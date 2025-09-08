onedio
Okula ve Şehre Dönüş İndirimlerinde %50’ye Varan Spor Ayakkabı Fırsatları!

etiket Okula ve Şehre Dönüş İndirimlerinde %50’ye Varan Spor Ayakkabı Fırsatları!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 10:43

Okula ve şehre dönüş fırsatları kapsamında spor ayakkabılarda %50’ye varan indirim başladı! 1-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, hem okula hazırlanan öğrenciler hem de şehir hayatına dönenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Tarzınızı yansıtan ve uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli spor ayakkabılara avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Bu içerik 06.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Adidas ayakkabılar, hem şık tasarımı hem de konforlu yapısıyla günlük kullanım ve spor aktiviteleri için ideal.

Dayanıklı malzemesi ve ergonomik tabanı sayesinde uzun süre rahat yürüyüş ve koşu deneyimi sunuyor.

İndirimli adidas ayakkabılara buradan göz atabilirsiniz.

Skechers ayakkabılar, rahatlık ve şıklığı bir arada sunan, günlük hayatın vazgeçilmezi olabilecek modelleriyle öne çıkıyor.

Hafif yapısı ve yastıklamalı tabanları sayesinde gün boyu konfor sağlarken, uzun yürüyüşler, spor aktiviteleri veya şehir içi koşuşturmalar için ideal bir tercih olacak.

Linki burada

Salomon ayakkabılar, doğa tutkunları ve macera severler için tasarlanmış dayanıklı ve performans odaklı modeller sunuyor.

Yüksek tutuş sağlayan tabanları, nefes alabilen yapısı ve sağlam malzemesi sayesinde yürüyüş, koşu veya dağcılık gibi aktivitelerde güven verir. 

Linki burada

Under Armour, spor ayakkabılarında sağlamlık ve performans denince akla gelen ilk markalardan biri.

Spor salonunda ağırlık çalışırken, koşuya çıktığınızda veya yoğun antrenmanlar sırasında ayağınızı sıkıca saran yapısı sayesinde güven veriyor.

Under Armour ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Puma, spor modasında hem dinamizmi hem de şıklığı bir araya getiren markalardan biri.

Yenilikçi tasarımlarıyla genç ve enerjik bir stil sunarken, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre konforlu bir kullanım vadediyor. Spor salonunda, şehirde ya da okulda fark yaratmak isteyenler için Puma ayakkabılar, hem performansınızı hem de tarzınızı en iyi şekilde yansıtıyor.

Linki burada

Merrell, kamp yapmayı ve uzun yürüyüşlere çıkmayı sevenlerin vazgeçilmez ayakkabı markalarından biri.

Sağlam ve dayanıklı yapısıyla doğada güven verirken, konforlu tasarımları sayesinde uzun saatler süren aktivitelerde bile ayağınızı rahat tutar.

Linki burada

Vans, sokak modasının ikonik markalarından biri olarak hem rahatlığı hem de özgün tarzı bir araya getiriyor.

Kaykay kültüründen doğan bu ayakkabılar, sağlam tabanı ve konforlu yapısıyla günlük kullanımda da öne çıkıyor.

Linki burada

New Balance, konfor ve performansı bir araya getiren ayakkabılarıyla hem sporcuların hem de günlük kullanımda rahatlık arayanların favorisi.

Ergonomik tabanı ve hafif yapısıyla uzun yürüyüşlerden koşuya kadar her adımda destek sunarken, modern tasarımlarıyla da tarzınızı tamamlıyor.

Linki burada

