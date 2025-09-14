Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Philips erkek bakım setlerinden Penti yoga pantolonlarına kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 14.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Panasonic E27 LED Smart Uzaktan Kumandalı Lamba 9W RGB, akıllı özellikleri ve enerji tasarruflu yapısıyla yaşam alanlarınıza hem renk hem de pratiklik katıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan Penti Siyah Yoga Pantolonu, spor yaparken de günlük kombinlerinizde de favoriniz olacak!
Proline Doğal Topaklanan İnce Taneli Lavanta Kokulu Kedi Kumu
KAHVE DUNYASI Dünyası Espresso Kavrulmuş Çekirdeği
Yine çok satanlarda yerini alan Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, saçtan sakala, yüzden vücuda kadar sunduğu çok yönlü kullanım ve konforuyla herkesin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fantastik severlerin gözdesi haline gelen “Güneşsiz 2: Gölgelerin Kralı”, bu hafta fantastik kitap kategorisinde çok satanlar listesinde 1. sıradaki yerini aldı.
Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj
Carioca Okul Boyama Seti 5'li
Çok satanlar listesinde yerini alan Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu, doğal içeriği ve ferahlatıcı aromasıyla sağlıklı yaşam rutinine lezzet katıyor.
Zühre Ana Karadut Özü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın