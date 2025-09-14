onedio
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 12:53

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Philips erkek bakım setlerinden Penti yoga pantolonlarına kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 14.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Panasonic E27 LED Smart Uzaktan Kumandalı Lamba 9W RGB, akıllı özellikleri ve enerji tasarruflu yapısıyla yaşam alanlarınıza hem renk hem de pratiklik katıyor.

Uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edebilir, farklı ışık tonlarıyla evinize dilediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz.

Panasonic E27 LED

Kullanıcı yorumu;

Ürünü fiyatı neredeyse düz led ampul fiyatlarıyla aynı, bu fiyata RGB kumandalı bir ampul alabilmek gerçekten çok iyi. Üründe sadece RGB modlarda lümen değeri beyaz ışığa göre çok fazla düşüyor ama bu durum beni çok rahatsız etmedi, çünkü RGB modları zaten geceleri gece lambası gibi kullanmayı düşünerek almıştım.

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan Penti Siyah Yoga Pantolonu, spor yaparken de günlük kombinlerinizde de favoriniz olacak!

Üstelik şimdi 2 al 1 öde fırsatıyla çok daha avantajlı. Hem konforu hem de tarzı yakalamak için sepete eklemeyi unutmayın.

İndirimlli fiyatıyla şuanda 929,00 TL.

Penti Siyah Yoga Pantolonu

Proline Doğal Topaklanan İnce Taneli Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Güçlü topaklanma özelliğiyle kolay temizlik sağlarken, hoş lavanta kokusuyla da evinizde ferah bir ortam yaratıyor. İnce taneli yapısı sayesinde kedinizin patilerine nazikçe dokunur ve kullanımda ekstra hijyen sunar.

Proline Doğal Topaklanan İnce Taneli Lavanta Kokulu Kedi Kumu

KAHVE DUNYASI Dünyası Espresso Kavrulmuş Çekirdeği

Yoğun aroması ve dengeli lezzetiyle kahve tutkunlarının favorisi espresso kavrulmuş çekirdeği, her yudumda gerçek bir espresso deneyimi sunuyor. Özenle seçilip kavrulan bu çekirdekler, ister evde ister ofiste barista kalitesinde kahve hazırlamanıza yardımcı olacak!

İndirimli fiyatıyla şuanda 543,99TL

KAHVE DUNYASI Dünyası Espresso Kavrulmuş Çekirdeği

Yine çok satanlarda yerini alan Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, saçtan sakala, yüzden vücuda kadar sunduğu çok yönlü kullanım ve konforuyla herkesin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Islak/kuru kullanım özelliği sayesinde duşta bile rahat kullanım sunarken kendi kendini bileyen bıçaklar sayesinde daima keskin ve etkili performans sunuyor.  Tek bir cihazla bakım rutinini kolaylaştırmak isteyenlerin favorisi!

Üstelik şuanda -%13  indirimli!

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Fantastik severlerin gözdesi haline gelen “Güneşsiz 2: Gölgelerin Kralı”, bu hafta fantastik kitap kategorisinde çok satanlar listesinde 1. sıradaki yerini aldı.

Sürükleyici kurgusu, karanlık atmosferi ve unutulmaz karakterleriyle okurları bambaşka bir dünyanın kapısından içeri davet eden seri, ilk kitabın bıraktığı yerden heyecanı katlayarak devam ediyor. 

GÜNEŞSİZ 2: GÖLGELERİN KRALI

Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj

60W güç desteği ve PPS 2.0 teknolojisi sayesinde cihazlarınızı güvenle ve süper hızlı şekilde şarj ederken, 480 Mbps veri aktarım hızıyla dosya transferlerinizi de kolayca yapabilirsiniz. Ekstra dayanıklı malzemesi uzun ömürlü kullanım sunarken, Type-C uyumlu cihazlarla tam performans sağlar. 

Sepete özel fiyatı 199,90 TL

Spigen USB-C to USB-C 1 Metre Kablo 60W Güç / PPS 2.0 Super Hızlı Şarj

Carioca Okul Boyama Seti 5'li

Carioca Okul Boyama Seti 5’li, çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarması için özenle hazırlanmış süper bir set!  İçerisinde 12’li sulu boya, 12’li wax crayon, 12’li yağlı pastel ve 12’li Joy keçeli kalem bulunuyor. 

Şuanda sepete özel fiyatı 404,10 TL.

Carioca Okul Boyama Seti 5'li

Çok satanlar listesinde yerini alan Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu, doğal içeriği ve ferahlatıcı aromasıyla sağlıklı yaşam rutinine lezzet katıyor.

Bromelain desteği sayesinde sindirimi desteklerken, ananas tadıyla gününüze taze bir enerji sunuyor. Hem detoks hem de lezzet arayanların favorisi olacak bu şurup, sabahları veya gün içinde keyifle tüketilebilir.

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu

Zühre Ana Karadut Özü

Karadut özünün yoğun aroması ve besleyici özellikleriyle, sabah kahvaltılarından tatlılara kadar pek çok tarifinize eşlik edebilir. Hem sağlıklı hem de pratik bir şekilde tat katmak isteyenlerin favorisi!

Zühre Ana Karadut Özü

