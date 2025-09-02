Hepsiburada'da Şehre ve Okula Dönüş İndirimleri Başladı!
Hepsiburada’da ‘Şehre ve Okula Dönüş’ indirimleri başladı! 2–8 Eylül tarihleri arasında sürecek bu fırsatlar kapsamında, süpermarket ürünlerinden kozmetik ve giyime, küçük ev aletlerinden pek çok popüler kategoriye kadar cazip fiyatlar sizi bekliyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilir, eksiklerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
Bu içerik 02.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Bilgisayardan kulaklıklara kadar seçili teknoloji ürünlerinde sepette ekstra %5 indirim fırsatı!
Giyim, ayakkabı, çanta ve takı kategorilerinde şimdi kaçırılmayacak bir fırsatlarla 1200 TL’lik alışverişine anında 300 TL indirim kazan!
Mutfakta işinizi kolaylaştıracak seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatları başladı!
Ev yaşam ürünlerine tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim fırsatı!
Bezlerden biberonlara kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan anne-bebek ürünlerinde şimdi ekstra avantaj zamanı!
Süpermarket ve kişisel bakım ürünlerinde tüm indirimlere ek 150 TL indirim fırsatı!
Şampuanlardan roll-onlara kadar geniş ürün yelpazesiyle Sağlık ve Kişisel Bakım ürünlerinde net %15 indirim fırsatları başladı!
