Güzellik ve Bakım Haftası İndirimlerinden Kaçırmamanız Gereken 10 Ürün
17 – 30 Eylül tarihleri arasında Cilt Bakım ve Premium Kozmetik ürünlerinde sepette 1000 TL üzeri siparişlerde %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Güzellik ve bakım haftası kapsamında sizler için nemlendiricilerden saç bakım yağlarına kadar en çok tercih edilen 10 ürünü derledik. Bu indirim fırsatıyla hem cilt bakım rutininizi güçlendirebilir hem de sevdiğiniz premium ürünleri daha avantajlı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.
Kuru ciltlerin en büyük ihtiyacı, kaybolan nemi geri kazandıracak yoğun ve etkili bir bakım.
Saçlarınız yıpranmışsa ve tek bir ürünle bakım yapmak istiyorsanız, L'Oréal Professionnel Paris Absolut Repair tam bir kurtarıcı!
Avene Cleanance Comedomed, özellikle akneye eğilimli ve siyah nokta oluşumuna yatkın ciltler için geliştirilmiş konsantre bir bakım kremi.
Ducray Keracnyl PP+, özellikle sivilceye eğilimli ciltler için geliştirilmiş özel bir bakım ürünü.
VICHY İz Bırakmayan Roll-On 48 Saat Koruma
Hem güçlü güneş koruması hem de bakım etkisini bir arada arıyorsanız, bu krem günlük rutininizde güvenle yer verebileceğiniz ürünlerden biri!
Avene Cleanance Comedomed L Emulsion Bölgesel Olarak Beliren Cilt Kusurlarına Karşı Bakım Kremi
L'Oréal Professionnel Paris Techni Art Full Volume Extra, saçlarınıza anında hacim kazandırmak isteyenler için geliştirilmiş özel bir saç köpüğü!
L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Metal Detox Oil Konsantre Yağ
XeraCalm A.D Atopiye Eğilimli Ciltler İçin Yıkama Yağı
