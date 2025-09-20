onedio
Bu Hafta Herkes Bunları Aldı: Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı
20.09.2025 - 13:56

Bu haftanın en çok ilgi gören ürünlerini sizin için derledik! Penti pantolonlardan adidas ayakkabılara, Kiko rujlardan okuma kitaplarına  kadar birçok farklı kategoride favoriler öne çıktı. Hem ilginizi çekecek hem de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler ürünleri gelin birlikte keşfedelim!

Bu içerik 20.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu hafta çok satanlar listesine giren beli lastikli bol paça pantolon, hem rahatlığı hem de şıklığıyla dikkat çekiyor.

Günlük kombinlerde kolayca yer bulurken, akışkan kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor. Gardırobunuza zamansız ve kurtarıcı bir parça eklemek isterseniz bu pantolon tam size göre!

Penti Bol Paça Pantolon

Happiness İstanbul Rahat Esnek Modal Alt-Üst Takım

İster evde keyif yaparken ister dışarıda basic kombinlerinizde tercih edebileceğiniz bu takım, stilinize minimalist bir dokunuş katacak!

Happiness İstanbul Alt-Üst Takım

Kullanıcı yorumu;

Harika fiyatına göre mükemmel üstümde yok gibi aşırı rahat 3 takım aldım.

Adidas’ın sevilen modellerinden biri olan Originals IF6490 Handball Spezial Shoes, son zamanların en çok konuşulan sneaker’larından.

Hem günlük kombinlerde hem de sokak stilinde rahatlıkla kendine yer bulan bu sneaker, ikonik tasarımı ve zamansız havasıyla dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

adidas Originals IF6490 Handball Spezial Shoes

Günlük makyajda “doğal ama ışıltılı” bir dokunuş isteyenler için tam bi’ joker ürün diyebiliriz.

Natural Rose likit ruj, doğal gül tonuyla dudaklara zarif bir parlaklık katıyor. Çift etkili formülü sayesinde hem gün boyu kalıcılık sağlıyor hem de dudaklarda nemli ve canlı bir his bırakıyor. 

KikoMilano Parlak Likit Ruj

Saç dökülmesine karşı özel olarak geliştirilen Bioxcin Forte Şampuan, bu hafta çok satanlar arasında!

Bitkisel içeriğiyle saç köklerini beslerken, düzenli kullanımda daha güçlü ve canlı saçlara kavuşmanıza yardımcı oluyor. En güzel tarafı ise avantajlı kampanyası: 3 al 2 öde!

Bioxcin Forte Şampuan

Kaş makyajında son dönemin en çok konuşulan ürünü: Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara.

Herkesin favorisi olmasının sebebi de çok net; kaşları gün boyu sabitlerken yapış yapış bir his bırakmıyor ve doğal bir görünüm veriyor. Günlük makyaj çantanızın vazgeçilmezi olmaya aday!

Sabitleyici Maskara

Sırların Sırrı kitabı bu hafta kitap kategorisinde çok satanlarda ilk sırada!

Sırların Sırrı, gizem, aksiyon ve zekice örülmüş kurgularıyla okurları sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Brown’un klasikleşmiş üslubu; tarihi sırlar, bilimsel detaylar ve nefes kesen olay örgüsüyle birleşerek sayfaları adeta su gibi akıtıyor. 

SIRLARIN SIRRI

GimCat Malt Soft Extra Vitamin Kombinasyonu

Lezzetli formülü sayesinde kediniz severek tüketiyor, ekstra vitaminlerle günlük ihtiyacını karşılıyor. Hem sağlıklı hem keyifli bir ödül olarak düşünebilirsiniz; minik dostunuzun favorisi olmaya aday!

GimCat Malt Soft Extra Vitamin Kombinasyonu

Beslenme kutuları arasında çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan Busstier Sefer Tası ve Beslenme Çantası, hem şık hem pratik bir çözüm sunuyor.

Hava kilitli tasarımı sayesinde yiyeceklerinizi sızdırmadan taşırken, 6 ayrı bölmesiyle farklı yiyecekleri birbirine karıştırmadan saklamanıza yardımcı oluyor.

Beslenme Çantası

