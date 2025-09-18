onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Elektronik
, Ev Yaşam
Koton, Adidas, Mudo Concept, Karaca... Sevilen Markaların Outlet Mağazaları Ayağınıza Geldi!

etiket Koton, Adidas, Mudo Concept, Karaca... Sevilen Markaların Outlet Mağazaları Ayağınıza Geldi!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.09.2025 - 11:25

Sevilen markaların outlet fırsatları artık ayağınıza geldi! Uygun fiyatlarla kazaklardan spor ayakkabılara, mutfak ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar eksiklerinizi tamamlayabileceğiniz birbirinden şık ve kullanışlı ürünleri sizin için bir araya getirdik. Hem bütçenizi zorlamadan hem de favori markalarınızdan alışveriş yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu içerik 17.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koton’un sevilen kalın askılı, kare yaka bürümcük tulumu, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Koton’un sevilen kalın askılı, kare yaka bürümcük tulumu, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Günlük kombinlerde zahmetsiz bir şıklık yaratırken, hafif ve modern duruşuyla yaz günlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. İster sandaletle ister spor ayakkabıyla tamamlayın, her zaman fresh ve stil sahibi görüneceksiniz.

Koton ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz

Markaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

adidas’ın çok sevilen modellerinden biri olan Unisex Duramo Spor Ayakkabı, hem günlük kullanım hem de antrenmanlar için ideal bir seçim.

adidas’ın çok sevilen modellerinden biri olan Unisex Duramo Spor Ayakkabı, hem günlük kullanım hem de antrenmanlar için ideal bir seçim.

Hafif yapısı ve konforlu tabanı sayesinde gün boyu rahatlık sunarken, şık tasarımıyla her kombine uyum sağlayacak!

adidas outlet ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Mudo Concept Ahşap Kapaklı Çift Katlı Pamukluk, banyonuza hem şıklık hem de düzen katıyor.

Mudo Concept Ahşap Kapaklı Çift Katlı Pamukluk, banyonuza hem şıklık hem de düzen katıyor.

Doğal ahşap kapağıyla sıcak bir dokunuş sunarken, çift katlı yapısı sayesinde pamuğunuzu ve küçük bakım ürünlerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı oluyor.

Mudo Concept 

Markaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Karaca Gris Bio Granit Grill Tavası, mutfakta elinizin en çok gideceği parçalardan biri olmaya aday.

Karaca Gris Bio Granit Grill Tavası, mutfakta elinizin en çok gideceği parçalardan biri olmaya aday.

Sağlıklı yapışmaz yüzeyi sayesinde yemekleriniz az yağla bile nefis pişer, üstelik temizlemesi de çok kolay! Hem dayanıklı hem de şık tasarımıyla, mutfağınızda uzun süre keyifle kullanacağınız bir tava olacak.

Kullanıcı yorumu;

Malzeme olarak kaliteli olduğu hissini hemen veriyor. Kullanım ömrü ne kadar başarılı olur kullanmadan söylemek zor. Ağır ve döküm olduğu belli. Kaplaması kaliteli duruyor. Her açıdan değeceğe benziyor. Düşünmeden alabilirsiniz.

Karaca ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek ses kalitesi sayesinde her notayı net bir şekilde duyabilir, kablosuz özgürlüğüyle müziğin tadını dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

Yüksek ses kalitesi sayesinde her notayı net bir şekilde duyabilir, kablosuz özgürlüğüyle müziğin tadını dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

Hafif ve rahat tasarımı uzun süreli kullanımda bile konfor sunarken, yüksek performansıyla hem günlük kullanım hem de yoğun tempo için ideal bir kulaklık!

Philips Outlet

Markaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Under Armour UA Undeniable 5.0 Unisex Çanta, spora giderken ihtiyaç duyduğunuz her şeyi yanınıza almanız için geniş hacimli ve son derece dayanıklı bir çanta.

Under Armour UA Undeniable 5.0 Unisex Çanta, spora giderken ihtiyaç duyduğunuz her şeyi yanınıza almanız için geniş hacimli ve son derece dayanıklı bir çanta.

Kaliteli malzemesi sayesinde uzun süre formunu korurken, modern tasarımıyla da tarzınızı tamamlıyor.

Under Armour

Tommy Jeans Erkek Ceket, şehir stilini konforla buluşturan parçaların başında geliyor.

Tommy Jeans Erkek Ceket, şehir stilini konforla buluşturan parçaların başında geliyor.

Hafif ama koruyucu yapısıyla serin havalarda ideal, modern tasarımıyla da günlük kombinlere kolayca uyum sağlıyor. Tommy Jeans’in imzası niteliğindeki sportif şıklığı yansıtan bu ceket, gardırobunuzun favorilerinden biri olmaya aday.

Tommy Hilfiger

Faber-Castell 9400 3.15 mm Versatil Kalem, yazı ve çizimde hassasiyet arayanlar için özel tasarlanmış bir model.

Faber-Castell 9400 3.15 mm Versatil Kalem, yazı ve çizimde hassasiyet arayanlar için özel tasarlanmış bir model.

TK 4600 serisinde olduğu gibi, pratik uç açıcıyı arka kapağın içinde bulundurması sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Faber-Castell 

Markaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

PUMA Anzarun Lite Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

PUMA Anzarun Lite Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

Yumuşak tabanı adımlarınızı desteklerken, nefes alabilen yapısı gün boyu ferah bir kullanım sunuyor. Tarzı ve rahatlığı bir araya getiren bu ayakkabı, PUMA severlerin favorileri arasında yerini alıyor.

PUMA ürünlerine buradan göz atabilirsiniz

Hem rahat hem de modern duruşu ile günlük kullanımda favoriniz olacak bir kazak.

Hem rahat hem de modern duruşu ile günlük kullanımda favoriniz olacak bir kazak.

Yumuşak dokusu ve şık tasarımı sayesinde ister jeanlerle ister eteklerle kombinleyin, her stile kolayca uyum sağlıyor. 

Defacto ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Markaların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın