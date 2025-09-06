onedio
Cilt Bakımını Keyfe Dönüştüren Kore Kozmetik Ürünlerinde Back to School Fırsatları

Ceren Tarı
06.09.2025 - 09:41

Limonian'da Kore kozmetik dünyasının sevilen ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Okula dönüş sürecini daha keyifli ve bakımlı geçirmeniz için Mjcare ürünlerinde '3 Al, 2 Öde' kampanyası başladı! Ayrıca, Bibimcos markasının seçkin ürünlerinde ikinci ürüne özel %50 indirim fırsatı da sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, cildinizi en iyi Kore kozmetik ürünleriyle tanıştırın ve okula dönüş sürecinizi daha parlak ve sağlıklı bir ciltle taçlandırın.

Bu içerik 05.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Mjcare Face Peeling - Yüz Peeling Pad 5'li

Çift dokulu yapısıyla hem makyaj kalıntılarını ve ölü derileri arındırıyor hem de cildinizi nemlendiriyor. Pratik kullanımıyla da cilt bakım rutininize kolayca uyum sağlıyor.

Üstelik şuan 3 al 2 öde fırsatıyla!

Mjcare 5'li Karışık Yüz Maskesi

Cildi beslerken farklı ihtiyaçlara yanıt veren pratik bir bakım seti. İçeriğindeki kırmızı yaban mersininden elde edilen arbutin, cilt tonunu dengeleyip lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, daha aydınlık ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. 

Üstelik şuanda en uygun fiyatıyla!

Mjcare Nose Patch - Siyah Nokta ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı

Siyah noktaları ve gözeneklerdeki kirleri etkili şekilde temizleyen pratik bir burun bandı. Düzenli kullanımda cildi arındırarak daha pürüzsüz ve ferah bir görünüm kazandırıyor. Üstelik şuan 3 al 2 öde fırsatıyla!

Mjcare Hand Peeling - Soyulan El Peeling Maskesi

Soyulabilir yapısıyla ellerdeki ölü derileri arındırarak pürüzsüz ve yumuşacık bir his bırakıyor. Pratik kullanımı sayesinde evde spa konforu sunarak el bakımını keyifli hale getiriyor.

Mjcare Premium Foot Care Pack - Nemlendirici Çorap Tipi Ayak Bakım Maskesi

Çorap formundaki nemlendirici ayak maskesiyle ayaklarınızı derinlemesine besliyor ve yumuşacık bir his bırakıyor. Pratik kullanımıyla evde konforlu bir ayak bakımı deneyimi sunacak.

3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner 200ml New Version

Cilt yüzeyinde ve gözeneklerde biriken ölü deri ve kirleri nazikçe temizleyen, cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak bir tonik. Düzenli kullanımda cilt dokusunu yumuşatarak pürüzsüzleştirir, aynı zamanda daha aydınlık ve canlı bir cilt görünümü kazandırıyor. 

%25 indirim oranıyla fiyatı 393.68 TL.

Ayrıca Bibimcos ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

Bibimcos Rice Extract Toner 150ml

Cildi nazikçe temizlerken aynı zamanda nemlendirmeye yardımcı olan zengin içerikleriyle öne çıkıyor. Düzenli kullanımda cildin yumuşak ve ferah hissetmesini sağlarken, doğal pirinç özü sayesinde cilt tonunu dengeler ve daha aydınlık bir görünüm kazandırıyor.

İndirimli fiyatıyla şuanda 498.67 TL.

Bibimcos Houttuynia Cordata Extract Toner 200ml

İçerdiği Houttuynia Cordata özüyle cildi nazikçe arındırmaya yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda gözenek görünümünü azaltarak daha temiz, dengeli ve ferah bir cilt hissi sağlıyor. Hafif yapısıyla günlük bakım rutininizin favorisi olacak.

%30 indirim oranıyla 332.43 TL.

 2. Ürüne %50 indirim fırsatı da mevcut.

Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

Centella özü sayesinde cildi onarmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olan etkili bir krem. 

%30 indirim oranıyla fiyatı  332.43 TL.

Bibimcos Hydro-Peptide Soothing Balm - Yoğun Nemlendirici Balm 50ml

Cildi yoğun şekilde nemlendiren ve yatıştıran özel bir balm. Hassas veya kuruyan ciltlerde ferahlık ve rahatlama sağlarken, düzenli kullanımda cilt dokusunu yumuşatıyor ve daha dolgun bir görünüm kazandırıyor.

%30 indirim oranıyla fiyatı 367.43 TL

Ayrıca Bibimcos ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim!

