Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında Sepette İndirimlerle Tasarruf Zamanı!

Ceren Tarı
06.09.2025 - 14:31

Okula ve şehre dönüş fırsatlarıyla tasarruf zamanı! Kırtasiye ürünlerinden kozmetiğe, kişisel bakımdan kitaplara kadar birçok kategoride sevilen ürünler indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İster okul ve iş hazırlıklarınızı tamamlayın, ister günlük ihtiyaçlarınızı yenileyin; bu fırsatlarla hem bütçenizi koruyabilir hem de favori ürünlerinizi kolayca sepete ekleyebilirsiniz. 

Bu içerik 06.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Şampuanlardan tıraş köpüğüne kadar pek çok süpermarket ürününde 4 al 3 öde fırsatı sizi bekliyor.

Hem ihtiyaçlarınızı stoklayın hem de avantajlı alışverişin tadını çıkarın!

Linki burada

Julius Meinl ürünlerinde harika fırsat! 750 TL alışverişinize anında 250 TL indirim sizi bekliyor.

Kahve keyfinizi daha uygun fiyatlarla çıkarmak için bu şansı kaçırmayın!

Buradan göz atabilirsiniz.

Sevilen kitaplarda 4 al 3 öde fırsatı başladı! Okuma listenizi genişletmek, yeni yazarlar keşfetmek ya da favorilerinizi kütüphanenize eklemek için harika bir zaman.

Linke buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 3 al, sepette %25 indirim fırsatı sizi bekliyor!

Hem ihtiyaç duyduğunuz ürünleri tamamlayabilir hem de yeni favoriler keşfederken avantajlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Linki burada

Çoklu market ürünlerinde harika fırsat! 200 TL alışverişinize %25 indirim fırsatı.

Linki burada

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde sepette ekstra %10 indirim!

İster okul için ister iş yeriniz için ihtiyaçlarınızı tamamlarken bu avantajlı fırsatı kaçırmayın.

Linki burada

Parfüm, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat! 1.000 TL alışverişinize %20 indirim sizi bekliyor.

Linki burada

Mutfak ve ev yaşam ürünlerinde 2. ürüne %20 indirim fırsatı!

Linki burada

Rimellerden saç kremlerine, sevilen kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde harika fırsat! 800 TL alışverişinize %25 indirim fırsatı.

Buradan göz atabilirsiniz.

Okulda ya da ofiste işinize çok yarayacak defterlerde 4 al 3 öde fırsatı!

Linki burada

