article/comments
Hem Kalite Hem İndirim Bir Arada! Ecocotton’da Öne Çıkan Sezon Sonu Fırsatları

etiket Hem Kalite Hem İndirim Bir Arada! Ecocotton’da Öne Çıkan Sezon Sonu Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
03.09.2025 - 23:58

Ecocotton, kaliteyi ve indirimi bir arada sunuyor. Sezon sonu fırsatları kapsamında, %65'e varan indirimli ürünleri sizin için derledik. Havlu setlerinden nevresim takımlarına kadar birçok şık ürünle evinizin eksiklerini tamamlama fırsatı kaçırmamak için gelin ürünlere beraber göz atalım. 👇🏽

Seren 4 lü Havlu Seti

Organik Pamuk Bej-Antrasit tonuyla göz dolduruyor. Doğanın en saf ve kaliteli liflerinden biri olan organik pamuk, çağdaş dokuma teknikleriyle birleştirilerek sizlere sunuluyor.  Sadece bir havlu seti olmanın ötesinde, banyonuzun şıklığını artıracak bir aksesuar olarak da öne çıkıyor.

%64 indirim oranıyla fiyatı 749.00 TL

Seren 4 lü Havlu Seti

Ahter Battal Boy Nevresim Takımı Organik Pamuk Saten Krem

Krem rengi tonları ile yatak odalarına sıcak ve rahat bir hava katan bu takım, kalitesi ve zarafeti ile dikkat çekiyor. Organik pamuk saten kumaşı sayesinde cildi tahriş etmez ve nefes alabilir bir yapıya sahip.

İndirimli fiyatıyla şuanda 7,762.50 TL.

Ahter Battal Boy Nevresim Takımı

Erva Keten Karışımlı %100 Organik Pamuk Kadın Bornoz Haki

Bu özel bornoz, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunarak banyo sonrası rutininizi lüks bir deneyime dönüştürüyor. Doğal ve nefes alabilen organik pamuk malzemesi, cildinizle buluştuğunda sizi saracak ve doğal keten karışımı ile hafifliği ve dayanıklılığıyla kendine aşık edecek.

%50 indirim oranıyla fiyatı 2,200.00 TL

Erva Keten Karışımlı %100 Organik Pamuk Kadın Bornoz Haki

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Perkal Krem

Organik pamuk perkal kumaştan üretilmiş, krem rengindeki yastık kılıfı seti, yatak odanıza zarif bir dokunuş katacak. Yumuşak dokusu ve kaliteli işçiliği ile konforun ve estetiğin mükemmel bir bileşimini sunuyor. 

%45 indirim oranıyla fiyatı 220.00 TL'ye düşüyor

2 li Düz Yastık Kılıfı Organik Pamuk Perkal Krem

Arya Peştamal Organik Pamuk Yeşil

Arya Peştamal'ın organik pamuk yeşil modeli, kalitesi ve zarif tasarımıyla sizi büyüleyecek. Kendine özgü yeşil tonu ve şık görünümü ile banyonuzda fark yaratacak bir aksesuar. Organik pamuktan üretilmiş olması, cildinizle temasında alerji riskini en aza indirirken, su emiciliği sayesinde de kullanışlılığını artırıyor.

Şuanda %30 indirimli fiyatıyla!

Arya Peştamal Organik Pamuk Yeşil

Petra 2'li Banyo Paspas Seti Karde Pamuk Krem

Karde pamuk malzemesi sayesinde yumuşacık bir dokuya sahip olan bu paspas seti, krem rengiyle de banyonuza zarif bir dokunuş katacak.

%25 indirim oranıyla fiyatı şuanda 1,350.00 TL.

Petra 2'li Banyo Paspas Seti

Libera Çift Kişilik Nevresim Takımı

Organik pamuğun nefes alabilme özelliği ve ketenin dayanıklılığı ile birleşen bu nevresim takımı, uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Krem ve bej renklerin hakim olduğu bu tasarım, yatak odanızda sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratacak.

%40 indirim oranıyla fiyatı 7,200.00 TL

Libera Çift Kişilik Nevresim Takımı

İkra Peştemal Erkek Bornoz Organik Pamuk Haki

Haki rengi ile farklı bir tarz yaratmayı başaran bu bornoz, günlük kullanımda da oldukça rahat bir seçenek oluşturuyor. Kendinize ya da sevdiklerinize hediye olarak da düşünebileceğiniz bu bornoz, herkesin beğenisini kazanacak.

%25 indirim oranıyla fiyatı şuanda 2,025.00 TL.

İkra Peştemal Erkek Bornoz Organik Pamuk Haki

Melinda Bebek Yatak Örtüsü Organik Pamuk Müslin Lacivert

Organik pamuk müslin malzemesi sayesinde bebeğinizin hassas cildi için ideal bir seçim olacaktır. Lacivert renk tonu, hem kız hem de erkek bebekler için uygun bir seçenek.

%25 indirim oranıyla fiyatı 1,237.50 TL

Melinda Bebek Yatak Örtüsü

Delfin Çift Kişilik Nevresim Takımı Organik Pamuk Keten Antrasit

Delfin markasının çift kişilik nevresim takımı, organik pamuk ve ketenin mükemmel birleşiminden oluşan antrasit rengi ile yatak odalarınıza şıklık katacak. 

%40 indirim oranıyla 6,120.00 TL.

Delfin Çift Kişilik Nevresim Takımı

