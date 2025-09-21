Güzellik ve Bakım Haftası İndirimlerinden Kaçırmamanız Gereken 10 Ürün

17 – 30 Eylül tarihleri arasında Cilt Bakım ve Premium Kozmetik ürünlerinde sepette 1000 TL üzeri siparişlerde %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Güzellik ve bakım haftası kapsamında sizler için nemlendiricilerden saç bakım yağlarına kadar en çok tercih edilen 10 ürünü derledik. Bu indirim fırsatıyla hem cilt bakım rutininizi güçlendirebilir hem de sevdiğiniz premium ürünleri daha avantajlı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Bu içerik 21.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”