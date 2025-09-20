Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri
Bu haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için derledik! Penti pantolonlardan adidas ayakkabılara, Kiko rujlardan okuma kitaplarına kadar birçok farklı kategoride favoriler öne çıktı. Hem ilginizi çekecek hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünleri gelin birlikte keşfedelim!
Bu içerik 20.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bu hafta çok satanlar listesine giren beli lastikli bol paça pantolon, hem rahatlığı hem de şıklığıyla dikkat çekiyor.
Happiness İstanbul Rahat Esnek Modal Alt-Üst Takım
Adidas’ın sevilen modellerinden biri olan Originals IF6490 Handball Spezial Shoes, son zamanların en çok konuşulan sneaker’larından.
Günlük makyajda “doğal ama ışıltılı” bir dokunuş isteyenler için tam bi’ joker ürün diyebiliriz.
Saç dökülmesine karşı özel olarak geliştirilen Bioxcin Forte Şampuan, bu hafta çok satanlar arasında!
Kaş makyajında son dönemin en çok konuşulan ürünü: Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara.
Sırların Sırrı kitabı bu hafta kitap kategorisinde çok satanlarda ilk sırada!
GimCat Malt Soft Extra Vitamin Kombinasyonu
Beslenme kutuları arasında çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan Busstier Sefer Tası ve Beslenme Çantası, hem şık hem pratik bir çözüm sunuyor.
