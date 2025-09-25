Sonbaharın Kurtarıcısı Trençkot ve Montlarda Öne Çıkan İndirimli Parçalar
Sonbaharın olmazsa olmazları trençkot ve montlarda kaçırılmaması gereken fırsatlar başladı. Bu sezonun en trend parçalarını biz de sizler için bir araya getirdik. İndirimli fiyatlarla hemen sepete eklemek için gelin ürünlere beraber bakalım.
Bu içerik 25.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Kruvaze yaka, düğmeli cep ve kemer detaylarıyla hem şık hem de kullanışlı bir parça.
Kısa kesimi sayesinde günlük hareketlerinizi kısıtlamayacak o mont👇
Bu sonbahar için dolabınıza eklemelik bir deri ceket arayışındaysanız, Koton Crop Deri Ceket tam size göre.
Happiness İstanbul Polo Yaka Cepli Kapitone Mont, soğuk günlerde hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor.
Lufian Image Kaz Tüyü Kadın Mont, uzun tasarımıyla soğuk havalarda sizi sıcak tutarken şıklığınızdan da ödün vermiyor.
Happiness İstanbul Dik Yaka Şişme Mont
Koton Blazer Ceket, oversize kesimi ve kruvaze tasarımıyla tarzınıza modern bir dokunuş ekleyecek!
Altınyıldız Classics Kapüşonlu Yaka Mont
DeFacto Rüzgarlık Detaylı Trençkot bu sonbahar günlük kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak!
Koton Süet Gömlek Ceket
