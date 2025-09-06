Cilt Bakımını Keyfe Dönüştüren Kore Kozmetik Ürünlerinde Back to School Fırsatları
Limonian'da Kore kozmetik dünyasının sevilen ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Okula dönüş sürecini daha keyifli ve bakımlı geçirmeniz için Mjcare ürünlerinde '3 Al, 2 Öde' kampanyası başladı! Ayrıca, Bibimcos markasının seçkin ürünlerinde ikinci ürüne özel %50 indirim fırsatı da sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, cildinizi en iyi Kore kozmetik ürünleriyle tanıştırın ve okula dönüş sürecinizi daha parlak ve sağlıklı bir ciltle taçlandırın.
Bu içerik 05.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Mjcare Face Peeling - Yüz Peeling Pad 5'li
Mjcare 5'li Karışık Yüz Maskesi
Mjcare Nose Patch - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı
Mjcare Hand Peeling - Soyulan El Peeling Maskesi
Mjcare Premium Foot Care Pack - Nemlendirici Çorap Tipi Ayak Bakım Maskesi
Bibimcos AHA-BHA Facial Toner 200ml New Version
Bibimcos Rice Extract Toner 150ml
Bibimcos Houttuynia Cordata Extract Toner 200ml
Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem
Bibimcos Hydro-Peptide Soothing Balm - Yoğun Nemlendirici Balm 50ml
