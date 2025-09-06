Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında Sepette İndirimlerle Tasarruf Zamanı!
Okula ve şehre dönüş fırsatlarıyla tasarruf zamanı! Kırtasiye ürünlerinden kozmetiğe, kişisel bakımdan kitaplara kadar birçok kategoride sevilen ürünler indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İster okul ve iş hazırlıklarınızı tamamlayın, ister günlük ihtiyaçlarınızı yenileyin; bu fırsatlarla hem bütçenizi koruyabilir hem de favori ürünlerinizi kolayca sepete ekleyebilirsiniz.
Bu içerik 06.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampuanlardan tıraş köpüğüne kadar pek çok süpermarket ürününde 4 al 3 öde fırsatı sizi bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Julius Meinl ürünlerinde harika fırsat! 750 TL alışverişinize anında 250 TL indirim sizi bekliyor.
Sevilen kitaplarda 4 al 3 öde fırsatı başladı! Okuma listenizi genişletmek, yeni yazarlar keşfetmek ya da favorilerinizi kütüphanenize eklemek için harika bir zaman.
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 3 al, sepette %25 indirim fırsatı sizi bekliyor!
Çoklu market ürünlerinde harika fırsat! 200 TL alışverişinize %25 indirim fırsatı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ofis ve kırtasiye ürünlerinde sepette ekstra %10 indirim!
Parfüm, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat! 1.000 TL alışverişinize %20 indirim sizi bekliyor.
Mutfak ve ev yaşam ürünlerinde 2. ürüne %20 indirim fırsatı!
Rimellerden saç kremlerine, sevilen kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde harika fırsat! 800 TL alışverişinize %25 indirim fırsatı.
Okulda ya da ofiste işinize çok yarayacak defterlerde 4 al 3 öde fırsatı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın