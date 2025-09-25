onedio
Sonbaharın Kurtarıcısı Trençkot ve Montlarda Öne Çıkan İndirimli Parçalar

etiket Sonbaharın Kurtarıcısı Trençkot ve Montlarda Öne Çıkan İndirimli Parçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.09.2025 - 15:30

Sonbaharın olmazsa olmazları trençkot ve montlarda kaçırılmaması gereken fırsatlar başladı. Bu sezonun en trend parçalarını biz de sizler için bir araya getirdik. İndirimli fiyatlarla hemen sepete eklemek için gelin ürünlere beraber bakalım.

Bu içerik 25.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kruvaze yaka, düğmeli cep ve kemer detaylarıyla hem şık hem de kullanışlı bir parça.

Mevsim geçişlerinde sizi yağmur ve rüzgardan korurken, apoletli tasarımıyla klasik trençkot stilini modern dokunuşlarla buluşturuyor.

Sepete özel fiyatı 979,99 TL

DeFacto Su İtici Mevsimlik Trençkot

Sonbahar fırsatlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kısa kesimi sayesinde günlük hareketlerinizi kısıtlamayacak o mont👇

Üstelik su itici özelliğiyle hafif yağmur ve rüzgârda da sizi koruyor. Hem şık hem fonksiyonel bir mont arıyorsanız, dolabınızın favori parçası olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 1.439,99 TL

DeFacto Su İtici Şişme Mont

Bu sonbahar için dolabınıza eklemelik bir deri ceket arayışındaysanız, Koton Crop Deri Ceket tam size göre.

Fermuarlı cepleri ve kemer detaylarıyla hem şık hem de pratik bir kullanım sunarken, oversize kesimiyle modern ve havalı bir ceket!

Sepete özel fiyatı 1.609,99 TL

Koton Crop Oversize Suni Deri Biker Ceket

Happiness İstanbul Polo Yaka Cepli Kapitone Mont, soğuk günlerde hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor.

Polo yaka ve cepli tasarımıyla modern bir görünüm sağlarken, kapitone dokusu sayesinde sizi sıcak tutuyor. Siz de günlük kombinlerinize stil ve rahatlık katmak isterseniz, bu mont favoriniz olacak.

Sepete özel fiyatı 1.139,40 TL

Happiness İstanbul Polo Yaka Cepli Kapitone Mont

Lufian Image Kaz Tüyü Kadın Mont, uzun tasarımıyla soğuk havalarda sizi sıcak tutarken şıklığınızdan da ödün vermiyor.

Kaz tüyü dolgu yapısı sayesinde hafif ama yüksek ısı yalıtımı sunuyor. Hem günlük kombinlerde hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 5.399,99 TL

Lufian Image Kaz Tüyü Kadın Mont Siyah

Happiness İstanbul Dik Yaka Şişme Mont

Dik yaka, çıtçıt ve fermuar kapamalı tasarımıyla soğuk havalarda sizi sıcak ve korunaklı tutacak. 

Sepete özel fiyatı 959,40 TL

Happiness İstanbul Dik Yaka Şişme Mont

Koton Blazer Ceket, oversize kesimi ve kruvaze tasarımıyla tarzınıza modern bir dokunuş ekleyecek!

Hafif viskon dokusu sayesinde rahat bir kullanım sağlarken, günlük ve iş kombinlerinize sofistike bir dokunuş katıyor. Dolabınızın kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 1.169,99 TL

Oversize Blazer Ceket

Altınyıldız Classics Kapüşonlu Yaka Mont

Kapüşonlu yaka tasarımı sayesinde rüzgâra ve serin havalara karşı ekstra koruma sağlarken, sade siyah rengiyle her kombine uyum sağlayacak. 

Üstelik peşin fiyatına 3 taksit fırsatı da mevcut.

Kapüşonlu Yaka Mont

DeFacto Rüzgarlık Detaylı Trençkot bu sonbahar günlük kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak!

Astarlı yapısı ve düğmeli apolet detayları sayesinde hem rahat hem de modern bir görünüm sunuyor. Mevsim geçişlerinde gardırobunuzun kurtarıcılarından biri olacak.

Sepete özel fiyatı 2.399,99 TL

DeFacto Rüzgarlık Detaylı Trençkot

Koton Süet Gömlek Ceket

Düğmeli ve klasik yakasıyla hem şık hem de rahat bir parça. Süet dokusu sayesinde yumuşacık bir his bırakıyor.

Sepete özel fiyatı 559,99 TL

Koton Süet Gömlek Ceket Düğmeli Klasik Yaka

