu;

Müthiş bir kitap, bitirdikten sonra günlerce hayatınızı sorgulamanıza vesile oluyor.

Tatar Çölü

Gabriel García Márquez’in büyülü gerçekçiliğinin örneklerinden biri olan Aşk ve Öbür Cinler, okuru tutkulu bir aşkın içine davet ediyor.

Bir gün mezarlıktan çıkan eski bir efsanenin izinde başlayan hikâye, genç bir kız ile bir rahibin imkânsız aşkını merkezine alıyor. 

Okuyucu yorumu;

Marquez'den okuduğum ilk kitap değil belki ama beni açık ara farkla en çok etkileyen bu oldu. Yarattığı büyülü gerçekliğe hapsolup orada yaşasam keşke diyorum bazen... Çok güzeldi bitince çok üzüldüm. Etkisinden çıkmak için zamana ihtiyacınızın olduğu kitaplardan. İyi ki geçtin bu dünyadan.

Aşk ve Öbür Cinler

Ve Dağlar Yankılandı

Khaled Hosseini’nin romanı, kardeşlik bağlarının, ayrılıkların ve hayatın acı tatlı sürprizlerinin iç içe geçtiği dokunaklı bir hikâye sunuyor. Afganistan’da başlayan ve farklı coğrafyalara yayılan bu roman, küçük yaşta birbirinden koparılan Abdullah ve Pari’nin hayatlarını merkezine alıyor. 

Ve Dağlar Yankılandı

