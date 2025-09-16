onedio
Şıklığı Uyguna Yakala: Armonika’nın Kampanyasında Mutlaka Göz Atman Gereken 10 Parça

etiket Şıklığı Uyguna Yakala: Armonika’nın Kampanyasında Mutlaka Göz Atman Gereken 10 Parça

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 11:20 Son Güncelleme: 16.09.2025 - 11:22

Armonika’da şıklık fırsatı: %80’e varan indirimlerle gardırobunu yenile!

Bluzlardan pantolonlara, en sevilen parçaları büyük indirimlerle keşfetmeye hazır olun. Gardırobunuzdaki eksikleri tamamlamak ve tarzınıza yenilik katmak için bu kampanyayı sakın kaçırmayın! 

Bu içerik 15.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Straplez Crop Bluz

Straplez Crop Bluz

Şık çiçek desenleri ve modern kesimiyle günlük ve özel kombinlerinizin yıldızı olacak. Beli lastikli yapısı ve bağlama detayları sayesinde vücuda rahat otururken, straplez tasarımıyla feminen bir görünüm sunuyor.

%80 indirimli fiyatıyla 49.95 TL.

Straplez Crop Bluz

Kolsuz tasarımıyla ferah bir kullanım sunarken, hareketli fırfır eteği her adımda şıklık katıyor.

Hem günlük hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu elbise, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday! 

%67 indirim oranıyla fiyatı şuanda 99.95 TL.

Kadın Çimen Yeşil KOLSUZ ETEĞİ FIRFIRLI ELBİSE

Günlük gardırobunuzun favori parçası olmaya aday!

Oversize kesimiyle konforlu kullanım sağlarken jean, pantolon ya da şortlarla kolayca kombinlenebilir. 

%67 indirimli fiyatıyla 99.95TL.

Çizgili Oversize Gömlek

İster kışın kazaklarla, ister yazın bluzlarla kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Bej ekose deseniyle klasik ve şık bir görünüm sunarken, balon kesimiyle hareket özgürlüğü sağlıyor. 

%50 indirimiyle 139.95 TL.

Kadın Bej Balon Etek

Midi Boy Triko Elbise

Midi Boy Triko Elbise

Bordo rengi ile sonbahar-kış kombinlerinize sıcaklık katarken, düşük omuz ve yırtmaç detayıyla feminen bir dokunuş sağlıyor. 

%50 indirimiyle 139.95 TL.

Kadın Bordo Triko Elbise

Soğuk kış günlerinde hem sıcak tutacak hem de tarzınızı ön plana çıkaracak.

Yumuşacık kaşe dokusu, rahat kapüşonu ve işlevsel cep detaylarıyla günlük kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak.

%50 indirimli fiyatıyla 139.95 TL.

Kadın Kahve Kapüşonlu Cep Kapaklı Kaşe Sweatshirt

Jean, tayt ya da şortlarla kolayca kombinleyebilir, her mevsim stilinizi zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.

Oversize kesimiyle konfor sunarken, modern Los Angeles baskısı sayesinde sokak modasına güçlü bir dokunuş katıyor. 

%50 indirimli fiyatıyla şuanda 169.95 TL.

Oversize Sweatshirt

Özel günlerde, davetlerde ya da akşam yemeklerinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Canlı saks mavisi tonuyla dikkat çekerken, v yaka detayı ve uzun triko dokusu sayesinde hem şık hem de modern bir görünüm sunuyor. 

%50 indirimiyle 169.95 TL.

Kadın Saks V Yaka Uzun Triko Elbise

Özel günlerde, davetlerde ya da akşam yemeklerinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Siyah ve yeşilin uyumlu kontrastı, kruvaze yaka detayıyla birleşerek sofistike bir görünüm sunuyor.

%50 indirimli fiyatıyla 199.95 TL. 

Tüvit Crop Ceket

İster gömleklerle ofis stilinizi tamamlayın, ister basic tişört ve sneaker ile günlük şıklık yakalayın.

Yumuşak kadife dokusu ve ince fitil detayı ile elegan bir duruş sergilerken, geniş paça palazzo kesimi sayesinde özgür bir hareket alanı sunuyor.

%50 indirimiyle fiyatı  199.95 TL.

Kadın Siyah İnce Fitilli Kadife Palazzo Pantolon

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
