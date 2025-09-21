onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Güzellik ve Bakım Haftası İndirimlerinden Kaçırmamanız Gereken 10 Ürün

etiket Güzellik ve Bakım Haftası İndirimlerinden Kaçırmamanız Gereken 10 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.09.2025 - 14:13

17 – 30 Eylül tarihleri arasında Cilt Bakım ve Premium Kozmetik ürünlerinde sepette 1000 TL üzeri siparişlerde %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Güzellik ve bakım haftası kapsamında sizler için nemlendiricilerden saç bakım yağlarına kadar en çok tercih edilen 10 ürünü derledik. Bu indirim fırsatıyla hem cilt bakım rutininizi güçlendirebilir hem de sevdiğiniz premium ürünleri daha avantajlı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Bu içerik 21.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuru ciltlerin en büyük ihtiyacı, kaybolan nemi geri kazandıracak yoğun ve etkili bir bakım.

Kuru ciltlerin en büyük ihtiyacı, kaybolan nemi geri kazandıracak yoğun ve etkili bir bakım.

İşte tam da bu noktada devreye CeraVe Nemlendirici Krem giriyor. Seramidlerle cilt bariyerini güçlendirirken, hyalüronik asit sayesinde cildin gün boyu nemini korumasına yardımcı oluyor.

Yüz Ve Vücut Kremi

Cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Saçlarınız yıpranmışsa ve tek bir ürünle bakım yapmak istiyorsanız, L'Oréal Professionnel Paris Absolut Repair tam bir kurtarıcı!

Saçlarınız yıpranmışsa ve tek bir ürünle bakım yapmak istiyorsanız, L'Oréal Professionnel Paris Absolut Repair tam bir kurtarıcı!

Isıdan korumadan elektriklenmeyi azaltmaya, parlaklık vermeden yumuşatmaya kadar tam 10 farklı etkiyi tek bir bakım yağında buluşturuyor. Hafif yapısıyla saçları asla ağırlaştırmadan besliyor, aynı zamanda daha kolay taranmasına yardımcı olacak.

Etkili Mucize Saç Bakım Yağı

Avene Cleanance Comedomed, özellikle akneye eğilimli ve siyah nokta oluşumuna yatkın ciltler için geliştirilmiş konsantre bir bakım kremi.

Avene Cleanance Comedomed, özellikle akneye eğilimli ve siyah nokta oluşumuna yatkın ciltler için geliştirilmiş konsantre bir bakım kremi.

İçeriğindeki özel Comedoclastin sayesinde yeni sivilce oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor, üstelik çok hafif bir yapısı var. Sürdüğünüzde cildinizde yağlı bir his bırakmadan hemen emiliyor.

Konsantre Bakım Kremi

Cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Ducray Keracnyl PP+, özellikle sivilceye eğilimli ciltler için geliştirilmiş özel bir bakım ürünü.

Ducray Keracnyl PP+, özellikle sivilceye eğilimli ciltler için geliştirilmiş özel bir bakım ürünü.

Düzenli kullandığınızda kızarıklıkları yatıştırmaya, yeni sivilce oluşumlarını azaltmaya ve cildin daha pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor.   Siz de günlük bakım rutininize bu kremi eklediğinizde, cildinizin zamanla daha sağlıklı ve dengeli bir görünüme kavuştuğunu görebilirsiniz.

Ducray Keracnyl PP+ Sivilce Kremi

VICHY İz Bırakmayan Roll-On 48 Saat Koruma

VICHY İz Bırakmayan Roll-On 48 Saat Koruma

Özel formülü sayesinde ne kıyafetlerinizde beyaz iz bırakır ne de cildinizde yapışkan bir his oluşturur. Hassas ciltler için de uygun olan bu roll-on, ter kokusuna karşı etkili olurken aynı zamanda cildinizin nefes almasına imkân tanıyor. 

VICHY İz Bırakmayan Roll-On 48 Saat Koruma

Cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hem güçlü güneş koruması hem de bakım etkisini bir arada arıyorsanız, bu krem günlük rutininizde güvenle yer verebileceğiniz ürünlerden biri!

Hem güçlü güneş koruması hem de bakım etkisini bir arada arıyorsanız, bu krem günlük rutininizde güvenle yer verebileceğiniz ürünlerden biri!

Anthelios Oil Control Gel Cream SPF50+, özellikle yağlı ve karma ciltler için geliştirilmiş renkli bir yüz güneş kremi. Yüksek güneş koruma faktörü sayesinde cildinizi zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı korurken, matlaştırıcı etkisiyle gün boyu fazla parlama sorununu kontrol altına almanıza yardımcı olur. 

Renkli Yüz Güneş Kremi

Avene Cleanance Comedomed L Emulsion Bölgesel Olarak Beliren Cilt Kusurlarına Karşı Bakım Kremi

Avene Cleanance Comedomed L Emulsion Bölgesel Olarak Beliren Cilt Kusurlarına Karşı Bakım Kremi

Hafif ve yağsız dokusu sayesinde cildinize kolayca nüfuz eder, yağlı bir his bırakmadan rahatlama sağlar. Düzenli kullanımda kusurların görünümünü azaltmaya, cildinizi daha pürüzsüz ve dengeli hale getirmeye yardımcı olur.

Cilt Kusurlarına Karşı Bakım Kremi

Cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

L'Oréal Professionnel Paris Techni Art Full Volume Extra, saçlarınıza anında hacim kazandırmak isteyenler için geliştirilmiş özel bir saç köpüğü!

L'Oréal Professionnel Paris Techni Art Full Volume Extra, saçlarınıza anında hacim kazandırmak isteyenler için geliştirilmiş özel bir saç köpüğü!

Hafif ve yapışkan olmayan formülü sayesinde saçlarınızı ağırlaştırmadan dolgunluk sağlar, aynı zamanda gün boyu doğal bir hareket ve canlılık kazandırır.

Hacimlendirici Saç Köpüğü

L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Metal Detox Oil Konsantre Yağ

L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Metal Detox Oil Konsantre Yağ

Saçlarınızı hem beslemek hem de korumak isteyenler için geliştirilmiş yoğun bakım yağlarından biri. Konsantre formülü sayesinde saç tellerine nüfuz ederek kırılmaları ve mat görünümü azaltmaya yardımcı olur.

Oil Konsantre Yağ

Cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

XeraCalm A.D Atopiye Eğilimli Ciltler İçin Yıkama Yağı

XeraCalm A.D Atopiye Eğilimli Ciltler İçin Yıkama Yağı

Cildinizi nazikçe temizlerken, kaşıntı ve tahriş hissini azaltmaya yardımcı olur. Zengin formülü sayesinde cildin doğal bariyerini korur ve nem dengesini destekler. 

Siz de günlük temizlik rutininize bu yıkama yağını eklediğinizde, cildinizin daha yumuşak, rahat ve sağlıklı hissedildiğini fark edebilirsiniz.

XeraCalm Yıkama Yağı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın